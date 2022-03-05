Вчера Владимир Зеленский крайне жестко раскритиковал НАТО. Это произошло после отказа Альянса вводить бесполетную зону над Украиной.

Но многие восприняли его речь в контексте ведущихся с Россией переговоров. И недавних заявлений Банковой о том, что Украина готова на нейтральный статус и отказ от вступления в Альянс (что является одним из главных требований Москвы).

Разбирались в том, почему Зеленский "наехал" на Северо-атлантический Альянс и действительно ли Украина может объявить нейтралитет.

Заявления о нейтралитете

Сразу после начала конфликта о возможном объявлении нейтралитета заявил Владимир Зеленский - в своем обращении в ночь на 25 февраля.

"Сегодня мы слышали из Москвы о том, что там готовы говорить о нейтральном статусе Украины... Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Все боятся, не отвечают. Мы не боимся, мы не боимся ничего, не боимся защищать нашу державу, мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией про все: про гарантии безопасности для нашей страны, про нейтральный статус", - говорил президент.

25 февраля мысль Зеленского развил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами", - заявил Подоляк.

Позже в тот же день еще один советник Ермака - Алексей Арестович - уточнил, что пока это просто слова. "Важно: мы не направили им предложение. Мы просто вслух заявили, отвечая на вопрос, готовы ли мы к переговорам", - сказал советник.

Тем не менее, в России тогда нашли в заявлении Зеленского позитив.

"Зеленский заявил о готовности к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируем его, считаем скорее движением в сторону позитива", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

То есть, с одной стороны Украина согласилась обсуждать один из ключевых вопросов, которые с декабря официально подняла Россия.

С другой - было понятно, что это попытка начать переговоры с Москвой. Для чего Киев показывает, что открыт для обсуждения по вопросу, который интересует Кремль.

Переговоры состоялись уже 28 февраля. Потом второй их раунд прошел 3 марта. И еще один может состояться уже в ближайшие дни.

Но больше в связи с этими встречами нейтральный статус представители Украины не упоминали. Хотя понятно, что во время переговоров это скорее всего стало главной темой для обсуждений - иначе они бы вряд ли смогли продолжаться.

Более того, российская делегация проявляет сдержанный оптимизм и даже намекает, что скоро могут быть согласованы некие "прорывные" решения. А Офис президента регулярно предупреждает, что может пойти вброс фейков о "капитуляции" Украины.

Это значит, что почва для неких решений есть, и они нарабатываются.

То, что вопрос нейтралитета не снят с повестки дня, подтверждает и риторика приближенных к Банковой экспертов.

"Мы теоретически можем рассуждать о каких-то вариантах. Тот же нейтральный статус - я лично не вижу никакой проблемы, можно сформулировать это как внеблоковый статус, или Европа предложит нам в качестве компенсации некий особый статус в Европейском союзе или даже членство. Можно согласиться на возобновление подачи воды в Крым и так далее. Но он (Путин - Ред.) хочет гораздо большего. В этом главная проблема", - рассказывал "Стране" политолог Владимир Фесенко.

Речь, по-видимому, идет о признании "ЛДНР" в границах областей, о "денацификации" и "демилитаризации". То есть это гораздо шире, чем отказ Украины от НАТО.

Путин действительно почти в ежедневном режиме дает понять, что эти требования к Украине сниматься не будут. Но в реальности выполнить Киев согласен, видимо, только часть о внеблоковости.

Но и она так важна, что это позволяет продолжать переговоры с Россией.

Наезды Зеленского в адрес НАТО

4 марта украинский президент выпустил обращение, выдержанное в максимально жестком стиле против НАТО. Приведем этот отрывок полностью:

"Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление. Как можно? Понимая, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной!

Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, неуверен, внутренне, хотя может обладать оружием в разы сильнее, чем у нас.

Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании?

Все люди, которые погибнут с этого дня – погибнут и из-за вас! Из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности.

Все, что смог Альянс сегодня – это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, чтобы мы могли поджечь Будапештский меморандум? Чтобы лучше горело? Но он уже для нас сгорел в огне российских войск.

Разве такого НАТО мы хотели?! Разве такой Альянс вы строили?!

Сегодня руководство НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать "бесполетную зону".

Вы могли "закрыть небо", но… Но…

Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить свои страны – страны Североатлантического союза. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за общую свободу, за наше общее будущее!".

С одной стороны, в этой речи Зеленский продолжил, пусть и многократно сильнее, свой курс на обличение политики Запада, который не спешит всерьез вступаться за Украину.

Подобные нарративы у президента Украины звучали в общем-то и до вторжения. Другое дело, тональность на этот раз была максимально жесткой.

И такое необычной силы наезд производит впечатление подготовки общественного мнения к объявлению Украиной нейтрального статуса (одно из ключевых требований России на переговорах).

Тем более, что ранее Зеленский уже давал понять, что этот вопрос, в отличие от всех остальных требований РФ, он обсуждать готов.

Но есть и другой вариант.

Риторика Зеленского - это попытка давить на американцев, а не только готовить почву под договоренности с Россией. К подобному приему власти Украины уже прибегали не раз, когда нужно было добиться чего-то от Байдена.

Сейчас, например, Киев требует введения бесполетной зоны НАТО над Украиной - то есть, требует сбивать всей российские самолеты, которые там появятся (и продолжает этого добиваться и сейчас, призывая устраивать по всему миру митинги с требованием ее ввести к властям западных стран). И как раз накануне гневной речи Зеленского прозвучал очередной отказ Альянса предоставить такую зону (продублированный Германией и США, которые заявили, что хотят, чтоб НАТО входило в прямое боестолкновение с Россией).

Собственно это и стало причиной таких жестких комментариев Зеленского.

Впрочем, в Москве они могут быть восприняты как очередной сигнал готовности Украины отказаться от членства в Альянсе. Другое дело, что остальные требования Путина оказываются подвешенными в воздухе.

Мы, конечно, не знаем, какие варианты по ним прорабатываются на переговорах. Но судя по тому, что война продолжается в полном объеме, а риторика сторон остается сверх-конфликтной, говорить о подвижках на остальных направлениях не приходится.

Да и глядя на то, как сегодня сорвалась эвакуация по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи (о которых вроде как было договорено), видно, что даже такой относительно простой вопрос обе стороны пока не могут решить.

Поэтому пока что опция нейтралитета Украины остается очень теоретической, хотя с переговоров Киев ее не снимает (иначе бы их пришлось сворачивать).

А всерьез эту опцию могут начать прорабатывать, лишь если поймут, как двигаться по остальным требованиям Путина и возможен ли там компромисс. Либо же - если ситуация на фронте кардинально изменится в чью-то из сторон.