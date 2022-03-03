Итак, ровно неделю назад Россия атаковала Украину.

24 февраля Путин объявил "военную спецоперацию" для достижения трех основных целей: "защита ДНР и ЛНР", "демилитаризация и денацификация" Украины.

Практическая реализация этой задачи видится, во-первых, как расширение границ "республик" до областных - то есть, уничтожение сил ВСУ на подконтрольной территории Донбасса.

Во-вторых, как принуждение центральной власти в Киеве объявить нейтралитет и сменить курс во внешней и внутренней политике (в том числе путем силовой смены этой власти).

Последнее объясняет, почему Москва повела военную атаку на широком фронте и осаждает собственно украинскую столицу.

"Спецоперация" Путина угрожает не только ликвидацией той Украины, которую мы знаем сегодня. Она создает и в мире совершенно новую геополитическую реальность.

Подводим первые итоги войны.

Военные итоги недели

Через семь дней операции мы видим появление российских войск у большинства крупных городов Украины на юго-востоке и в центре. Включая Киев.

Киев пытаются взять в "клещи" с запада и востока, основной плацдарм создается в районе Гостомеля.

На левом берегу Днепра к столице рвутся части противника с двух направлений - северного и восточного, они торопятся выйти в районы Броваров и Борисполя. До Киева там осталось несколько десятков километров.

По пути обе этих группы обошли и блокировали Чернигов и Сумы, внутри которых сохраняется украинская власть.

Харьков на севере имеет группировку, которая ведет осаду города, подвергая его массированным обстрелам. На сегодня Харьков из крупных городов переживает наиболее тяжелые бомбежки, сравнимые с тем, что было на Донбассе в 2014 году. И, видимо, это первый таких размеров город, который будут штурмовать не с налету, а после долгой подготовки.

Кроме того, российские войска находятся уже и на изюмской трассе южнее первой столицы (сегодня появилась информации о занятия города Балаклеи). А с утра украинский Генштаб сообщил, что 16 батальонно-тактических групп РФ идут в сторону Краснограда - то есть, по юго-западной трассе из Харькова.

Таким образом, получается, что россияне под Харьковом перерезали все артерии, кроме дороги на Киев. Кроме того, эти действия потенциально блокируют выход потенциально отступающим группам ВСУ из Донбасса и угрожают Днепру.

Донбасс. Отдельные группы российских войск вторглись на север Луганской области и на юг Донецкой (туда по азовскому побережью доехала крымская группировка). Начались встречные удары "ЛДНР", усиленных россиянами также изнутри.

После этого украинская оборона на севере и юге Донбасса начала сыпаться, и сейчас полностью заблокирован Мариуполь и зачищается Волноваха. Также под угрозой атаки с двух сторон Северодонецк.

Здесь, в отличие от остальной Украины, идут самые напряженные бои, поскольку группировка ВСУ на Донбассе наиболее боеспособна, а ее оборона эшелонирована. Моментом истины здесь будет штурм Мариуполя, где основу сил защиты составляет "Азов", которому от ВС РФ и "ДНР" ничего хорошего ждать не приходится даже в случае сдачи в плен.

Юг. Здесь россияне заняли Херсон (по пути пустив и воду в Крым) и наступают севернее Николаева с целью выхода к Южноукраинской АЭС и трассе на Кропивницкий. Восточнее захвачен Мелитополь и есть выход к южной оконечности Запорожья.

Здесь видна попытка создать группировку, которая будет "смотреть" как на Днепр, так и в тыл украинским силам на Донбассе, отрезая им пути к отступлению.

В чем особенности этой кампании?

Итак, перед нами уже начавший вырисовываться план России по военному поражению Украины. Его особенности:

нападение сразу на нескольких фронтах





за исключением Донбасса и Харькова, цель остальных соединений - не штурм (пока), а блокирование ключевых городов и выход на заданные стратегические рубежи





при этом, где есть шанс имеющимися силами добиться взятия города, это делается достаточно упорно.





также на стратегических направлениях идут тяжелые бои с ВСУ и территориальной обороной.

там, где принято решение штурмовать, то, в случае сопротивления, война приобретает жестокий характер, с ударами по мирным объектам и гуманитарной катастрофой в местах боев.





очевидно огромное преимущество РФ в авиации, ракетном оружии, а также бронетехнике. Что обусловливает где быстрое, где медленное, но продвижение россиян на большинстве направлений.





ключевая особенность - массированные обстрелы ракетами всего, что россияне намечают себе как цель: от военных объектов до гражданских.

То есть мы видим применение разных методов ведения войны, в зависимости от обстановки, задач и уровня сопротивления.

По данным минобороны РФ, погибли 498 российских военных. Украинская сторона называет другие цифры - 9000 погибших российских солдат. А Арестович в среду сказал, что в день погибает полторы тысячи российских солдат.

Киев заявляет, что побеждает в этом противостоянии, поскольку наступление РФ выдыхается.

Действительно, согласно информации из разных источников россияне засчитывали гораздо быстрее решить главные задачи. Главным образом - по взятию Киева, на что отводилось 2-3 дня. Однако этого не произошло и россияне вязнут в позиционных боях, активно продвигаясь разве что на юге страны - в Запорожской области и Приазовье.

Украина же тем временем проводит мобилизацию, создает отряды теробороны и наращивает численность своих войск, а также получает все новые партии оружия от Запада (например, только за один день 28 февраля было поставлено 200 стингеров). Запад видит умение и желание украинских сил обороны сражаться, а потому наверняка поставки оружия будут только увеличиваться.

Все это и дает надежду Украине выстоять в противостоянии с Россией. Однако, большой вопрос - сколько это противостояние продлится? Потому что каждый день войны - это новые людские жертвы, это разрушение домов, это огромные экономические проблемы в виде разрушения промышленности и остановки предприятия. Наконец, это боль страдание миллионов людей, которые оказываются в состоянии гуманитарной катастрофы.

Поэтому главный вопрос - как закончить войну.

Есть ли шанс договориться?

О переговорах в Украине заговорили почти сразу. Позже прошел их первый раунд на украинско-белорусской границе. Завтра состоится второй раунд.

СМИ уже озвучили условия России: Украина должна признать "ДНР" и "ЛНР" в границах областей, объявить о нейтральном статусе и провести "денацификацию" - надо думать, закрепив языковые права русскоязычных по всем направлениям.

Крым при этом выносится за скобки.

Украина же своей главной целью декларирует прекращение огня. При этом, судя по всему, на переговорах российские предложения с порога не отбрасываются - иначе бы вряд ли мы увидели второй раунд. По некоторым намекам Зеленского и близких к ним лиц, вопрос о нейтральном статусе Украины может быть для них приемлемым при условии гарантий безопасности.

Эти крупицы информации уже вырисовываются в некое очертание возможного компромисса для прекращения войны. Украина соглашается на нейтралитет, получая для себя статус кандидата или даже члена Европейского союза.

На днях такой процесс был запущен в ЕС - начали рассматривать украинскую заявку на вступление.

Собеседник "Страны" в политических кругах описывает такой возможный расклад. Украина получает кандидатство в ЕС, заявляет о внеблоковом статусе, в течение нескольких дней голосуют соответствующие изменения к Конституции в первом чтении, и дает гарантии России о полном принятии нейтрального статуса через западных партнеров.

В свою очередь Россия выводит войска отовсюду, кроме территорий "ЛДНР" и уже занятых с начала боевых действий на Донбассе городов (другой вариант - в границах Донецкой и Луганской областей, но на это вряд ли Украина пойдет в нынешних условиях), вода в Крымском канале подается.

При этом, если такой план и рассматривается, то вряд ли по нему есть какой-то большой консенсус всех сторон. Как минимум - в Украине, от которой требуют отказаться от территорий. Видимо, поэтому пока бои только ужесточаются. И с российской стороны идут сигналы, что военная операция будет доведена до конца - то есть, до военного разгрома Украины (уже ходят слухи, что к власти после этого Кремль хочет привести Януковича).

Но штурм украинской столицы, с оглядкой на творящееся в Харькове, выглядит сценарием катастрофическим. И вряд ли слишком желательным для самой России - вследствие огромных потерь.

Да и после начала война произошло резкие изменения в настроениях народа. Даже в русскоязычных регионах теперь отношение к РФ резко отрицательное. Особенно в Харькове, который подпадает под удары "Градов" и авиации. Поэтому опираться возможной "пророссийской власти", если ее захотят поставить в Украине, будет особо не на кого (кроме, собственно, России и ее армии).

Поэтому не исключено, что накачка войск вокруг столицы и быстрое продвижение в других местах - это попытка принудить к российским условиям и завершению войны за столом переговоров, а не на улице Банковой.

Геополитические итоги

Нападение на Украину знаменует наступление новой геополитической реальности. Россия по сути намеренно пошла на полный разрыв с Западом, решившись получить жесточайшие санкции, которые никогда против столь крупной страны не вводились.

Какие это вызовет последствия:

1. Зачистка прозападного элемента в России, который еще сохранялся доселе. И смена курса страны по многим направлениям.

2. Огромные потрясения и удар по экономике из-за введения жестких санкций. Рубль уже обвалился ниже 100 за доллар и пока не очень понятно как экономика в таких условиях будет функционировать.

3. Резкое укрепление союза с Китаем, который будет помогать Москве обходить западные санкции.

4. Рост цен на энергоносители, который с началом войны бьет рекорды. Один из факторов, который облегчает для Путина жизнь под западным санкционным прессом.

5. В зависимости от итогов военной операции в Украине, будут приниматься те или иные глобальные решения в сфере международной безопасности. В том числе, между США и Россией. Россия хочет полностью поменять систему отношений в Европе, сложившуюся после окончания Холодной войны. И избрала войну как путь этого.

6. В той же зависимости будет формироваться лагерь союзников РФ - если она проявит настойчивость по Украине. Круг их уже виден по сегодняшнему голосованию в ООН.

Генассамблея сегодня приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска.

За проголосовало 141 государство, против пяти (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак). То есть немало крупных государств отказались осуждать РФ за операцию в Украине.

7. Резкое укрепление связей Европы и США на фоне противостояния российской угрозе. Ни о какой самостоятельной игре европейцев уже не может идти речь. Они находятся уже в плотной связке с американцами. И фактически вводят тотальную блокаду России по разным направлениям. Один из символов разрыва отношений РФ с Европой стала судьба "Северного потока-2", который сейчас заморозился. И очень надолго.

8. Начнется милитаризация Европы. В перспективе это несет большую угрозу для России, так как ответом на войну в Украине стало более активное перевооружений армий Запада. Из-за этому баланс безопасности для РФ сильно ухудшается вне зависимости от того будет ли Украина в НАТО или же согласится на нейтральный статус.

Отсюда, вероятно, и желание Путина повышать ставки. Объявляя, например, о приведение сил ядерного сдерживания в боевую готовность. То есть, в воздухе уже запахло войной куда более масштабной, чем война России с Украиной.

И именно поэтому важно как можно быстрее договориться о прекращении огня и мире.