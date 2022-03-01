Сегодня война в Украине вошла в фазу крайне жестких обстрелов жилых домов и гражданских объектов.

Особенно сильно пострадал Харьков. "Показательный" удар ракетами нанесли также по киевской телевышке.

Также важные изменения произошло на фронте. Особенно на южном и восточном театрах.

Анализируем случившееся за 1 марта.

Ситуация в целом на фронте

Картина складывается следующая.

Киев. Под Киевом РФ резко наращивает группировку войск. Сегодня появились спутниковые снимки, как со стороны белорусской границы на запад от Киева, упираясь в аэропорт Гостомеля, движется 60-километровая колонная боевой техники.

Там разные виды техники - и боевая, и грузовая. Но если для наглядности перевести эту протяженность в танки, то получаются внушительные цифры.

Длина одного танка серии "Т" - десять метров с учетом орудия. Даже если расстояние между машинами - еще десять метров, то в колонне идут три тысячи условных "танков".

То есть, идет масштабная накачка техникой предместий к западу от Киева.

Многое указывает на то, что российские войска в ближайшее время предпримут масштабное наступление на Киев с целью либо взять город (или его часть) под контроль, либо его окружить.

На это указывает концентрация войск РФ на подходе к Киеву. О том же говорят и украинские власти.

Сейчас россияне пытаются охватить Киев с запада (выйдя на Житомирскую трассу) и с востока (двигаясь к Броварам и Борисполю из Сумской и Черниговской областей).

Причём наступление, судя по всему, начнётся в ближайшие дни - чтоб усилить "переговорную позицию" накануне нового раунда российско-украинских переговоров, и заставить украинские власти пойти на российские условия перемирия (к переговорам мы еще вернемся).

Херсон и Николаев. Сегодня по Херсону двигались российские войска. Видео с множества ракурсов есть в Сети.

Сейчас, например, их заметили у железнодорожного вокзала.

Позже мэр Игорь Колыхаев сообщил, что в городе идет бой, горят дома и есть жертвы.

К настоящему моменту, как сообщили "Стране" жители города, россияне уже вошли в центр и контролируют половину города. Остальная половина контролируется украинскими властями. Переодически возникают бои между российскими войсками и теробороной.

В Николаеве ситуация следующая. Губернатор области Виталий Ким заявил, что российские войска отошли от города.

"Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирное население и боятся заходить в мирные города.

Что происходило предыдущих три дня - они просто подходят и уходят. Выманивают нас.

На данный момент они уехали в сторону Снегиревки. Могут пойти на Южноукраинск, Вознесенск теоретически. Или на Кировоград, Кривой рог. Чтобы замкнуть кольцо ближе к Днепру. Ближе к стратегическим предприятиям.

То есть сейчас они далеко от Николаева. Горожане в безопасности", - заявил Ким.

Населенные пункты, которые перечислил губернатор, находятся к северу от города.

На севере от Николаева расположена трасса из Кропивницкого, которая перерезает магистраль Киев-Одесса (то есть, к северу от Одессы).

РФ уже ведет бои за Баштанку, расположенную севернее Николаева и в 30 километрах от этой трассы.

То есть, фактически российские войска уже обошли Николаев с севера и далее им открывается путь на Одессу, а также на север - к Кривому Рогу.

Восток Украины. Продолжились бои в районе Энергодара и Запорожья. Там, по заявлениям РФ, шли захваты небольших населенных пунктов по дороге к Запорожью.

При этом, по ряду данных, под областным центром россияне наткнулись на укрепленный район и ведут сейчас по нему огонь из артиллерии и РСЗО.

Также точно известно, что в Энергодаре противника пока нет. Есть стрим, на котором местные жители вышли с флагами встречать россиян на подходе к городу и вести с ними переговоры, чтобы те не входили внутрь.

На Донбассе начались бои за Волноваху, и в "ДНР" уже заявляют, что уже вошли в город (но до конца еще ее не взяли). На севере, в Луганской области, судя по всему, Украина потеряла Старобельск (там местные жители видят технику "ЛНР").

Москва сегодня официально заявила, что ее группировка теперь контролирует все азовское побережье вплоть до Мариуполя. И сомкнулась с "ДНР", тем самым установив блокаду города.

На северо-востоке развивается наступление российских войск на Изюм - город в Харьковской области, вплотную примыкающий с севера к славянско-краматорской агломерации, которая фактически является воротами на Донбасс.

То есть заметен план окружить всю донбасскую группировку как локально, в случае Мариуполя, так и на ключевых направлениях выйти ей в тыл по всей его протяженности.

Разрушения и обстрелы

Сегодня - день крайне жестких обстрелов гражданских объектов.

Сегодня около 8:00 утра по зданию Харьковской областной администрации на площади Свободы нанесли ракетный удар. Снаряд летел со стороны Алексеевки - то есть российских позиций.

В момент взрыва на перекрестке находились многие автомобили и люди. В зданиях поблизости выбило все стекла, серьезно пострадало и само административное здание.

С другого ракурса видны еще большие разрушения, в том числе и парковки у Харьковской ОГА. Часть машин сгорело.

Внутри здания - разрушены некоторые перекрытия, в одной из комнат - зияет дыра в потолке.

В результате взрыва на площади Свободы образовалась огромная воронка. Погибли десять человек.

В тот же день российский самолёт сбросил бомбу на завод подъёмно-транспортного оборудования. Попало и в соседний жилой дом, 8 человек погибли и 6 пострадали.

Еще позже в Харькове нанесли ракетный удар по жилому микрорайону. Разрушена больница, есть погибшие и раненые.

Но не только в первой столице такое происходило. Под Киевом сегодня "утюжили" Бородянку.

А в самом Киеве россияне пустили две ракеты по телецентру. Предварительно предупредив, что начинают уничтожение инфраструктуры Центра информационно-психологических операций при ВСУ (то есть, отдела военной пропаганды).

В итоге телеканалы сейчас не вещают (восстановили вещание только части из них).

В самом телецентре люди не пострадали (накануне Минобороны России предупредило, что будет нанесен удар по ретранслятору), но погибли те, кто гулял рядом. Пять человек умерли, ещё пять получили ранения.

Идут обстрелы и на неподконтрольной территории. Удары наносятся по Донецку и Горловке. Там тоже есть погибшие и раненные. Обесточена шахта имени Засядько.

Мир как никогда нужен именно сейчас. Потому что война все больше превращается в бойню, в которой гибнут мирные жители, разрушаются дома и инфраструктура.

Завтра намечены вторые переговоры с Россией по прекращению огня. Как они пройдут и чем закончатся - в материале "Страны".