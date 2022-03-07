Сегодня - 12-й день войны. Подводим его итоги - что известно к этому часу.

Планы России

Сегодняшнее утро началось с заявления Минобороны России о создании "зеленого коридора" для эвакуации мирных жителей из Харькова, Сум, Чернигова, Мариуполя, Киева. Однако с украинской стороны его не подтвердили и обвинили россиян в том, что его объявили без согласования и, к тому же, большая часть маршрутов эвакуации была в Россию, что украинское правительство назвало недопустимым.

Поэтому никакой эвакуации не состоялось. Также как и вчера в Мариуполе (ее объявила украинская сторона, но не подтвердила публично российская).

Может быть что-то изменится после сегодняшней встрече российской и украинской делегации в Беларуси. Но, к сожалению, не факт, что решения о "зеленых коридорах", если они и будут приняты, воплотятся в жизнь. Как видим, у воюющих сторон не получается договориться даже по такому вопросу (но о самих переговорах чуть ниже).

Что касается общей ситуации на фронте, то в сводке украинского командования основными целями России на данный момент указаны окружение Киева, Харькова, Сум, Мариуполя, Николаева и Чернигова, выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Кроме того, противник ведет подготовку к наступлению на Вышгород, возобновлению наступления на Гостомель, Ирпень и Стоянку, а также перегруппировывает войска для наступления на Запорожье, восстанавливая аэропорт в Мелитополе.

В то же время, украинская сторона (а также запарные источники) все время подчеркивает, что резервы российской группировки войск, задействованной для войны в Украине, на исходе (пишут о том, что использовано уже 95% всех подразделений, а по данным CNN и все 100%). А значит, исходя из этих данных, выполнить все поставленные задачи одновременно командование армии РФ не в состоянии.

Особенно с учетом того, что в Украине проводится мобилизация и численность войск может в ближайшее время увеличится (при том, что Путин сказал, что мобилизацию и призыв резервисте в России объявлять не намерен).

В тоже время до сих пор не очень понятно насколько теория о "заканчивающихся резервах российской армии" верна.

Вероятно, это станет понятно по итогам текущей недели, на которую украинская сторона (в частности секретарь СНБО Данилов прогнозирует второй этап российского наступления).

Пока же разберемся, что сегодня происходило по основным направлениям боевых действий.

Угроза для войск ООС

То, что Россия накапливает войска ниже Запорожья, вряд ли означает, что она собирается штурмовать этот город.

Судя по всему, россияне накапливают там войска прежде всего для окружения подразделений украинской армии на Донбассе. И это, видимо, является одной из главных задач российской армии на сегодняшний день.

Ради этой цели войска противника, по видимому, отказались от планов взятия Харькова в ближайшие дни – ситуация там переросла в бои местного значения (сопровождаемые интенсивными ракетно-бомбовыми ударами по самому Харькову), а также в попытку российской армии постепенно окружить второй по величине город страны.

Значительная часть войск из "харьковской" группировки РФ сейчас переброшено на юго-восточное направление, где вчера самой горячей точкой был Изюм – город, который можно назвать северными воротами Донбасса.

Некоторые российские источники вчера сообщили, что их войска Изюм взяли, однако официальных подтверждений этому нет ни от российской, ни от украинской стороны.

Местные жители сообщили "Стране", что в городе действительно уже есть российские войска, но контролируют ли они весь Изюм или его часть - точно сказать не могут.

В любом случае, ситуация для наших войск в «зоне ООС» выглядит угрожающей - к ним в тыл с севера через Изюм заходят российские войска. А с юга двигается российская группа войск из Запорожской области.

Но, как уже писала "Страна", для стратегического охвата такой огромной территории в Донецкой и Луганской областях россиянам нужны серьезные резервы. И здесь мы возвращаемся к пока открытому вопросу - есть ли они у РФ в наличии.

Николаев

Сегодня целый день продолжались бои вокруг Николаева, куда пытались войти российские войска. Но, по словам губернатора области Кима, сделать этого так и не смогли. Также шли бои за аэропорт Николаева.

При этом основным направлением удара российских войск в Николаевской области остается северная часть - в направлении города Воскресенск, откуда открывается путь на трассу Киев-Одесса и к Приднестровью, что позволит Росси отрезать от центральной Украины юго-западную часть страны. В отдельных местах российская армия (и это признает Генштаб Украины) форсировала Южный Буг. И сейчас компот силы для продолжения наступления. Впрочем, даже по данным российских источников здесь продвижение армии РФ натолкнулось на сильное сопротивление ВСУ.

Киевская дилемма Путина

Еще одним главным направлением удара российской армии остается Киев.

Жестокие бои под Вышгородом, в Буче и Гостомеле подтверждают желание России выйти к северной окраине города, а публикуемые кадры больших колонн техники, идущих из Беларуси, – то, что останавливаться она не собирается.

Сейчас, судя по информации из украинских источников, российская армия контролирует 30% Ирпеня (это город в направлении Киева если ехать от Бучи), а также продвигается с севера на Вышгород.

Украинские власти заявляют, что в ближайшие дни россияне могут попытаться пойти на штурм города.

Но, во-первых, для этого им надо для начала поставить под контроль пригороды города (за которые все еще продолжаются бои).

А во-вторых, есть опять же вопрос в наличие у РФ достаточных резервов, чтоб бросить войска на штурм хорошо укрепленного города с довольно большим гарнизоном.

Пока в большей степени просматривается не план штурма столицы, а план ее окружения. Собственно, в этом направлении российские войска сейчас и продвигаются. Как с Запада, так и с востока. При этом, украинская оборона здесь очень плотная и бои идут ожесточенные.

Переговоры

Сегодняшний день стал днем нового раунда переговоров между представителями украинских и российских властей в Беларуси. Однако их итоги не стали обнадеживающими: обе стороны заявили, что нет каких-то серьезных подвижек по прекращению огня и политических договоренностей для этого. Есть только какие-то договоренности по гуманитарным коридорам.

Что касается политической части, то, похоже, стороны близки к компромиссу только в одном вопросе – нейтралитете Украины. Разочарование наших граждан половинчатой позицией Запада, в принципе, делает решение этого вопроса возможным – если такая договоренность не закроет путь в Евросоюз.

Однако по другим позициям компромисс пока не просматривается. Сегодня пресс-секретарь Путин Песков повторил требования России: помимо нейтрального статуса еще и признание российского статуса Крыма и независимости "ЛДНР". Но на это в нынешней ситуации украинские власти не пойдут.

В целом сейчас у обоих воюющих сторон есть уверенность в том, что ход событий будет идти в их пользу, а потому на какие-то уступки и компромиссы в переговорах идти не готов.

А значит в ближайшее время, скорее всего, стороны попытаются переломить ситуацию в свою пользу, что показать противнику, что война для него движется к поражению.