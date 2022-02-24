Владимир Зеленский записал новое видеообращение, которое появилось в эфире в ночь на 24 февраля.

Ролик длительностью около 11 минут начинается на украинском языке.

Первые минуты Зеленский рассказал, как много власти сделали для повышения обороноспособностя Украины, введя режим чрезвычайного положения и разрешив тратить миллиарды из бюджета на военные нужды. После чего упомянул о помощи Киеву Запада в виде санкций против России и "Северного потока - 2".

Затем он перешел на русский и обратился к россиянам на русском языке. Основная мысль этого обращения - недопустимость российского вторжения на украинскую землю.

Он также заверил, что Украина не готовит и не будет готовить наступления на Донбассе, и призвал россиян повлиять на Владимира Путина, чтобы ситуация не вылилась в войну.

Кроме того, Зеленский сообщил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа.