"Страна" опросила депутатов парламента, где они сейчас и чем занимаются во время войны.

Алексей Кучеренко, депутат партии "Батькивщина":

"Вырвал листик у сына, рисую план, как боевая птичка из Херсона накакает на лысую голову Лукашенко биологическим оружием. Настроение рабочее. Я сейчас в Киеве. Помогаю по разным программам поставлять гуманитарную помощь. Наши партийцы практически все в Киеве, кто-то по регионам обеспечивает логистику. В военное время нужно меньше суеты, просто на своём месте выполнять свои должностные инструкции. Больше ничего не надо. Каждый должен заниматься своим делом. Всем спокойствия, уверенности, никакой эйфории, просто нормального рационализма".

Даниил Гетманцев, депутат фракции "Слуга народа":

"Езжу по всей стране. Опекаю финансовую государственную систему: налоговая, таможня, НБУ. Настроение боевое. Во время войны нужно работать. Найти работу, где человек действительно эффективен и приносит пользу. Политикам — до конца войны не заниматься пиаром".

Ярослав Железняк, фракция "Голос":

"Я в Украине. Занимаюсь гуманитарной помощью в Киевской области, по финансовому блоку помогаю, подключился к кампании по выбиванию международных компаний из России. Помогал с расселением людей, ездил в Черновцы забирал груз нужно было доставить очень быстро. Также работаем над законодательством. Уверен, что мы победим раньше, чем ожидают наши международные партнёры, но немного позже, чем ожидаем мы.

Прошу предпринимателей возвращаться на рабочие места. Предприниматели могут заполнить анкету, а мы помогаем перевести бизнес на Западную Украину. Если у вас в теробороне достаточное количество людей - не нужно сейчас туда идти, будьте готовы к мобилизации, но пока создайте рабочие места, платите людям зарплату, предоставляете услуги. Это важно. Экономика должна работать. В военном плане не то, что бы очень сложно, но есть некоторые ограничения из-за большого количества этих орков. Но в экономическом плане мы каждый день обезвреживаем Россию, мы сбрасываем атомные бомбы на их экономику каждый день".

Алексей Гончаренко, депутат партии "Европейская Солидарность":

"Сейчас я нахожусь в Броварах, здесь ночью бомбардировали продуктовые склады. Наши спасатели тушат этот пожар. Фактически цель оккупантов — прервать поставку продуктов в Киев и Бровары. Путин перешёл к террору местных людей. Но мы обязательно победим, победа точно за нами. Мы защищаем свою землю, они уже не могут победить нашу армию, поэтому начали стрелять по нашим женщинам и детям. Нужно держать строй и поддерживать друг друга. Те, кто может работать в тылу — работать. Нужно, чтобы работала экономика. Кто может печь торты — пусть печёт торты, кто может работать на столярке — пусть работает на столярке, кто может лечить — пусть лечит. Это вклад каждого, просто работать на своём месте".



Дмитрий Лубинец, депутат "За будущее":

"Я занимаюсь волонтёрством. Забираю гуманитарную помощь из Западной Украины и везу в Донецкую область. Первый груз с лекарствами отвёз ВСУ прямо в Волноваху. Второй груз был более серьёзный: бронежилеты, тепловизоры и другие серьёзные вещи для военных. Сейчас жду третий груз. Открыли несколько логистических центров по сбору помощи из Европы, запустили благотворительный фонд. Этим и занимаюсь каждый день. Победа точно будет за нами. Будет она быстрее или нет, зависит от каждого из нас. Поэтому, чем бы кто не занимался до войны — сейчас нужно продолжать заниматься тем же или найти себя в новой реальности. Каждую минуту, каждый день нужно посвящать себя нашей общей борьбе. Если есть возможность волонтерить — нужно это делать, если есть возможность общаться за границей — нужно массово отправлять то, что у нас происходит и каким образом РФ ведёт против нас войну с применением всех запрещённых механизмов, сбрасывая авиационные бомбы на мирных жителей. Всем нужно объединиться. И точно у нас все получится".

Дмитрий Чёрный, депутат фракции "Слуга народа":

"Пару дней был дома в Днепропетровской области. Потом в основном в Киеве. На днях планирую в сторону границы встречать помощь и опять ехать в Киев.

Война в очередной раз открыла горизонты в общении с людьми. Если ты волонтёр для тебя не существует ничего невозможного. Один-два звонка и ты уже нашёл груз, людей, машину, жильё для беженцев и так далее. Во время войны нужно заниматься тем, что лучше всего получается. Нам главное победить. А страну мы отстроим такую, о которой всегда мечтали".