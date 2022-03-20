В Украине и Франции продолжают обсуждать скандальную обложку французского журнала Charlie Hebdo на тему беженцев и роста цен на бензин после введения антироссийских санкций.

На днях сатирическое издание вышло с карикатурой, в которой предложило "кататься на украинцах" из-за роста цен на топливо.

"Литр бензина - два евро. Катайтесь на украинцах - это бесплатно", - подписан рисунок, который в соцсетях вызвал критику среди украинцев и французов.

Эта карикатуры вызвало возмущение у многих украинцев и французов.

"Пособники террористов"

"Charlie Hebdo - пособник террористов", - написал в комментариях на странице издания в Facebook одесский журналист Валерий Болган.

"Это оскорбительно, ужасно, отвратительно. В Украине война, дети гибнут, и шутить над этим - не иметь совести. Вы отвратительны", - высказалась киевлянка Антонина Комличенко.

Некоторые, впрочем, призывают не обижаться и не забывать, что это сатирический журнал.

"Не стоит так серьезно воспринимать их карикатуры. Они это делают постоянно на любые темы, выходя за "рамки". Это их жанр, и относиться к этому нужно лишь как к проявлению свободы слова и прессы", - считает Антон Демченко.

"Это же троллинг тех, кого сейчас больше всего беспокоит цена бензина. Не нужно воспринимать в лоб", - считает Алексей Петренко.

"Эта карикатура просто показывает, что некоторые люди больше беспокоятся о ценах на топливо, чем о судьбе украинцев.

Это карикатура об эгоизме", - уверен Майк Олдман, живущий в Париже.

"Немного неуместная карикатура, особенно когда каждый день гибнут мирные жители и дети", - спорит с ним Пьер Леклерк.

Вспомнили "Ашан" и "Рено"

Впрочем, публикация журнала в целом усилила критику Франции из-за недостаточно жесткой реакции на действия Москвы. Кто-то припомнил постановочные фотосессии Макрона о его озабоченности войной в Украине, работающий в России "Ашан", сотрудничество "Рено" с российским АвтоВАЗом.

"Когда в еще недавно мирной европейской стране убивают невиновных людей, нам не нравится этот сарказм и шутки. Вы лучше попросите свой "Ашан" не работать в России, потому что кто знает, может быть, новый Гитлер захочет сделать с вашим народом то, что он делает с нашим. И поверьте, мы поможем, а не посмеемся над людским горем", - написал в комментариях на странице Charlie Ebdo Роман Борейко.

"С таким "озабоченным" президентом как у вас, вы будете выезжать разве что за счет фотосессий", - пишет Юрий Гнатюк.

"Кликбейт на крови невинных людей является преступлением", - пишет Максим Петрук.

"Думал, у вас во Франции достаточно денег от экспорта оружия в Россию, так что 2 евро/литр не проблема", - ёрничает Евгений Корсунский.

"Как на счет новой Лады, группы Renault, которой принадлежит эта российская компания, в котором французское государство является акционером, следовательно, одним из спонсоров?" - напоминает француз Бруно Карвал о сотрудничестве с Россией (Компания "Рено" владеет 68% АвтоВАЗа).

"В карикатуре иной смысл"

Французские эксперты говорят, что в самой Франции иначе воспринимают сатирические карикатуры.

"Политическую сатиру нельзя воспринимать прямолинейно, она иносказательна. В этой карикатуре на украинскую тему на самом деле - иной смысл. Среди прочего, это критика властей, для которых в приоритете остаются поставки нефти и газа из России. Французы знают, что для этого журнала нет табу, хотя некоторые признают, что обложка могла надеть чувства воюющих украинцев", - сказал "Стране" французский политолог Доминик Рейни.