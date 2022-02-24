23 февраля 2022 года коллегией судей Высшего антикоррупционного суда объявлен обвинительный приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Фамилия фигуранта не называется, но судя по всему речь идет о Юрии Грымчаке - бывшем ближайшем соратнике экс-генпрокурора Юрия Луценко, который попал на скамью подсудимых за громкое дело о вымогательстве.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

Рассмотрев материалы уголовного производства и заслушав доводы сторон, суд признал указанное лицо виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 ("мошенничество"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также суд изменил указанному лицу меру пресечения к содержанию под стражей до вступления приговора в законную силу. Эксзамминистра был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора САП об удержании с указанного лица почти 980 тыс. гривен имущественного ущерба. Вместе с тем, судом дополнительно взыскано с эксзамминистра еще 200 тыс. гривен судебных издержек.

Ранее мы писали, что 30 января 2020 года экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого подозревали в получении взятки, а потом в злоупотреблении влиянием, был освобожден из-под стражи. Позже мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена на личное обязательство. А 14 февраля 2021 года с Юрия Грымчака сняли электронный браслет из-за того, что срок действия возложенных на него Высшим антикоррупционным судом обязательств истек.

Напомним, в НАБУ обнародовали фееричные кадры оперативной видеосъемки, проведенной в рамках негласных следственно-розыскных действий, на которых зафиксированы переговоры Юрия Грымчака с посредниками об условиях передачи взятки.