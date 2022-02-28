Уже невозможно представить себе окончание зимы без ее проводов. Издавна люди провожают зиму и приветствуют наступление весны. Этот древнейший славянский праздник, дошедший до наших дней через века, называется Масленица. И празднуется она целую неделю.

Каждый год Масленичная неделя выпадает на разные даты. Это зависит от даты Пасхи, которая в 2022 году у православных христиан приходится на 24 апреля. После окончания Масленичничной недели начинается Великий Пост. В этом году старт Масленицы - последний день зимы. Продлится она до 6 марта.

Еще со времен язычества люди чествовали приход весны, пробуждение природы и начало весеннего земледелия. Всему этому способствовало, конечно же, Солнце, символом которого и есть наши традиционные блины. Круглые, румяные, теплые - очень похожи на небесное светило!

Блины - неотъемлемая часть Масленицы. Их пекут с разнообразными начинками, с маслом, сметаной, икрой. По ссылке — самые вкусные и оригинальные рецепты.

Кроме блинов важными атрибутами праздника являются народные гуляния и забавы, чучело Масленицы.

Шумные гуляния длились неделю. И в каждый последующий день были свои традиции и обряды и приметы.

Понедельник. Начало сырной недели. Встречают Масленицу, наряжают чучело, пекут блины. Первый испеченный блин в понедельник принято отдавать неимущим. Таким образом поминали усопших родственников. По первому блину судили о том, как пройдет год. Если он получался тонким, румяным и кружевным, год будет легким и пройдет в достатке, если толстым, плотным, то предстоит много тяжелой работы. Чем больше хозяйка испечет блинов, тем больше солнечных дней подарит грядущий год. Но и в этом нужна мера. Перестараться - накликать зной и засуху.

С помощью блинов незамужние девушки гадали на замужество:

если первый блин румяный, легко перевернулся на сковородке - к скорому замужеству;

если первый блин прилип к сковороде - замужества в этом году не видать;

сколько дырочек в блине - столько детей будет;

если выйти на улицу, угостить им первого встречного мужчину - так будут звать будущего мужа;

Вторник — "заигрыши". Незамужние парни и девушки катались с горок, искали себе пары.

Среда — "лакомка". В этот день тёща приглашала на блины зятя.

Четверг — "разгуляй". Самые широкие гуляния! В этот день не веселиться считалось плохой приметой. И стар и млад играли в снежки, катались на горках, качелях, санях, лошадях. Пели, танцевали. Наши предки считали, что чем шире будут гуляния, тем богаче будет урожай, больше достаток.

Пятница — "тещины вечерки", когда зять звал в гости тёщу на угощенья.

Суббота — "золовкины посиделки", когда молодая невестка собирала в гости всех родственников, потчевала разными угощеньями.

Воскресенье — "проводы", "прощеный день". В этот день просят прощения у всех родственников, друзей, знакомых и, соответственно, прощают их, забыв все возможные обиды.

Именно в воскресенье сжигают чучело, а пепел развеивают над полями для того, чтобы земли были плодородными, а урожай богатым.