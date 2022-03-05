Начался десятый день войны, которую Россия объявила Украине.

На данный момент очевидны попытки противника создать огромный "котел" для всей донбасской группировки ВСУ. Чтобы заблокировать ее с запада идет встречное наступление российских войск со стороны Харькова и Запорожья.

При этом пытаются заблокировать или штурмовать такие крупные города как Киев, Харьков, Николаев и Мариуполь. Также регулярные бои происходят в предместьях Сум и Чернигова. А наибольшие продвижения пока демонстрируют усиленные россиянами группировки "ДНР" и "ЛНР".

ВСУ оказывают сопротивление и, как сегодня заявили в Генштабе, регулярно переходят в контратаки. Впрочем, в Киеве уже предупреждают, что ситуация может ухудшиться.

"Страна" следит за событиями 5 марта в режиме онлайн. Материал обновляется.

09:39 Сводка о потерях противника от Генштаба ВСУ.

09:36 Мариупольский горсовет сообщил о начале эвакуации мирного населения. Детали.

С 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зелёного" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

Драматический театр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Также, следуя маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 9:00 до 16:00), можно будет выехать из города на личном транспорте. Огромная просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

09:23 Видео из Мелитополя, занятого российскими войсками. Торговля на улицах и очередь за гуманитаркой.

09:16 Глава Донецкой ВГА Павел Кириленко подтвердил начало режима тишины с 09:00 для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Детали эвакуации ещё согласовываются.

09:09 Советник главы ОП Подоляк подтвердил, что из Мариуполя и Волновахи будут открыты гуманитарные коридоры, как об этом ранее заявили в Минобороны РФ.

09:07 Ситуация в Херсоне.

09:03 Мэр Мариуполя Бойченко заявил, что прямо сейчас идёт согласование гуманитарного коридора через который будет осуществляться эвакуация мирного населения. Также согласовывается время наступления режима тишины около Мариуполя.

08:59 Губернатор Николаевской области говорит, что российские войска концентрируются в районе Галяциново (это южнее Николаева - около побережья) и Баштанки (это север области).

08:41 Илон Маск отказался блокировать через интернет StarLink российские информационные агентства.

Сказал, что сделает это лишь под дулом пистолета. Поскольку является абсолютным сторонником свободы слова. По словам Маска, его просили об этом некоторые правительства, но не украинское.

08:36 Видео из Великодолинского под Одессой, где разбомбили здание станции слежения за эфиром.

08:25 Минобороны России с 9 часов утра открывает гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя и Волновахи.

С Украиной они согласованы, заявило Минобороны РФ.

08:13 Фото разбомбленной сегодня воинской части Нацгвардии в Харькове по улице Семинарской, 22.

08:00 По данным ВСУ за вчерашний день российские войска в небе над Украиной потеряли три самолета и три вертолета.

07:56 В Молдове уехавшие туда украинцы вступают с местными жителями в напряженные дискуссии.

07:40 В эвакуационном поезде Харьков-Львов очень тесно, нечем дышать и невозможно пробиться в туалет.

07:39 Видео из Мариуполя. Мародерят крупнейший в городе ТРЦ "Порт Сити".

07:33 Последствия ночного удара по Великодолинскому южнее Одессы.

Там, кстати, находится еще с времен СССР станция слежения за радиоэфиром.

07:28 Более 1,2 миллиона беженцев покинули Украину, по данным ООН.

Большинство из них отправились в Польшу - 650 тысяч. Также в списке - Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова и Россия.

07:18 Очередная расправа с "мародером" в Украине.

07:14 После подписания закона "о фейках", который вводит уголовную ответственность за "клевету" на российскую армию, работу в России остановили такие крупные западные медиа как:

1. CNN

2. CBS News

3. Bloomberg

4. ABC News

5. BBC

6. CBC

06:52 Короткая сводка Генштаба ВСУ на утро.

В целом никакой конкретики по театрам военных действий нет. Говорится только, что противник деморализован, ведет обстрелы гражданских и "блицкриг" провалился.

Также Генштаб пишет, что ВСУ по ряду направлений идут в контратаку.

06:38 В Харькове на улице Клочковской разбомбили то ли воинскую часть, то ли какой-то военный вуз.

06:11 Российские телеграм-каналы публикуют видео из Мелитополя. Город заполнен военной техникой РФ.

05:54 Жители Харькова на вокзале ждут эвакуации всю ночь.

05:13 В Одессе пишут о воздушной тревоге и авиаударе в районе Затоки.

03:48 Итальянские СМИ пишут, что конфискованы яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Стоимость яхт - 65-75 миллионов евро.

03:11 Харьков снова под обстрелами, сообщают местные телеграм-каналы. Гремит в том числе в районе жд-вокзала (это центр).

03:07 Россия продлила до 14 марта запрет гражданской авиации летать на юге РФ.

Ранее он продлевался до 8 марта.

02:46 Завтра Зеленский в 16:30 проведет встречу по Zoom с американскими сенаторами, сообщает CNN.

02:39 Эвакуировать население по "зеленым коридорам" будут лишь в случае официально подтвержденного Россией режима прекращения огня.

Об этом заявил губернатор Киевской области Алексей Кулеба.

По его словам, без этого нельзя гарантировать безопасность "коридора". На 5 марта таких гарантий РФ не давала.

02:00 Последняя за 4 марта сводка Генштаба ВСУ. Главное:

- основные усилия противника сосредоточены на окружении Киева и Харькова

- вторая цель - выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, создание сухопутного коридора в Крым

- в районе Бородянки противник ведет инженерные работы в рамках подготовки к наступлению. В Дымере создается укрепрайон РФ.

- в Шибеном и Катюжанке на западе от Киева российские войска были остановлены

- идут одновременные попытки вести встречное наступление из-под Запорожья и Харькова, где российские войска обходят город и движутся на юго-запад.

- противник увел десантные корабли от Одессы из-за плохих погодных условий. Теперь они находятся западнее Крыма.