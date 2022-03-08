Сегодня отмечается 8 марта. Женщина — мать, женщина — хранительница семейного очага. Её роль всегда главная. Она одновременно бесстрашна и беспомощна, наивна и мудра, слаба и непобедима.

О женщинах слагают легенды. Абсолютно все в этом мире происходит для них, благодаря им, во имя женщин.

Сейчас наша страна переживает тяжелое время. Но даже в этой ситуации все мужчины стараются порадовать своих жен, дочерей, матерей. Подаренная веточка мимозы или доброе слово сегодня будут иметь особую символичность. Они наполнит сердца женщин спокойствием, которых так сейчас им не хватает.

Давайте же неустанно благодарить прекрасную половину человечества за их бесконечную любовь и заботу, за нежный взгляд, самоотдачу, бескорыстность и мужество.

Желаем всем женщинам в этот день мира и здоровья. Пусть каждый следующий день будет полон оптимизма и уверенности.

Публикуем открытки и поздравления с с 8 марта 2022 года.