Заканчивается 19-й день войны в Украине.

Сегодня собственно военных маневров было немного. Но сильно бомбили - причем 14 марта больше пострадал Донецк.

Также сегодня начался четвертый раунд переговоров Украины с Россией. Они не закончились, стороны взяли техническую паузу до завтра. То есть переговоры продвигаются. Хотя особой конкретики по ним еще нет.

Анализируем, что сегодня изменилось и чего дальше ждать от боевых действий.

Ситуация на фронте 14 марта

Сегодняшние сводки Генштаба подробностями не изобиловали.

Украинские военные повторили вчерашние тезисы о том, что активного наступления противник почти не предпринимал. Исключение - Донбасс и Причерноморье, где "за счет численного превосходства противник имел частичный успех".

Также из нового - войска РФ продолжают наступление на Кривой Рог и закрепляются на занятых рубежах. Где именно - не уточняется. Но ранее говорилось, что россияне наступают в районе Нововоронцовки, которая ведет к трассе на Кривой Рог.

Отметим, что около Кривого Рога находятся одни из крупнейших в мире месторождений железной руды. Овладение ими может быть одной из целей России.

Ситуацию обрисовал "Стране" глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Сейчас идет оборона Кривого Рога и Днепропетровской области на дальних подступах. Враг лезет со стороны Херсонской области, там они выходят из Крыма. Мы знаем силы противника, где находятся его базы и готовимся. Отмечу, что враг терпит огромные потери. Мы за Украину и за Кривой Рог готовы воевать до последнего".

В Изюме, где противник вчера ворвался в южную часть города, ВСУ перешли в контрнаступление. Результаты неизвестны.

Генштаб сообщает и о прибытии в Россию 400 сирийских наемников, которых планируют направить в Украину.

На остальных направлениях ситуация пока непонятная.

Россия в свою очередь заявила, что подавила огневые точки ВСУ на окраинах Мариуполя и начинает вывозить оттуда гражданское население. Украина факта эвакуации не комментировала, но вероятно речь о выводе жителей на территорию "ДНР" (если он вообще состоится).

Еще из сообщений, которые поступают с российской стороны - якобы окружение Северодонецка и Лисичанска, о чем сегодня заявили в "ЛНР" (Киев эту информацию не комментировал).

Напоследок публикуем карты военных действий, которые составляют военные эксперты на Западе. Они датированы 13-м марта, но с тех пор ситуация мало поменялась.

Эти карты показывают, что россияне наступают все дальше к югу от Житомирской трассы на западе от Киева. Также противник находится на северных предместьях Броваров (но еще не закрепился на этой территории). И, судя по одной из карт, километрах в 70 от Кривого Рога.

Будут брать Киев или нет?

Сегодня спикер Офиса президента Алексей Арестович снова озвучил тезис, что направления главного удара для России - это Донбасс, а также Николаев. На остальных участках активных действий ожидать не стоит.

Такая оценка звучит не впервые, причем ее озвучивали "Стране" военные эксперты, а вчера об этом заявила британская разведка. Впрочем, это лишь один из вариантов - но многое зависит от резервов, которые может бросить в дело Россия. А также от прочности Украины.

Но уже сейчас видно, что Украина проводит нарратив о невозможности штурма Киева и поэтому - отсутствии у России таких планов. Об этом сегодня заявил глава киевской военной администрации Николай Жирнов. По его словам, для взятия Киева России понадобятся миллионы солдат.

"По всем военным канонам для того, чтобы завладеть Киевом противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше обороняющихся.

Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, а входящие во внешнее кольцо – должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев – большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 млн. граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать атакующую группировку, враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев .

К примеру, в период Второй мировой войны для штурма Берлину понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую группировку, которая штурмовала бы Киев, чрезвычайно трудно , даже для такой страны, как Россия", - заявил он.

Пока что это разговоры, которые можно отнести к области предположений. В конце-концов, никто не ожидал столь масштабного вторжения в Украину и все тоже говорили, что это невозможно. Да и в России на самом высшем уровне звучит риторика о том, что захват крупных городов, включая Киев - не исключен.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что президент РФ изначально давал приказ не штурмовать крупные города во избежание жертв среди мирного населения. Но концепция может измениться.

"Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", - заявил Песков.

Если отбросить риторику о "максимальной безопасности населения", которая, судя по Мариуполю и Волновахе, эфемерна, то в России всерьез рассматривают возможность штурма крупнейших украинских мегаполисов.

И пока нельзя наверняка сказать, это угрозы с целью добиться дипломатических уступок или же реальные намерения (или и то, и другое).

Обстрелы и жертвы

В целом этот день отметился не военными маневрами, а обстрелами гражданской инфраструктуры.

За неполный день 14 марта в Украине произошло несколько смертоносных обстрелов гражданских объектов, в результате которых жертвами стали мирные люди.

Утром снаряд залетел в дом по улице Богатырской, 20, в Оболонском районе столицы.

Первые видео с места трагедии появились в сети около 6 утра.

Как сообщает ГосЧС, произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этаж. А также фасада с 1 по 9 этажи.

На третьем и четвертом этажах горели квартиры. По состоянию на 7:30 пожар локализовали. Спасли четырех человек. Погибло двое человек. Трое - в больнице.

Десятки людей эвакуировали из квартир. Судя по кадрам, спасатели доставали жителей через окна.

Также есть видео последствий обстрела жилого дома на Оболони - он сгорел практически полностью.

Утренним обстрелам подвергся и Краматорск - там также горели дома.

В селе Ставище на Житомирской трассе (которое связывает Киев с Житомиром) сегодня ночью обстреляли административные здания. Уничтожено семь строений, пострадали четыре человека.

Также в Ровенской области разбомбили телевышку, о чем сообщил губернатор Виталий Коваль.

Около 8:16 стало известно про авиаударе по Снегиревке под Николаевом, который предварительно забрал жизнь одного человека.

Около 10:47 взрывы прозвучали в центре Донецка. В "ДНР" заявили, что была сбита ракета Точка У, которая упала около библиотеки имени Крупской.

Погибли прохожие и несколько человек лишились жизни прямо в автобусе, который ехал по улице.

По состоянию на 13:23 сообщалось о 26 погибших. В России уже обвинили Украину и пообещали усилить бомбардировки ее военных объектов. В Украине заявили, что на Донецк упала российская ракета.

Приблизительно в это же время содрогнулся район Куреневки в Киеве, куда летела российская крылатая ракета. Ее сбила украинская ПВО, однако жертв и разрушений избежать не удалось - обломки снаряда рухнули на жилую застройку.

Также обстреляли сегодня телецентр в Ровно и завод Антонова в столице, продолжаются бои в центре и пригороде Харькова. Удар российской авиации пришелся и по частному сектору Ахтырки Сумской области. Число погибших уточняется.