Заместителю министра по оккупированным территориям дали 10 лет тюрьмы
23 февраля 2022 года коллегией судей Высшего антикоррупционного суда объявлен обвинительный приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий.
Фамилия фигуранта не называется, но судя по всему речь идет о Юрии Грымчаке - бывшем ближайшем соратнике экс-генпрокурора Юрия Луценко, который попал на скамью подсудимых за громкое дело о вымогательстве.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.
Рассмотрев материалы уголовного производства и заслушав доводы сторон, суд признал указанное лицо виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 ("мошенничество"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также суд изменил указанному лицу меру пресечения к содержанию под стражей до вступления приговора в законную силу. Эксзамминистра был взят под стражу в зале суда.
Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора САП об удержании с указанного лица почти 980 тыс. гривен имущественного ущерба. Вместе с тем, судом дополнительно взыскано с эксзамминистра еще 200 тыс. гривен судебных издержек.
Ранее мы писали, что 30 января 2020 года экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого подозревали в получении взятки, а потом в злоупотреблении влиянием, был освобожден из-под стражи. Позже мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена на личное обязательство. А 14 февраля 2021 года с Юрия Грымчака сняли электронный браслет из-за того, что срок действия возложенных на него Высшим антикоррупционным судом обязательств истек.
Напомним, в НАБУ обнародовали фееричные кадры оперативной видеосъемки, проведенной в рамках негласных следственно-розыскных действий, на которых зафиксированы переговоры Юрия Грымчака с посредниками об условиях передачи взятки.