Подходит к завершению восьмой день боевых действий в Украине.

Война еще на днях приобрела достаточно жесткий характер. Стороны ввязались в тяжелые бои в условиях городской застройки, после чего "прилеты" по жилым домам пошли десятками.

А жители многих городов оказались заложниками этой ситуации.

Сегодня Украина и Россия договорились открывать для таких людей "зеленые коридоры". Однако это, к сожалению, не означает, что огонь прекратится. Режим тишины будет работать только в тех местах, где образуются коридоры (и то временно). Война же в целом будет и дальше. Правда, стороны договорились встретиться еще в третий на следующей недели. И там, по некоторым намекам, может быть смогут прийти к неким более фундаментальным вещам. Но это пока до конца не понятно.

Анализируем главные итоги очередного дня войны - 3 марта.

Карта и ход боевых действий

Диспозиция со вчерашнего дня почти не изменилась.

Киев. Сегодня продолжались бои за Житомирскую трассу. Они сосредоточились в районе между Бучей и Ворзелем, а также у Гостомеля и в самом городе. Под обстрелами город Ирпень.

Много данных поступает и о том, что россияне появились с другой, южной, стороны дороги. Там идут обстрелы, которые уже слышит примыкающие к Одесской трассе населенные пункты, вроде Крюковщины. Под огнем такие населенные пункты как Мила и Петропавловская Борщаговка.

В Миле уже видели российские танки.

В Украине говорят, что ВСУ пошли в контрнаступление в Макарове к северу от трассы и сейчас контролируют населенный пункт. Также публиковали видео о том как бойцы ВСУ вывешивают украинский флаг в Буче. Впрочем, мэр города позже сказал, что бои продолжаются и "кадыровцы" пытаются прорваться в город.

В общем, борьба с плацдарм к северу от Житомирской трассы продолжается. Российские войска пытаются прорваться и перерезать эту магистраль. ВСУ хотят отбить это наступление и занять Гостомель.

Восток. В Харькове военная ситуация без особых изменений. Российская артиллерия и авиация продолжает накрывать город, пытаясь подавить его оборонительные возможности.

Одновременно идут бои за трассу Харьков-Изюм на юге, а сам этот городок со вчерашнего вечера под жесткими обстрелами с человеческими жертвами. Обстрелы идут и на трассе, которая ведет в Красноград: сегодня под огнем был ближайший к Харькову город Мерефа.

То есть продолжаются попытки поставить под контроль россиян все ключевые дороги на Харьков с юга.

На Донбассе "ДНР" и российская армия продолжает зачищать Волноваху. Также идут бои местного значения в Луганской области. Из важного - силы "ЛНР" соединились с россиянами в Новоайдаре: РФ наступала с севера, а "республика" со стороны Счастья.

С учетом того, что под контроль "ЛНР" перешел Новый Айдар, Старобельск, а также с учетом соединения с шедшими с севера российскими частями, можно сказать, что над группой украинских войск, которая обороняет Лисичанск и Северодонецке возникла угроза удара с тыла.

А вся группа украинских войск в зоне ООС может оказаться под угрозой окружения, если российские войска из Запорожской области пойдут на север - для соединения с группой войск в Харьковской области. Но пока этого еще не произошло - и расстояние для реализации этого плана российским войскам придется пройти немалое. И вопрос - достаточно ли для этого у россиян резервов.

В течение дня сильные обстрелы обрушивались на неподконтрольные Горловку и Донецк. Под огнем сидит и Мариуполь, вокруг которого постепенно сжимается кольцо.

Под Запорожьем российская армия ворвалась в Энергодар, куда местное население сперва не хотело их пускать. Перед этим был нанесен удар по блок-посту на въезде в город. Теперь внутри звучат сирены, поднимается дым, а значит идут бои.

Юг. Генштаб уже сообщил, что в Черном море появились четыре российских БДК - больших десантных корабля, которых прикрывают ракетные крейсеры. То есть планируется десант - не исключено, что на Одессу.

Именно с Одессой связано, судя по всему, движение российских войск на город Вознесенск севернее Николаева. От него ведет прямая трасса P55 на Одессу (через Николаев РФ пройти не может). Вознесенск не взят, но идут бои.

Под Одессой уже идут активные действия российской авиации, в частности, в Затоке и на других участках побережья. Удары наносятся по воинским частям, складам и средствам ПВО. Но вряд ли там стоит ждать активных действий с моря, пока не подойдет сухопутная "николаевская" группировка.

Последствия бомбежек

Харьков и область. Около полуночи стало известно об обстреле Изюма, в результате которого погибли 9 человек, из них двое детей. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом, сообщил заммэра города Владимир Мацокин.

Некоторые люди сняли на видео последствия обстрела - выбитые стекла в квартире жилого дома.

Еще одно видео последствий ночного обстрела показало, что ракета действительно попала в жилой многоэтажный дом.

Снаряд упал на территории жилых домов и образовал воронку около 3 метров. С крыш посрывало металлические конструкции, полностью разрушен парк и выбиты стекла близлежащих домов.

О масштабных разрушениях сообщили с утра и жители Харькова. Например, о ночных прилетах в районе Холодной горы.

Все это жилые районы пригорода.

Также на видео сняли и разрушения после ночной бомбежке в селе Яковлевка под Мерефой Харьковской области. Здесь ужасающие повреждения частных домов, а размер воронок после артобстрелов - втрое больше, чем при авиаударе во двор Изюма.

Помимо этого ночью также был авиаудар по заводу Шевченко в Харькове, где находился один из штабов теробороны. Здание разрушено полностью.

Около 14:23 появилась информация о том, что по Изюму продолжали наноситься авиаудары.

Около половины пятого очевидцы записали на видео прилёты на территорию рынка "Барабашово" в Харькове, где также очевидно гражданская инфраструктура.

Киев и область. Около двух ночи несколько взрывов прозвучало в столице.

Ещё один ракурс взрывов в Киеве. Судя по вспышке - удар ракетой. В это время американские журналисты как раз готовились выходить в эфир. Позже оказалось, что это российская ракета ударила по Лысой горе на Выдубичах, где поразила радиоцентр.

Около полудня появилась информация об обстреле посёлка Гатное под Киевом. Водители, проезжавшие мимо зоны поражения засняли горевший частный дом.

В Ирпене днем сбили российский самолет. Он упал на частный дом и также вызвал возгорание.

В Буче сегодня тоже что-то масштабно горело около 14:19. Гигантский столб дыма был виден издалека.

Спустя час появилось еще одно видео из Киева, где на видео со стороны аэродрома "Чайка" поднимались огромные клубы дыма.

Вероятно, загорелись дома поблизости.

В Миле под Киевом, где видели российские танки, снаряд тоже попал в частный дом. При этом Мила стоит на Житомирской трассе. Еще один показатель того, что бои идут за контроль именно над этой магистралью.

Также по трассе, у села Стоянка, сгорел огромный склад Mary Kay.

Херсон и область. Около трех часов ночи появилось видео обстрела Чернобаевки, которая захвачена россиянами.

Мариуполь. В городе горел "Эпицентр". Правда, стал ли причиной возгорания обстрел, неизвестно.

В 16:01 появились видео обстрелов жилых квартала Мариуполя. Очевидцы пишут, что в этом направлении сейчас настоящий ад.

Чернигов. В 13:05 появилось видео результата обстрела Чернигова.

Момент взрыва попал на видео.

В 16:24 стало известно, что в ходе атаки российской авиации под удар попали две школы в районе Старой Подусовки и частные дома.

Также появилось видео, как спасатели разбирают завалы после бомбежек Чернигова. По их словам, извлечены тела 33 погибших. Спасательная операция продолжается. То есть жертв может быть еще больше.

Сумская область. Жители Ахтырки сообщили про удары по вокзалу и ТЭЦ около 17:22. Также по ТЭЦ ударили и в Сумах после чего в городе пропала вода, тепло и свет.

Угрозы и переговоры

Сегодня из России снова пошел ряд заявлений о том, что там не собираются сворачивать "спецоперацию" в Украине.

Утром об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, который заявил, что требования России "минимальные", поэтому от них отступать не станут. Санкции он назвал "налогом на независимость".

Позже Путин в разговоре с французским коллегой Макроном заявил о том же.

"Если российско-украинские переговоры будут затягиваться, то появятся новые требования к Киеву. А задачи военной спецоперации будут в любом случае выполнены", - сказал президент РФ.

После этого разговора Макрон заявил, что "худшее впереди" и что президент России отступать от своего плана не намерен. А Путин затем выступил на Совбезе и заявил, что "спецоперация" идет по ранее запланированному графику.

За Путиным свой взгляд на происходящее дал глава разведки Сергей Нарышкин. По его мнению, стратегия США - заставить Россию надолго завязнуть в Украине.

"В Вашингтоне очень надеются, что мы увязнем в этой операции и сгинем, а они смогут спокойно заняться "зачисткой" Ближнего Востока, Евразии и Азиатского-тихоокеанского региона. Этого не будет: "древнее прошло, теперь все новое". Что касается будущего Украины, то его, разумеется, определят сами украинцы. Но это будет уже совсем другая Украина и другая история".

То есть, российское руководство посылает во внешний мир вполне однозначные сигналы, что будет своих целей добиваться до конца. Что, собственно, было ожидаемо. Военного разгрома российская армия пока не получила, и пусть ее продвижение идет с пробуксовкой, но идет.

Ведущиеся на этом фоне переговоры могут представлять ценность главным образом для разрешения гуманитарных проблем - координации сторон по созданию "коридоров" и гуманитарной помощи для запертых в городах людей.

Так оно и вышло по итогам. "Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В остальном "украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров". Третий раунд пройдет в ближайшее время.

О том же заявил и глава российской делегации Мединский. По его словам, достигнута договоренность о гуманитарных коридорах для выхода гражданского населения. И должен быть создан координационный механизм.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного, гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится", - звучит общее коммюнике.

Из него выходит, что прекращение огня будет не везде (если вообще будет), а только в тех местах, где объявят гуманитарный коридор.

Но что до более глобальных подвижек, то здесь пока непонятно. Россия своих требований не снимает, а Украина, как ранее заявлялось, готова обсуждать разве что нейтральный статус, но вряд ли согласится на признание "ЛДНР" в границах области или "денацификацию" (себя проигравшей стороной Киев также не чувствует).

Правда, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что сегодня достигли договоренностей, которые пока оглашать рано, но их будут согласовывать на высшем уровне и при успехе - ратифицировать в парламентах.

Понятно, что договорённости о коридорах ратифицировать на национальном уровне не нужно. То есть, речь идёт о чем то более серьёзном. Возможно, о приятии неких важных политических решений (по нейтральному статусу Украины, например). Если, конечно, Слуцкий не выдаёт желаемое за действительное.

Зеленского, кстати, этот переговорный формат в целом не устраивает. Он говорит, что нужны его прямые переговоры с Путиным.

"Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?", - сказал украинский президент.

Параллельно Киев требует на Западе поставок натовских систем ПВО и закрытого неба над Украиной. Завтра этот вопрос будут обсуждать с Альянсом.

Неизвестно, каким будет ответ (хотя по бесполетной зоне уже звучал неоднократный отказ). Но пока видно, что Запад больше настроен снабжать ВСУ в основном противотанковым оружием вроде гранатометов, а также переносными ЗРК. Что повышает потери у россиян, но кардинально на ситуацию не влияет.

Следующий раунд переговоров намечен на начало следующей неделе. Остается надеятся, что к тому времени обе стороны все ж таки придут к пониманию, что войну нужно заканчивать и придут к договоренностям о прекращении огня.