Проходит 24-й день войны России с Украиной.

Продолжаются жестокие бои в Мариуполе и захват населенных пунктов на Донбассе. В остальных регионах активного наступления пока не проводится, но идут бои местного значения.

Не очень хорошие тенденции наметились на переговорном треке. Возможные договоренности украинской власти с Россией о прекращении войны начали торпедировать как изнутри, так и извне Украины.

Бьют по главному компромиссному пункту этих переговоров - внеблоковому статусу Украины, по которому Киев и Москва близки к консенсусу.

Также может обостриться ситуация с Беларусью, которая сегодня вывезла из Украины своих дипломатов.

Анализируем ситуацию на фронте и за его пределами на 19 марта.

Что происходило на фронте

Генштаб публикует дневную сводку с фронта. Главное:

- наступление в Изюме сейчас не проводится. Но активно обстреливается следующий за ним к югу поселок Каменка, где стоят позиции ВСУ.

- противник планирует двигаться со стороны Сум на Полтаву

- в Приазовье россияне ведут перегруппировку войск, чтобы не допустить прорыва ВСУ к Мариуполю.

Отметим, что на Банковой отрицают планы по деблокированию Мариуполя военным путем. В городе, к слову, творится настоящий ад - судя по репортажу The Guardian, он лежит в руинах.

- противник готовится к наступлению на Кривой Рог, закрепляясь в населенных пунктах на границе Херсонской и Днепропетровской областей.

Со стороны "ДНР" сегодня пришло сообщение, что взят город Угледар. С него открывается прямая дорога на Марьинку с юга (27 километров), которую с востока штурмуют силы противника из Донецка.

Жители Угледара вчера сообщили "Стране", что в городе были обстрелы, и многие прятались по подвалам. По некоторой информации, основные силы ВСУ из города вышли. Сегодня с угледарцами нет связи.

В тоже время, взятие Угледара не подтверждает ни украинская сторона, ни российская. В сводках Минобороны РФ о взятии этого города ничего не говорится.

Саму Марьинку "ДНР" атаковала еще 17 марта. И утверждает, что удерживает часть города.

Вечером российское минобороны заявило, что его войска форсировали реку Кашлагач и вышли в район трассы на Курахово - следующий за Марьинкой город на запад от Донецка.

То есть на Донбассе идет постепенное наступление по всем фронтам.

Параллельно идут ракетные удары по различным объектам.

Сегодня подтвердилось, что вчера нанесли удар по казарме 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Николаеве (точное число жертв неизвестно, в западных СМИ сообщается, что в момент атаки в казарме было 200 военных). Также Россия разбомбила склад в Ивано-Франковской области - причем, как заявляют в РФ, из новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".

Позже официальные лица США подтвердили, что это стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях. Запуски, вероятно, были предназначены для проверки оружия и отправки сообщения Западу о российских возможностях, сообщило агентство CNN.

"Кинжал", по заявлению россиян, способен преодолевать любые системы противоракетной обороны и может запускаться с дальности в две тысячи километров. О его создании Москва впервые заявила в 2018 году.

Украина также проводят авиационные атаки, а также сбивают российские ракеты.

Также Минобороны Украины публикует видео, как сбивает российские вертолеты - судя по всему, "стингерами".

Также в сводках Генштаба сообщается, что на многих направлениях россияне активно окапываются. Что может говорить о том, что наступать дальше они не планируют.

Однако западные аналитики так не считают.

"Официальные лица США и Европы не видят признаков того, что Россия прекращает атаку. Один из ключевых показателей: роют ли российские войска оборонительные рубежи, чтобы укрепить контроль над захваченной ими территорией. Это еще не началось, что свидетельствует о вероятном намерении продолжать движение вперед", - пишет сегодня газета The Washington Post (к ее статье об Украине мы еще вернемся ниже).

НАТО и Порошенко

Сегодня продолжила набирать обороты история со "зрадой", которую обнаружили сторонники Порошенко. Они все громче критикуют Зеленского и Ермака за антинатовскую риторику.

Эта риторика возникла в ходе переговоров с Россией, которая добивается, среди прочего, внеблокового статуса Украины. И украинская власть уже официально подтвердила, что согласна отказаться от вступления в НАТО.

Банковая уже несколько недель ведет критику Альянса, который не защитил Украину от России. Говорится о том, что Украина готова объявить нейтралитет, если получит гарантии безопасности от стран Запада и Турции.

О том, что проблема обсуждается именно в такой связке - нейтралитет + гарантии - заявил сегодня и глава МИД России Лавров. И, похоже, это пока главный консенсусный момент в этих переговорах - и причина того, почему они все еще продолжаются.

Но на этой неделе на единственную точку соприкосновения повели атаку с разных сторон.

Сначала согласие на такой размен раскритиковал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, назвав отказ от НАТО (куда нас и так не собираются брать) "капитуляцией". Потом сторонники Порошенко массово подхватили эту тему, заявляя, что курс НАТО закреплен в конституции, и менять его нельзя. А нардеп от ЕС Ирина Геращенко вообще раскритиковала президента и его команду за, по ее мнению, провалы в подготовке к войне.

Им начали крайне жестко отвечать на Банковой, а сегодня тех, кто "раскалывает страну", раскритиковали главком Залужный. Но волну это не сбило.

Помимо сторонников экс-президента, тему подняла газета The Washington Post. Она выпустила материал о том, что Зеленский переговорами с Москвой подает Западу "смешанные сигналы".

Там заявили, что Европа и США "испытывают беспокойство по поводу траектории переговоров". Особенно по части объявления нейтралитета. В статье говорится, что это придется объяснять не только украинскому народу, но и собственно Западу.

"Любая потенциальная сделка также потребует поддержки со стороны Запада, который может согласиться снять санкции с Москвы в обмен на вывод российских войск", - пишет газета. По ее данным, слишком большие уступки Путину не понравятся некоторым натовским странам Восточной Европы. Да и в целом на Западе обеспокоены, что если Путин добьётся от Зеленского слишком больших уступок после после военного вторжения, это может подвигнуть его на дальнейшее использование военной силы для решения своих вопросов в отношениях с другими странами.

Также за отказ от НАТО могут не проголосовать в Раде, предполагают журналисты. И пытаются начертать более приемлемый, по их мнению, вариант компромисса: Украина отказывается от натовских амбиций, но взамен территории "ЛДНР" интегрируются в ее состав.

Впрочем, сама же газета сомневается, что Путин на это согласится. Но в целом недовольство возможными договоренностями России и Украины о прекращении войны через нейтральный статус сквозит в статье весьма сильно.

Впрочем, пока непонятно, отражает ли эта публикация мнение политических кругов США (эта точка зрения имеет некие основания, поскольку на Западе никакого оптимизма насчет переговоров не излучают).

Или же выход статьи - это плод лоббистских усилий оппонентов Зеленского в Украине, которые раскручивают "зраду" с отказом от НАТО.

Практический вывод здесь в том, что мирный процесс всё это может серьезно затормозить. Во-первых, именно от Запада зависит - захочет ли он давать гарантии безопасности Украине в обмен на отказ от НАТО. Во-вторых, чем больше будет раскручиваться внутри Украины "зрада" вокруг возможных договоренностей с Россией, тем сложнее украинской власти будет объяснять их необходимость обществу.

А затягивание с договоренностями о мире, в итоге, приведет лишь к большим жертвам и разрушениям.

При этом, очевидно, что отсутствуют какие-либо моральные основания у Запада критиковать украинскую власть за стремление прекратить войну путем мирного договора с Россией. Ведь Запад и НАТО прямо говорят, что не хотят участвовать в войне каким-либо образом (даже закрывать небо отказываются).

Зачем Беларусь выводит дипломатов?

Сегодня произошло еще одно в перспективе важное событие. Беларусь вывела из Украины все свое посольство, включая посла.

Днем появилось видео, как из Украины выезжает посол Игорь Сокол. Украинский пограничник ему пытается вручить мешочек с "30 серебренниками" (за то, что Беларусь допустило вторжение России через свою территорию), посол отказывается их брать, после чего пограничник швыряет их ему "с презрением".

Также сегодня из Украины вместе с послом выехали все 11 сотрудников белорусского посольства, сообщило издание "Наша Нива". Официально в Минске этого не подтвердили. Но посол уехал совершенно точно.

Напомним, что накануне вторжения России из Украины также выехали дипломаты РФ. То есть это тревожный признак. Который дает дополнительные аргументы подозревать, что Беларусь может скоро вступить в войну против Украины.

Лукашенко такую возможность отрицал, причем совсем недавно. Он говорил, что Россия и сама справится со "спецоперацией". Украина же регулярно заявляет, что готовится повод к белорусскому вмешательству.

Если оно произойдет, это может говорить о разных вещах. Как о том, что Россия понесла потери, и нуждается в помощи союзников (это украинская версия). Так и о том, что может готовиться наступление на новых театрах боевых действий (например, на северо-запад Украины или на Житомирскую область, с которыми граничит Беларусь).

Но, повторимся, сам Лукашенко планы участвовать в российской операции неоднократно опровергал.