Подходит к завершению пятнадцатый день войны в Украине.

Подводим главные итоги сегодняшней кампании, анализируем ситуацию на фронте и на переговорном треке.

Что происходит на фронте

Днем Генштаб сообщил следующее (и на вечер эта ситуация не изменилась):

1. На северо-западе от Киева противник закрепился в населенных пунктах Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча и Демидов.

На карте это выглядит так:

То есть, мы видим, что как минимум два населенных пункта к югу от Житомирской трассы удерживают россияне. С высокой вероятностью это значит, что, возможно, дорога в ряде мест перерезана.

Генштаб считает, что противник стремится охватить Киев и с юго-запада - это видно и по направлению движения. Но сейчас он перегруппировывается и пополняет резервы, поскольку понес большой урон в боях.

У населенного пункта Мощун к северо-западу от Гостомеля войска РФ пытались форсировать речку Ирпень, но были отброшены. Село сейчас под контролем Украины.

Также, по заявлению Генштаба и главкома ВСУ Залужного, противник отброшен от Броваров, к которому российские войска подошли вчера в рамках своего движения по блокированию Киева с востока.

2. Второй тяжелый участок - николаевское направление.

Здесь российская армия, согласно сводке Генштаба ВСУ, пытается закрепиться в населенных пунктах Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск (последние три пункта - восточнее Херсона).

По Александровке - непонятно, о каком пункте речь. Одна есть в Херсонской области, на берегу Днепровского залива. Другая - на севере Николаевской области, на полпути от Вознесенска до Южноукраинска (в этом направлении россияне активно пробивались ранее).

На карте это выглядит так (обе Александровки помечены синим). Идет явная попытка окружить Николаев с юга и востока с обходом с западной стороны.

Также ВСУ сообщили, что противник пытается наступать в направлении Нововоронцовки - это населенный пункт, который стоит на двух прямых трассах - в Кривой Рог и Никополь.

Так выглядят основные "горячие" точки фронта - с точки зрения направлений, куда пытаются прорваться вражеские войска.

В России же сегодня заявили, что вошли в Донецкую область со стороны Запорожской. "Армия России продвинулись на глубину 10 км и взяла под контроль населенные пункты Степное, Кропивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское", - говорят в Москве.

Это местность между Великой Новоселкой и Волновахой.

Продолжались бои за Мариуполь, который сейчас находится в окружении. В "ДНР" заявляют о постепенном продвижении своих подразделений в городе.

При этом сам Мариуполь подвергается жестоким обстрелам. По данным городских властей погибло уже более 1200 мирных жителей.

Ведут наступление российские войска и силы "ЛНР" на агломерацию в Луганской области - Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. Причем наступление идет сразу с трех направлений - с юга, востока и с севера.

День большой дипломатии и "план Беннета"

Сегодня впервые с начала войны прошла встреча Украины и России на высоком дипломатическом уровне. Главы МИД Кулеба и Лавров провели переговоры в Турции.

По итогам прозвучали заявления обоих министров.

Дмитрий Кулеба рассказал, что достичь договоренностей о прекращении огня не удалось, поскольку Россия не отзывает своих требований по "денацификации", "демилитаризации" и отказу Киева от Крыма и Донбасса.

Украина эти требования отметает. К слову, в ряду неприемлемых для Киева условий нет отказа от НАТО. То есть это украинские власти готовы обсуждать. В этом контексте примечательно заявление Кулебы, что НАТО не готово обеспечивать безопасность Украины.

О том же сегодня завил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Что касается внеблоковости. Давайте смотреть на реалии. Мы сегодня вне всяких блоков. Но нам сегодня важно говорить не об этом, а о том, что системы европейской безопасности не существует. После начала войны это очевидно. Системы мировой безопасности не существует… Ее надо строить – с нуля. И, безусловно, нас в первую очередь интересует строительство этой системы мировой безопасности, в которой Украина будет иметь определенные реальные, юридически закрепленные гарантии. Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетие. Он должен защитить Украину на столетие", - сказал Ермак.

То есть пока можно говорить о том, что Украина согласна на внеблоковый статус, но с гарантиями разных стран, включая Россию.

Лавров же заявил, что РФ настроена найти решение на переговорах и допускает возможность встречи Путина и Зеленского, "когда такая необходимость возникнет".

Также он очертил детали российских условий Украине. Это демилитаризация (в каких рамках - непонятно), а также снятие запретов на русский язык.

Что до самих переговоров, то Лавров сообщил, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта (то есть, с озвученными выше требованиями) и готовит на него свой ответ.

В общем, переговоры вроде и не закончились чем-то конкретным (нам об этом по крайней мере не сообщили). Но важно, что сегодня впервые с начала конфликта уровень переговоров поднялся до ранга главных дипломатов обеих стран. Это внушает осторожный оптимизм о том, что некий процесс идет.

Куда идет - пока непонятно. Однако из стана российской оппозиции сегодня просочилась информация о существовании некоего "плана Беннета" - по имени израильского премьера.

Якобы он предложил следующую схему:

Москва выводит войска с Украины (но при этом оставляет за собой контроль над Донецкой, Луганской областью и Крымом).





Украина отказывается от вступления в НАТО, заявляет о своем нейтралитете.

Опубликовавший этот план российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский отмечает, что Украина сейчас поставлена перед очень тяжелым выбором - с одной стороны, Россия шантажирует возобновлением активных боевых действий, с другой - Запад "буквально демонстрирует свою беспомощность и неготовность защищать Украину хоть минимально"

Пионтковский пишет, что план Беннета крайне неприятен для Украины, но он показывает, что, столкнувшись с сопротивлением, Путин вынужден отказаться от своих максимальных целей. Оккупации не будет, а Украина сохранит существующие границы и власть.

Если такой договор подпишут, демилитаризация будет касаться только Донбасса, а слово денацификация уже не будет упоминаться.

"И в этих условиях Украина стоит перед очень тяжелым выбором — или пойти на этот тяжелый для нее план Беннета, но все-таки спасающий украинское государство, или продолжать борьбу, оставшись без поддержки с воздуха", - пишет он.

Пионтковский написал эту колонку еще накануне встречи Лаврова и Кулебы, полагая, что как раз этот план и будет обсуждаться на встрече. Но официально о существовании "плана Беннета" ни украинская, ни российская, ни израильская сторона не заявляли.

Да и публичная позиция Украины на даный момент исключает каких-либо компромиссов по вопросам Донбасса. Единственное что готовы обсуждать, как писалось выше, это нейтральный статус.

Как будет дальше развиваться военная ситуация?

При этом понятно, что переговорные позиции сторон в первую очередь зависят от развития ситуации на фронте.

По мнению военных и представителей украинской власти, с которыми пообщалась "Страна", есть три основных сценария развития ситуации на фронтах.

1. Россия больше не будет вводить в бой в Украине новые резервы.

В этом случае наиболее вероятный сценарий - это переход Москвы к позиционным боям за удержание уже захваченной территории и для зачистки тылов, где сегодня активно действуют украинские силы, атакуя колонны снабжения российских войск и отдельные подразделения.

При таком сценарии максимум, что еще могут взять под контроль россияне и "ЛДНР" - это Мариуполь, Волноваху и, возможно, Северодонецк и Лисичанск. По остальным же направлениям особого продвижения не будет.

Если удастся взять Мариуполь, то Россия получит сухопутный коридор в Крым (юг Запорожской области и прилегающую к Крыму часть Херсонской области РФ уже контролируют).

Удерживая эти позиции, а также нанося время от времени ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре, Россия будет попытаться додавить украинские власти на принятие своих условий, чтоб закончить разрушительную для Украины войну.

2. Будут задействованы новые резервы. В этом случае наиболее вероятны наступательные операции на трех направлениях.

Во-первых, против группировки ВСУ на Донбассе с целью ее окружения (медленное движение в этом направлении из Харьковской области с севера и из Запорожской с юга уже идет, но вряд ли такой большой охват российской армии удастся совершить без ввода в бой новых сил).

Во-вторых, для окружения Николаева и Одессы с выходом на границу Приднестровья, чтобы отрезать Украину от черноморского побережья.

В-третьих, для окружение Харькова (вероятность окружения Киева, где сконцентрированы крупные силы украинской обороны, оценивается как маловероятное).

При этом в зависимости от величины сил, которые Россия готова отправить в бой, эти задачи могут решаться как одновременно, так и поступательно (в случае решения одной задачи все силы перебрасываются на другую, а потом на третью).

Задача - заставить Зеленского пойти на российские условия, а в случае удачи наступления - эти условия еще более ужесточить.

3. Продолжение варианта №1. Если Россия решит больше не наращивать свою группировку в Украине, то ВСУ со временем смогут подтянуть резервы и перейти в контрнаступление. Уже сейчас, после первого этапа мобилизации, численность ВСУ, Нацгвардии и теробороны значительно превышает всю численность российской группировки, что создает предпосылки для перехода украинских войск к наступательным действиям.

Правда, ограничением здесь может стать господство России в воздухе, что позволит россиянам наносить чувствительные удары по украинским подразделениям (во время наступательных действий они станут более уязвимыми, чем сейчас, когда ВСУ ведет оборону, преимущественно, в городах).

То есть, пока Украина не усилит кратно свою ПВО и сведет на нет преимущество РФ в воздухе, наступать будет рискованно.

Поэтому не исключено, что ВСУ продолжат нынешнюю тактику - изматывать российскую армию ударами по тылам, а также накрывая позиции из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Цель - нанести как можно большие потери, истощить и деморализовать противника (как армию, так и российское общество, по которому также будут бить экономические санкции) и вынудить заключить мирное соглашение и вывести войска на выгодных Украине условиях.

В зависимости от реализации указанных сценариев, будут меняться и условия окончания войны за столом переговоров. Именно поэтому война продолжается, а ведущиеся дипломатические консультации не дают пока, к сожалению, видимых результатов.

Но чем дальше идет война, тем больше потерь несут обе участвующую в ней стране. В первую очередь, конечно же, Украина, на территории которой война и идет. Поэтому чем быстрее будет заключен мир - тем будет лучше для всех.