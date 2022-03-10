Министерство обороны США завершило все строительные работы на базе противоракетной обороны Aegis Ashore у польского населенного пункта Редзиково, и сейчас там идет монтаж и наладка оборудования.

Об этом сообщил в среду директор Агентства по ПРО вице-адмирал Джон Хилл на конференции по оборонным программам, которую провела в Вашингтоне консалтинговая фирма McAleese and Associates.

"Инженерно-строительный корпус Армии США помог нам все достроить, - приводит американский еженедельник Defence News слова Хилла. - Оборудование уже установлено, и осталось только соединить все системы, после чего мы приступим к их тестированию. Это все работы внутри помещений".

Как отмечает Defence News, вице-адмирал не стал уточнять, когда планируется ввести в строй базу в Польше, но ранее Агентство по ПРО предполагало, что это может произойти в 2022 году.

Еще в мае прошлого года на объект были доставлены четыре радиолокационные станции SPY-1D(V) и система управления огнем. Первоначально намечалось, что строительные работы будут закончены в 2018 году, потом срок сдачи объекта несколько раз переносился из-за трудностей, возникших у местной компании-подрядчика.

"Когда вы заключаете в такой стране, как Польша, контракты на строительство военных объектов, у вас нет полного контроля над этим процессом", - заметил Хилл, объясняя, чем были вызваны срывы графика.

База в Редзиково - уже второе место дислокации американских противоракет в рамках реализации поэтапного плана создания системы европейской системы ПРО.

Первую такую базу США построили в румынском местечке Девеселу, поставив ракеты-перехватчики на оперативное дежурство в мае 2016 года.

Комплексы Aegis Ashore используют противоракеты Standard Missile-3, которыми оснащен и ряд боевых кораблей ВМС США.

Пентагон запросил у Конгресса США на дальнейшее создание и развертывание различных элементов системы ПРО на 2022 финансовый год (начался 1 октября 2021 года) $20,4 млрд, в том числе $43,2 млн на модернизацию базы в Румынии и завершение строительства в Польше. В прошлом финансовом году Агентство по ПРО затребовало дополнительно $96 млн на объект в Редзиково.

МИД России не раз уже заявлял, что размещение комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы является нарушением Вашингтоном взятых на себя обязательств. По мнению российских экспертов, из вертикальных пусковых установок МК41 этих комплексов можно запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk.