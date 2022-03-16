Сегодня Россия сообщила, что Украина предложила на переговорах два варианта своего внеблокового статуса - австрийский и шведский. В ответ на это украинская делегация заявила, что предлагает только один формат - "украинский"

Военный нейтралитет - одно из условий Москвы для прекращения войны с Украиной. Но важнее, что это единственный пункт, который украинские власти готовы выполнить.

Собственно, благодаря этому переговоры двух стран еще не прекратились, а продолжают активно проводиться.

И в последние дни наметились некие очертания украинской внеблоковости - как ее видят в Киеве.

При этом прецеденты Австрии и Швеции действительно могут действительно стать базой для конструирования украинской внеблоковости. Разберем, как обе страны сохраняют нейтральный статус. И что об этих примерах говорят в Украине.

Что говорят в Украине о внеблоковой модели?

В украинской делегации отреагировали на заявление главы российской делегации Мединского, о том, что Украина предлагает шведский или австрийский формат нейтралитета.

Михаил Подоляк ответил, что Киев предлагает "украинскую" модель нейтралитета.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской модели нейтралитета.

Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской" и речь может идти только о юридически выверенных гарантиях безопасности. И никаких других моделей или вариантов.

Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Настоящие, а не протокольные или будапештские. А это значит, что стороны-подписчики гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия.

И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто.

Добавлю, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планируется напасть на соседей. В отличие от этих соседей. Поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности".

Ранее представители украинской власти говорили, что такими гарантами могут стать страны Запада (включая ядерные державы - США и Великобританию), а также Турция.

Сегодня же Financial Times написала, что Украина и Россия достигли существенного прогресса в подготовке плана нейтралитета Киева из 15 пунктов, который позволит прекратить огонь и вывести из страны российские войска.

Данные издания основаны на словах трех людей, участвующих в переговорах (правда, не уточняется, с чьих сторон они)

Ключевые моменты выделяет издание:

- Украина объявляет нейтралитет и отказывается от претензий от вступления в НАТО;

- Киев соглашается на ограничения собственного вооружения;

- в Украине не будут размещены иностранные военные базы и вооружение в обмен на защиту вместе от союзников;

- этими союзниками могут стать Штаты, Британия, Турция и другие.

Издание отмечает, что переговорщики сообщают о прогрессе в диалоге, но самые большие опасения вызывают сомнения, что Путин полностью привержен делу мира. "Москва может выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления", - пишет FT.

Также участник переговоров от Киева Михаил Подоляк сообщил изданию, что сделка в любом ее виде будет включать обещание РФ вывести армию с территории Украины, которая была захвачена с 24 февраля. По словам FT, это "южные районы вдоль Азовского и Черного моря, а также территория восточнее и севернее Киева".

Что следует из всей этой информации?

Во-первых, модели могут обсуждаться любые, но все они будут в итоге базироваться на конкретной украинской ситуации.

Во-вторых, для Украины краеугольный камень внеблоковости - это гарантии безопасности в случае нового нападения. Которые должны дать страны Запада и Турция. При этом важный вопрос какого рода эти гарантии будут предоставлены и какая помощь в случае новой войны будет оказана. Это вопрос важный и для Запада, который, как показывает нынешняя война, очень не хочет вступать в прямое военное столкновение с Россией.

И, в конечном итоге, в заключении договора должны будут участвовать не только Россия и Украина, но страны-гаранты. А их позиция по поводу гарантий безопасности Украины еще публично не озвучивалась.

Но то, что переговоры идут очень активно, а Зеленский и Путин активно контактируют с лидерами стран Запада и Турции показывают, что какая-то база для компромисса существует.

Ниже разберем, что такое австрийская или шведская модели. В любом случае - это две реально работающие модели нейтралитета в Европе.

Австрия. Реально внеблоковая страна

Нейтралитет и отказ от военных блоков эта страна объявила еще в 1955 году. Путь к этому был непростым и длился целых десять лет.

После Второй мировой войны Австрия, как часть нацистской Германии (ее Гитлер аннексировал незадолго до начала Второй Мировой войны в 1938 году), прошла через процедуру денацификации. Кроме того, страна была под прямой оккупацией четырех держав - СССР, Англии, Франции и США.

Решать вопрос послевоенного устройства Австрии они начали в 1945 году и длился этот процесс долгих десять лет. Наконец в 1955 году был подписан договор, в котором говорилось, что Вена становится равноудаленным от всех игроков центром.

То есть, не входит ни в НАТО, ни в Варшавский договор.

Австрия приняла закон о постоянном нейтралитете в октябре 1955 года, после чего все союзнические войска в кратчайшие сроки покинули территорию страны.

Этот закон вписан прямо в конституцию страны. Там говорится буквально следующее:

"Австрия добровольно заявляет о своем постоянном нейтралитете. Австрия будет сохранять и защищать его с помощью всех имеющихся у нее средств.

Чтобы гарантировать достижение этих целей, Австрия никогда в будущем не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории военных баз иностранных государств".

Также союзники, покидая Австрию, подписали договор, согласно которому в стране запрещено производство ракетного оружия и авиационной техники военного назначения.

После ухода иностранных войск, Вена стала не мировым изгоем, а главным европейским посредником. Здесь находились штаб-квартиры международных организаций - ОБСЕ, МАГАТЭ, часть подразделений ООН. Также в 1995 году Австрия вошла в Евросоюз.

Но как нейтралитет Австрии отразился на ее армии?

Если во время войны страна имела шесть дивизий, входивших в состав вермахта, то после объявления нейтралитета армия насчитывала восемь бригад, в которых сейчас служит 53 тысячи военных. Из них 27 тысяч - это ополчение, остальные - профессиональные военные и летчики.

У ВСУ, для сравнения, численность в мирное время - 260 тысяч только кадрового состава. Учитывая размер страны и населения, то в Австрии на один миллион жителей - 2900 профессиональных солдат, а в Украине - 6500.

Бронетехники у сухопутных сил Австрии также немного: 56 танков и аналогичные количества бронемашин разных типов (численность боеспособных танковых сил Украины эксперты накануне войны оценивали в объеме 400-500 единиц).

По авиации - основная боевая машина это истребитель Eurofighter, которых на вооружении порядка 15 единиц.

То есть у Австрии компактная, но достаточно современно оснащенная армия, построенная в основном на оборонительных видах вооружений. Набор в нее осуществляется по призыву на полгода либо можно пройти альтернативную службу.

Дискуссии о том, нужно ли отказаться от нейтралитета, в Австрии начались после развала СССР.

В 1991 и 1999 годах страна предоставила воздушные коридоры для самолетов США и НАТО, которые воевали в Персидском заливе, а также против Югославии.

В этот же промежуток времени ряд австрийских партий начали поднимать вопрос присоединения к Альянсу. Но его тогда блокировала Социалистическая партия, которая была наиболее влиятельной в стране. Кроме того, нейтралитет неизменно поддерживало австрийское население.

В то же время Австрия с 1995 года сотрудничает с НАТО по программе "Партнерство ради мира". Страна также участвовала в миротворческой миссии в Боснии.

Итак, Вена сохраняет общий нейтралитет, при этом сотрудничая в ограниченном режиме с атлантическими структурами. Причем, судя по тому, что после 1991 года Австрия не отбросила своего нейтралитета, хотя и могла, там расценивают его как преимущество, а не обузу времен "холодной войны".

Швеция. Нейтралитет с привкусом НАТО

Здесь доктрина нейтралитета уходит еще в девятнадцатый век. С 1814 года страна не воевала напрямую ни с одним государством. А с начала ХХ века нейтральный статус Швеции становится краеугольным камнем ее внешней политики.

Впрочем, до конца нейтральной ей оставаться не удавалось.

Во время советско-финской войны шведы при формальном нейтралитете воевали на стороне финнов. А в ходе Второй мировой Стокгольм фактически поддержал нацистскую Германию - став ее главной сырьевой базой и предоставляя ей свои коммуникации.

После войны Швеция вступать в НАТО не стала, но очень тесно сотрудничала с Альянсом. В частности, против Советского Союза, который в 1952 году даже сбивал шведский самолет-разведчик, собиравший данные для НАТО.

Также страна участвовала в войне США и их союзников в Югославии, Ираке и Афганистане, посылая туда свои военные контингенты.

В нынешней войне Швеция поддерживает Украину и направляет ей вооружения - в частности, разработанный шведской фирмой Saab противотанковый гранатомет NLAW, который массово поставляется в Украину.

При этом армия у Швеции при большем населении меньше, чем у Австрии и насчитывает около 30 тысяч военных. А вот техники больше, чем у австрийцев. У шведов 120 немецких танков "Леопард" и порядка 200 ударных самолетов собственного производства (Saab).

То есть у Швеции вдобавок очень развитый военно-промышленный комплекс, который производит ударные типы вооружений.

В то же время формально закреплять отношения с НАТО страна не спешит даже после истории с Украиной. После того, как в Швеции недавно начали поднимать эту тему, правительство страны заявило, что не планирует вступления в Альянс.