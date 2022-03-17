Сегодня самой горячей точкой войны является Мариуполь.

Город уже десять дней находится в полном окружении. Но только три дня назад оттуда начали выпускать людей - мирных жителей, которые скрывались в подвалах и убежищах.

О том, что происходит в Мариуполе на военном фронте, доходят противоречивые сведения. Гуманитарная же ситуация крайне тяжелая.

От того, сумеют ли россияне взять Мариуполь и в какие сроки зависит во многом вся судьба "спецоперации" в Украине. Город сильно укреплен и по населению, а также оборонительным возможностям сопоставим с крупнейшими штурмами последних десятилетий - от Грозного до Алеппо.

И если противник там завязнет надолго, под вопросом будет взятие более крупных населенных пунктов, не говоря уже о Киеве. Взятие же города в ближайшее время может быть использовано Россия для усиление своей позиции на переговорах с Украиной - мол "как Мариуполь взяли, так и другие города окружим и возьмем не считаясь с потерями, а потому соглашаетесь на условия мира".

"Страна" проанализировала ситуацию вокруг Мариуполя.

Что сейчас происходит в Мариуполе

О полном окружении Мариуполя в "ДНР" и России заявили 7 марта. С тех пор город находится под жестокими обстрелами, а не так давно начался уже прямой штурм.

Сложно сказать, какая сейчас там диспозиция. Мариуполь в сводках Генштаба ВСУ проходит кратко. Отмечается, что противник ведет штурм города и пытается укрепиться на окраинах.

"Худшая (в сравнении с другими направлениями - Ред.) обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города", - говорилось в сводке ВСУ.

Также украинские военные опубликовали видео, как в Мариуполе с третьей попытки подбили российский танк. Судя по ролику, российская техника уже действует внутри города.

По данным же россиян, они уже плотно контролируют окраины города и поэтому смогли заработать гуманитарные коридоры.

Военкоры федеральных каналов утверждают, что бои идут уже на комбинате "Азовсталь", где расположены хорошо укрепленные позиции ВСУ. Комбинат занимает большую территорию на юго-востоке Мариуполя.

Целью может стать разрезание мариупольского "котла" на две части.

Российские военкоры говорят в своих сюжетах, что украинская армия сражается умело и оказывает мощное сопротивление.

"Идем вперед, но, в городе два гигантских предприятия: Металлургический комбинат им Ильича (14000 работников) и "Азавсталь" (10000).

В городе воевать сложно, а на заводе сложнее в 10 раз: темно, закоулки, подвалы, цеха с загромождениями, узкие коридоры, тысячи помещений…

Стоящий на окраине комбинат Ильича еще не наш, только зацепились на подступах.

Противник хорошо вооружен, великолепно подготовлен, нетороплив, выдержан, использует тактику боя в городе филигранно. Это далеко не дети. Ждем мощных ударов авиации, и хитрых снарядов и бомб", - пишет о Александр Сладков с телеканала "Россия-1".

По словам же главы Чечни Рамзана Кадырова, украинские военные несколько дней удерживали в окружении группу российского спецназа, которую позже деблокировали извне (причем, по словам Кадырова, операцию по их деблокированию курировал сам Путин).

При этом Кадыров и ряд пророссийских военкоров утверждают, что завоевание Мариуполя - вопрос нескольких дней. Другие же российские источники сравнивают приморский город с Грозным и Алеппо, которые оборонялись меньшими силами (по данным СМИ в Мариуполе к моменту начала штурма находилась 15 тысяч украинских военных), но довольно долго по времени - от месяца до полугода.

В любом случае, в городе крайне жестко стоит вопрос разрушений и безопасности мирных жителей, которые вынуждены сидеть в подвалах без еды и медицинской помощи.

Только в последние несколько дней они смогли эвакуироваться из города. Коснулось это, правда, лишь тех, кто имеет собственный транспорт или тех, кому повезло стать попутчиком. Но в целом уже более 20 тысяч выехали из города и продолжают выезжать.

Если дело пойдет такими темпами, то до конца недели могут выехать порядка 50 тысяч человек.

Но пока оставшиеся гражданские находятся под угрозой взрывов и завалов.

Вчера в городе обрушился Драмтеатр, под которым укрывались около полутора тысяч человек. Украина заявила, что по театру отбомбилась Россия, а в пабликах "ДНР" еще 12 марта появлялись сообщения, что готовится провокация с этим зданием (правда, там заведомо обвиняли в ней Украину и это же обвинение затем повторило и Минобороны России).

Вот видео, которое показывает, сколько людей укрывалось под зданием до взрыва.

Как бы то ни было, сегодня бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что жители убежища под зданием театра живы.

Тем не менее, разрушения и потери колоссальные. Мариуполь разрушен на 80-90%. Такое заявление сделал сегодня заместитель мэра Сергей Орлов.

"Я считаю, что 80-90% разбомблено. Нет ни одного здания без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - сказал Орлов в интервью "Forbes Украина".

По словам Орлова, промышленные предприятия в городе запустить уже будет невозможно.

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблена. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - сказал Орлов.

По его оценке, к началу боевых действий в Мариуполе оставалось от 350 000 до 400 000 жителей.

Оценивая число погибших на 13 марта в 2 358 человек, Орлов объяснил, что это только те погибшие, чьи тела были на улице. В то же время, есть еще люди под завалами, поэтому количество погибших "смело можно умножить на 1,5-2".

18 дней под бомбами. История жизни в подвале

"Страна" поговорила с 32-летним Антоном, который жил в Мариуполе и сумел выехать из города лишь 15 марта. В целом он просидел под бомбами 18 дней.

Уже на следующий день после войны - 25 февраля - в городе начали пропадать свет, вода и газ. Многие бросились уезжать, на украинских еще блокпостах сформировались гигантские очереди.

Одновременно люди начали грабить магазины, понимая, что может быть блокада. Тем более, что многие из них просто закрылись, и началась продуктовая паника.

После начала активных обстрелов выехать из города стало нереально. Антон переехал к своим друзьям в частный дом ближе к центру города, надеясь, что туда не прилетит. Надежды оказались напрасными. Разорвавшийся рядом с домом "Град" в тот же день, 25 февраля, уничтожил две машины друзей, у которых он жил. "Мы как раз обедали, когда это произошло", - вспоминает парень.

Его машина осталась без стекол, но в остальном не пострадала и была на ходу, что впоследствии помогло ему выехать из Мариуполя.

После усиления обстрелов Антон перебрался из частного дома в оборудованное бомбоубежище, которое находится и сейчас в одном из общественных зданий центра города. Там было элементарно безопаснее, к тому же в крупные убежища хотя бы изредка приходили волонтеры или украинские военные, они приносили еду, одеяла и сигареты.

Туда же, поближе к убежищу, он перегнал автомобиль.

"В бомбоубежище люди питались раз в день, запасы воды пополняли из родников. Много детей и вообще людей из всех слоев общества: богатых, бедных. Был большой дух взаимовыручки и поддержки, это позволяло держаться", - вспоминает Антон.

По его словам, основным продуктом питания в их убежище были сухие супы, которые разводили горячей водой. Чтобы нагреть воду, жгли костры на улице. Так поступали жители всех близлежащих домов: во время затишья выбирались на улицы, рубили деревья на дрова и готовили пищу на огне.

"Одно время, пока сидели в подвале, еще каким-то чудом работал один магазин поблизости. Непонятно, откуда там была еда, город уже находился в блокаде. Очереди в этот магазин стояли километровые, а цены космические", - вспоминает парень. Но потом и этот магазин закрылся.

Из подвала можно было выходить, какого-то режима там не было, охраны со стороны военных и полиции тоже. Люди в форме вообще редко появлялись в убежище, и создавалось впечатление, что запертые в городе гражданские предоставлены самим себе.

Первый раз спастись из города он пытался еще 28 февраля. Присоединился к автоколонне, которая на свой страх и риск пыталась прорваться на выезд из Мариуполя, но по дороге машины обстреляли (отметим, на тот момент город еще не был окружен российскими войсками и "ДНР", это случилось только 7 марта). Люди уехали назад в город.

15 марта Антон увидел колонну машин, которая двигалась на выезд из города. "Люди обозначили машины белым цветом - полотенцами, простынями, даже футболками, чтобы показать: здесь едут гражданские. Я бросил все вещи в убежище, взял с собой несколько человек из подвала, запрыгнули в машину и помчались за колонной".

Россияне на выезде никого особенно не проверяли, только бегло смотрели на документы и пропускали дальше.

К слову, в Сети есть видео, как другим уезжавшим везло меньше: их осматривали на предмет следов от бронежилета, проверяли наличие оружия и других признаков того, что это не беженцы, а переодетые солдаты ВСУ.

"До Бердянска ехал часа два - из-за пробок и потому что стекла в машине были выбиты, холодно ехать быстро. В Бердянске кто где смог, тот там и поселился - никого специально не расселяли", - рассказывает Антон.

По его словам, в занятом россиянами городе работают магазины, но ощущается дефицит. "Хлеб дают по буханке в день, продукты в город почти не завозят. Оплату принимают только украинской картой по безналу, хотя можно снять и наличку - банкоматы в Бердянске работают". Также в городе есть связь и интернет.

Из Бердянска россияне пропускают украинских беженцев в двух направлениях - на Запорожье и в Крым. Куда именно ехать - Антон еще не определился, поскольку в Бердянске у него есть родственники, у которых он пока приходит в себя после нескольких недель жизни под бомбами.