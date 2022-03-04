Анализируем, как прошло 4-е марта для позиций ВСУ и российской армии.

Киев

Вечерняя сводка Генштаба говорит о том, что приоритетным направлением у россиян был Киев, где продолжались попытки окружения. Однако никакой конкретики военные не привели.

Между тем, в Сети сегодня появлялись видео, как в Буче снова ездит российская военная техника. Хотя вчера руководство города заявило, что противник оттуда выбит. Кроме того, шли бои за Ирпень, который находится по дороге от Бучи в Киев,

Также Главное управление разведки сообщало о боях в районе Гостомеля и заявило, что сейчас ВСУ контролируют город. Впрочем, под вечер пришли новости, что в Гостомель вновь зашли россияне - десантники из 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска.

В то же время вчерашние бои за южную часть Житомирской трассы показали, что противник развивает наступление в этом районе, распространяя свое присутствие с явным уклоном на юг. То есть создавая плацдарм для атаки на одесскую трассу и окружению Киева оттуда.

Но пока до выполнения этой задачи еще может пройти немало времени, потому что закрепиться прочно к западу от Киева россияне пока не могут, идут постоянные контратаки. Кроме того, по данным ВСУ, противник блокирован в районе Макарова (город севернее Житомирской трассы).

Не исключено, конечно, что постоянными боями группировка РФ под Киевом пытается оттянуть украинские силы от других, более приоритетных для себя направлений (такую гипотезу, например, выдвинул сегодня секретарь СНБО Данилов).

Однако это противоречит данным спутников и западной разведки, которая показывает крупную концентрацию российских войск к северу от Киева.

Восток

Позиционная война продолжается и в Харькове. Утром Генштаб признавал потерю Балаклеи на изюмской трассе. Сегодня Изюм вообще выпал из армейских сводок. То есть либо там затишье, либо угрожающая для ВСУ ситуация (а Изюм - это открытый путь на Славянск).

В Харькове обстрелы сегодня, к слову, стали тише. Но в минобороны РФ говорят, что ждут каких-то "провокаций", чтобы выставить россиян виновниками обстрелов.

Непонятная ситуация на трассе Киев-Харьков. Российские блогеры и телеграмм-каналы утверждают, что она уже находится под обстрелом российской армии. Однако украинская сторона это отрицает. А губернатор области Синегубов заявил, что украинские войска перешли к контрнаступлению от Харькова. Впрочем, кто прав, а кто нет станет понятно по развитию событий уже в ближайшие дни.

Утром Генштаб заявлял, что противник движется по еще одной трассе со стороны Харькова в сторону Новомосковска (вечером эту тему обошли). То есть, видно, что РФ стремится выйти в тыл донбасской группе ВСУ с запада.

Похоже, той же цели добивается и юго-восточная группировка, которая сегодня, по данным минобороны РФ, заняла Пологи в Запорожской области. А они открывают путь в Гуляй-Поле и далее в сторону Павлограда и трассы из Курахово (Донецкая область).

То есть две, идущие с юга (из Запорожской области) и севера (от Харькова) группировки, постепенно стремятся выйти к западу сил ООС на Донбассе (по линии Донецка), встретившись в районе Павлоград, после чего следующей фазой видится наступление "ДНР" на этом участке.

Отметим, что это задача будет для российских войск непростой, так как придется преодолеть очень немаленькие расстояние, растягивая коммуникации и подставляя их под угрозу фланговых ударов ВСУ как с востока, так и с запада. Тут вопрос в наличие резервов, которыми обладает (или не обладает) Россия для завершения операции по столь крупному охвату Донбасса.

Что касается Луганской области, то "ЛНР", соединившись с частями российской армии под Новоайдаром, пытается создать "котел" вокруг Северодонецка. "ДНР" на юге говорит, что на "зачистку" Волновахи понадобится еще несколько дней. Видимо, после этого будут вплотную переходить к Мариуполю, чье окружение признала уже и Украина.

Вкратце по Донбассу - идет с одной стороны "отжатие" населенных пунктов у ВСУ в Донецкой и Луганской областях, с другой - попытка с двух встречных направлений замкнуть внешний, западный контур и окружить уже всю группу войск ВСУ в зоне ООС.

"Через считаные дни Донецк, Горловка, Докучаевск смогут забыть об обстрелах", - с явным намеком на готовящийся "котел" сообщил "глава ДНР" Пушилин сегодня.

Юг

На юге сейчас наиболее важный участок это Николаев - "ключ" к Одессе. От него проходит кратчайший путь по суше до одесских восточных предместий.

По Николаеву были два направления. Штурм собственно города, который сегодня предприняли россияне, но заем отошли (не исключено, что имела место разведка боем).

И попытка окружить город с севера, чтобы выйти в том числе на трассу, которая ведет от Вознесенска на Одессу и на сам Николаев, только с северо-запада.

Генштаб сегодня утром заявил о "частичном успехе" противника у Вознесенска. При этом из дальнейших сводок он исчез. Зато в дневном отчете появился пункт о том, что россияне начали активно наводить понтонные мосты и переправы.

Где - не указывалось. Но речь вполне могла идти именно об этом участке, где естественной преградой для РФ стала речка Южный Буг. Именно через нее мост у Вознесенска, который вчера взорвали. Не исключено, что понтоны наводят южнее этого города, чтобы "выскочить" на трассу без штурма Вознесенска.

Но при этом без его взятия нельзя будет войти в Южноукраинск, где стоит еще одна АЭС. Россияне, видимо, имеют приказ ставить под свой контроль атомные станции (как это случилось с Чернобылем и Запорожьем).

Но в случае Южноукраинска речь может идти еще и о том, чтобы создавать некий плацдарм на юге, откуда можно было бы оперировать как в направлении Киева, так и в направлении Одессы, так и в направлении Кривого Рога.

Впрочем, в Николаевской области действует и ВСУ, ведя бои с российскими войсками, и нанося время от времени и удары по тылам. То есть здесь, также как и в случае с планами по "окружению Донбасса", главный вопрос - в наличии резервов у России, чтоб продолжать столь масштабные наступательные операции, защищая свои тылы.

Одесса пока ждет высадки десанта. ВСУ считают, что это произойдет южнее, в районе Черноморска и Затоки. Сложно сказать, насколько это реалистично: все же речь о 50-60 километрах от столицы области.

Тем не менее, украинское командование перестраховывается и уже подорвало мост, ведущий в Украину из Приднестровья. К битве за Одессу готовятся.

Зеленые коридоры

Пока не получила развитие тема с созданием гуманитарных ("зеленых") коридоров и режима тишины по выводу мирных жителей из окруженных городов. Об этом вчера договорились на российско-украинской встрече в Беларуси.

Однако сейчас пока ничего еще не решено. Известно лишь, что диалог идет. С украинской стороны ответственный человек - вице-премьер Ирина Верещук.

Однако пока никакой конкретики по месту этих гуманитарных коридоров нет. Не исключено, что о них объявят в ближайшие дни. Ведь в общем-то ни одна из сторон не против их создания.

А сдавать их нужно - в городах, где идут боевые действия назревает гуманитарная катастрофа: многие сидят без света, воды и тепла. Удары наносятся по жилым домам, гибнут мирные люди. Счет, по данным ООН, перевалил уже за три сотни человек.

Также сегодня стало известно, что третья российско-украинская встреча состоится 5 или 6 марта.

Чего ждать дальше

Главная тезис украинских властей, судя по их заявлениям, это надежда на скорое истощение резервов у России. От спикера к спикеру в ходу цифра, что Россия уже задействовала более 90% всей своей группы войск и резервы ее уже на исходе. А значит нужно еще "день простоять да ночь продержаться".

Действительно, как мы уже писали выше, продолжение наступательных операций широким фронтом в условиях постоянных ударов по тылу, требует значительных сил. И главный вопрос - есть ли они у России.

Не исключено, однако, что представление об их исчерпанности несколько преувеличено.

На это указывает и сегодняшний "мотивационный" ролик Алексея Арестовича,

По его словам, "эйфория первых побед" окончена, и дальше ждет работа, которая будет полна поражений как у ВСУ, так и у противника. При этом признал, что Россия может продвинуться еще дальше, а бомбежки городов будут продолжены.

То есть, в целом, призвал быть готовым к еще более трудным временам.

Правда, он пообещал, что скоро в строй введут резервы, и ситуация улучшится. Но даже если этого и не произойдет, то сдаваться нельзя и нужно готовиться к пусть даже партизанской войне. К войне на истощение противника.

То есть в целом, похоже, в Офисе президента как раз эйфории по поводу происходящего никакой нет и там готовятся к затяжному и тяжёлому противостоянию. Тем более, что Запад снова отказал Украине вводить бесполетную зону против России.

Тяжело очень и экономике. Многие обсуждают проблемы в России в связи с санкциями, а об украинской экономике говорят гораздо меньше. Но очевидно, что тут тоже все очень тяжело. Заместитель главы НБУ сегодня признался, что сейчас ВВП страны рухнул в два раза в сравнение с довоенным уровнем. А война, напомним, идет лишь чуть больше недели.

Впрочем, остается шанс избежать затягивания кровопролития и нарастания разрухи - через мирные переговоры со взаимными компромиссами. Очень хотелось бы надеятся, что это произойдет уже в ближайшее время.