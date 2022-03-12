В Украине продолжается война. Гибнут люди, разрушаются города.

Параллельно происходит переговорный процесс. Российская и украинская делегации проводят переговоры в видеоформате. А источники российских СМИ сообщают, что украинская сторона уже направила Москве свой ответ на требования Путина и ответ этот "не бессодержательный".

То есть желание остановить войну и согласие на некоторые уступки Киев демонстрирует. Но именно что некоторые, чего Москве явно недостаточно.

"Страна" анализирует события этого дня на фронтах войны.

Что происходит на фронте

Основной посыл украинского командования - сейчас происходит сдерживание наступления России на всех фронтах. То есть российские войска продолжают с переменным успехом наступать.

Утром Генштаб сообщил, что противника удалось остановить в Полесье (к западу от Киева), в направлении Броваров и в районе Николаева. Теперь россияне пытаются закрепиться на ранее достигнутых рубежах.

Отметим, что к западу от Киева это агломерация к северу от Житомирской трассы (Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, Иванков, Дымер) и населенные пункты к югу от этой дороги, в частности Гореничи.

То есть трасса уже с высокой вероятностью перерезана противником. Хотя не факт, что это уже завершенный процесс. Бои за населенный пункт Макаров, который выходит прямо на трассу, длятся уже две недели. Поселок подвергается обстрелам и разрушениям.

В дневной сводке ВСУ также говорится, что россияне закрепляются к западу и на северо-восток от Чернигова.

Мощная "заруба" происходит к юго-востоку от Харькова - городе Изюме, который является "ключом" к северу Донецкой области, открывая путь на Славянск. ВСУ сегодня днем признали, что северная часть Изюма контролируется противником.

Еще один сегодняшний факт, озвученный украинскими вооруженными силами - восточные окраины Мариуполя также захвачены.

Танки с буквой Z действительно сегодня появились на улицах города.

При этом в городе, похоже, скоро не останется камня на камне, если данная ситуация не решится переговорами.

На севере Луганской области, как заявляет Генштаб, противник пытается взять Северодонецк и Рубежное, однако безуспешно. По версии российской стороны, Рубежное блокировали.

Тем не менее, Донбасс украинские власти признают основным направлением, где у россиян наиболее крупные успехи - об этом сегодня заявил советник Ермака Арестович.

На юге, у Николаева, украинская армия говорит, что россияне отступили к востоку от города (к Мыловому) и там проводят перегруппировку войск. При этом с ночи появляются сообщения о том, что город мощно обстреливают. За минувшие сутки ранены 8 человек, разрушены 11 частных домов, повреждены 167 строений, больница и 11 учебных заведений.

Идут свои движения и в захваченных россиянами городах. Украинские депутаты из Херсона сообщают, что идет подготовка "референдума" о создании "Херсонской народной республики". Работа с местными депутатами россиянами уже ведется.

Еще одна тенденция на занятых россиянами территориях - это исход украинских руководителей городов. Вчера стало известно, что россияне задержали мэра Мелитополя Федорова за якобы сотрудничество с "Правым сектором". Вместо него россияне уже назначили и.о. мэра.

Также свои полномочия сложил сегодня мэр Геническа Александр Тулупов.

То есть, мы видим процесс зачистки - как жесткой, так и без использования силовых методов - украинских властей захваченных россиянами городов. И это может говорить о том, что отдельные территории РФ планирует "осваивать", вполне возможно, и после своей "спецоперации".

Еще один такой знак - события на Запорожской АЭС, которую, по данным украинской стороны, уже передали в управление "Росатома".

Москва дает свою трактовку событий. Отдельные моменты соответствуют тому, что сообщала и Украина. Так, россияне говорят, что сегодня разбомбили военный аэродром в Василькове (этот факт подтвердила и мэр города) и центр радиотехнической разведки в Броварах.

Обстрелы идут не только в рамках контролируемой в Киеве территории. Мощно стреляют и по Донецку, который находится на переднем крае линии соприкосновения и где пока не ведут атак на соседние части ВСУ. В "ДНР" говорят, что по ним стреляют украинские войска.

В целом операция РФ имеет пока выраженное главное направление на Донбассе и в Причерноморье, затем идут остальные театры войны, включая Киев.

Зеленский хочет встречи с Путиным

Пока неизвестно, по всем ли направлениям противник предполагает достичь успеха или какие-то из них нужны только для оттягивания на себя сил ВСУ. Из Украины на этот счет доносятся разнородные сигналы.

С одной стороны советник Офиса президента Арестович говорит, что наступил стратегический перелом войны (в положительном для Украины смысле), хотя до ее конца еще далеко.

С другой - Зеленский транслирует в адрес Запада упреки, что говорит о необходимости внешней помощи, а значит - и не столь радужной ситуации на фронтах в целом.

Сегодня президент дал много комментариев западной прессе. Приведем главные тезисы Зеленского о текущей ситуации.

О переговорах с РФ. Зеленский говорит, что на переговорах с Украиной россияне перестали выдвигать ультиматумы, а "начали разговаривать". Судя по всему, основной трек - это разговоры о внеблоковом статусе Украины.

Зеленский говорит, что гарантий безопасности от Москвы, в случае отказа от НАТО, недостаточно - их должен дать и Запад.

"Я считаю, что это принципиально другой подход, и он должен быть таким. Я считаю, что в нем пока недостаточно привлечения наших западных партнеров, лидеров, потому что если мы говорим о пунктах по гарантиям безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны. Поэтому, кроме РФ, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры", - заявил Зе.

Эту мысль Зеленский уже озвучивал ранее, но теперь он по сути предложил официально включить в переговоры Запад. Но это пока вариант, который не обсуждается ни Россией, ни теми же США.

Также одним из гарантов, по его мнению, может быть Израиль, который активно участвует в урегулировании. Так Зеленский подтвердил информацию СМИ о том, что премьер Беннет активно ведет посредническую миссию.

Правда, ничего не сказал о том, что израильский премьер активно лоббирует согласие Киева на условия РФ, как об этом сообщали зарубежные издания. Но сам Зеленский явно пытается через Беннета организовать встречу с Путиным в Иерусалиме.

"Мы говорили с господином Бенетом – и я ему говорил, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть какое-нибудь, и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров.

Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, особенно Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал. О деталях его переговоров с президентом России я не могу говорить… Мы это положительно воспринимаем", - заявил украинский президент.

Впрочем, пока нет определенности по переговорам Украины с Россией, вряд ли эта встреча состоится. Зная то, как это воспринимают в Кремле, можно предположить, что если прямой разговор Путина и Зеленского состоится, то он будет венчать уже согласованные в общих чертах договоренности.

А пока их нет - судя по тому, что война продолжается.

И судя по тому, что Зеленский продолжает требовать у Запада более существенной помощи, чем сейчас.

О закрытии неба. В разговоре с журналистами Зеленский предложил альтернативные способы помощи Украине в борьбе с российской авиацией.

Он заявил, что Украина готова купить и самолеты, и системы ПВО. Более того, Киев уже нашел, кто их сможет продать (включая помощь летным составом).

То есть, это смена риторики. Если раньше звучали требования, чтобы НАТО сбивало российские самолеты напрямую, то теперь идут предложения, продать Киеву нужные системы.

Впрочем, вопрос тут явно не в деньгах. Недавно США отказались передавать Украине польские самолеты (этот вопрос Варшава оставила на усмотрение Вашингтона). Этот прецедент показывает, что натовские страны в одностороннем порядке таких поставок вести не будут, а будут советоваться с Альянсом.

С другой стороны, уже американские СМИ пишут, что лед здесь может тронуться: Байден, по слухам, ведет консультации с союзниками, чтобы поставить Украине старые советские ПВО С-300. Но Россия сегодня устами замминистра иностранных дел Рябкова заявила, что будет бомбить такие поставки, когда их перевезут через границу.

В общем, пока непонятно, чем история с закрытием неба закончится. Но если ничем, то Украина получит лишние аргументы окончательно отказаться от НАТО и выйти таким образом на мирные договоренности.