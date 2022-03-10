В Москве (по другим данным, в Санкт-Петербурге) умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос. Ему было 50 лет. Настоящее имя — Вячеслав Зинуров.

Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на источники.

Как сообщает КП, причиной смерти стало самоубийство.

СМИ сообщают, что последний год выдался для Тома Хаоса сложным. В августе 2021 года он ушел из коллектива. Решение было вынужденным. Зинуров якобы не смог договориться с Сергеем Амораловым по поводу денег, начались суды.

Группа "Отпетые мошенники" была образована в 1996 году. В нее, помимо Том Хаоса, входили Сергей Аморалов и Гарик Богомазов.

За свою карьеру коллектив успел выпустить семь студийных альбомов. Прославились хитами "Люби меня, люби", "Девушки бывают разные", "Всяко-разно" и другими.

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