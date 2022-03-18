На Западной Украине начали показательно бороться с теми, кто выставляет космические цены на недвижимость. Наживаясь таким образом на переселенцах и беженцах, которые уезжают от войны.

Мэры Львова и Хмельницкого, например, начали публиковать личные данные таких арендодателей и грозятся на период войны отобрать у них жилье.

"Страна" разобралась, как эти угрозы повлияли на цены в том же Львове, который переживает основной наплыв людей.

"Военный коммунизм" от мэров

Некоторые мэры на Западной Украине повели войну против тех, кто завышает цену на аренду жилья.

16 марта градоначальник Львова Андрей Садовой опубликовал список самых вопиющих таких случаев - тех, "кто наживается на войне". Всего их оказалось шесть, хотя жалоб на горячую линию горсовета поступило более 80-ти.

1) Однокомнатная квартира по улице Валовой, 16б/20, 81 614 грн в месяц. Владелец Павлов С.М.

2) Аренда апартаментов по улице Дорошенко, 67, три ночи стоят 11 100 грн.

3) Апарт-отель на улице Княгини Ольги, 39, сутки за 4 197 грн.

4) Хостел "Форест", улица Фурманская, 5. Десять ночей стоят 11 200 грн.

5) Квартира, хозяйка Мацкив Людмила, ул. Старицкого, 6/7. Владелица без возвращения задатка выселила жителей.

6) Квартира с одной спальней на улице Костюшко, 5/4/1 сутки стоят 5400 грн. Владелец Станько Б.М.

"Эту информацию я передаю в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, нуждающихся в убежище безвозмездно. Согласно закону о военном положении, военная администрация имеет соответствующие полномочия", - заявил Садовой.

Вслед за Львовом "репрессии" против тех, кто завышает цены на квартиры, пообещали в Хмельницком.

Мэр города Александр Симчишин вчера, 17 марта, заявил, что будет изымать жилье у тех, кто завышает цены на аренду.

"Есть те, кто позорит славное имя хмельничан. Есть немало случаев, когда мы видим резкий скачок на аренду. Квартира, которая стоила 5 тысяч в месяц, почему-то стала стоить 22", - заявил мэр.

По его словам, имена таких владельцев жилья будут предавать огласке. А их имущество будут изымать в пользу государства.

"Я лично буду обращаться с этим к военным властям. У них есть такие полномочия", - сказал Симчишин.

Другие мэры городов, куда массово едут беженцы, пока подобных заявлений не делали. Впрочем, очевидно, что и озвученные примеры - это капля в море того, что реально происходит на рынке недвижимости западной Украины.

И, судя по действующим ценам, "репрессии" пока не особо действуют.

Почем жилье сейчас во Львове

Во Львове, который переживает основной наплыв беженцев, порядок цен следующий.

На сайте "Букинг" варианты забронировать гостиницу на несколько дней сейчас есть.

Минимальные цены стартуют с 1600-2000 гривен за ночь на семью из трех человек. Но такие варианты "улетают" быстрее.

Примерно половина всех предложений, которые есть на "Букинге", обойдутся в 3-4 тысячи гривен в сутки.

А есть варианты и по 6500 за ночь (39 000 за шесть ночей). За эти деньги предлагают за стандартную, без каких-либо излишеств, двухкомнатную квартиру в 20 минутах ходьбы от центра Львова.

То есть, это как раз те цены, которые бичевал Андрей Садовой и для изучения которых открыл целую горячую линию. Хотя они выкладываются в открытый доступ на онлайн-сервисы по бронированию и заметны невооруженным глазом.

Сервис "Букинг" позволяет арендовать жилье с более-менее гарантированным результатом. Хотя сейчас участились случаи, когда хозяева жилья могли пересдать его дороже, если подворачивался такой вариант. Поэтому после бронирования нужно сразу звонить в отель и подтверждать бронь лично. Понимая, что хозяева могут потребовать предоплату (и вносить ее или нет, это решение на ваш страх и риск).

Если говорить о долгосрочной аренде, здесь все сложнее. В риэлторских группах и на сайтах объявлений за самую обычную двухкомнатную квартиру просят в лучшем случае от 700 долларов (21 тысяча гривен), жилье с дизайнерским ремонтом и тремя комнатами обойдется 1700-2000 в месяц (то есть от 50 тысяч гривен).

Но все, конечно, зависит от ремонта, дома и района. Хорошая однушка-студия в новостройке будет стоить на месяц около 800 долларов. А двухкомнатная на площади Рынок (то есть в самом центре) обойдется в 2500 долларов и дороже

Отличительная особенность нынешней ситуации - даже откровенно "стремные" квартиры пытаются сдать дороже тысячи долларов. А цена для хорошо отремонтированных апартаментов уходит вообще в космос.

В общем, чтобы хоть как-то закрепиться в том же Львове, нужно готовить минимум тысячу долларов за месяц, а чтобы переночевать - от полутора тысяч гривен в сутки. И такие варианты еще нужно успеть найти, а также удержать за собой, чтобы их не пересдали.

С гарантией и без нервов можно арендовать жилье лишь если умножить данные цифры на два.

То есть в целом, несмотря на методы "военного коммунизма", как во Львове уже окрестили меры Садового местные журналисты, спада цен на рынке недвижимости не наблюдается.

Да и понятно, что угрозы конфисковать жилье на военные нужды массово всего сектора сдачи жилья внаем не коснутся - разве что показательно накажут отдельных зарвавшихся арендодателей.