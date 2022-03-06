Прощение — первый шаг на пути к духовному очищению и Великому Посту. Особенно это важно в такой сложный период.

"Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших", — следует из Евангелия от Матвея, который сегодня, в Прощеное воскресенье, будет читаться в каждой церкви на литургии.

Завтра начинается самый длинный в году пост. В канун Великого Поста все христиане освобождают душу от негатива, дабы войти в него с добрым сердцем, чистыми и искренними помыслами, простив и примирившись со всеми своими ближними. Делают они это с помощью покаяния, просят прощения за причиненные обиды и прощают.

Очень важно просить прощение и прощать искренне, иначе пост потеряет свой высокий смысл и будет по своей сути просто воздержанием от некоторых блюд. Не нужно четко формулировать вашу вину перед кем-либо, достаточно просто сказать : "Прости меня" или ответить "Господь тебя простит, и я прощаю!"

В этот особенный день мира, добра и любви по традиции прощение просят сильный у слабого, богатый у бедного, здоровый у больного, и завершают обряд объятьями и поцелуями. Прощение также необходимо попросить у умерших родственников.

Народные обычаи Прощеного воскресенья:

Прощеное воскресенье - это последний день масленицы. В этот день провожают зиму и встречают весну.

В этот день нельзя работать по дому, убирать, заниматься рукоделием. Нельзя употреблять алкоголь, ссориться, сквернословить, желать зла и обижать кого-либо.

Не отказывайте в помощи просящим, помогите нуждающимся.

После трапезы не принято убирать со стола. Его нужно накрыть простыней. Считается что это притянет в дом благополучие и мир.

Прощеное воскресенье 2022: открытки, картинки, поздравления

Попросите прощения у людей, которые находятся далеко от вас, с помощью трогательной открытки с наилучшими пожеланиями.