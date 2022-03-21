В Украине станет меньше работающих в войну продуктовых супермаркетов. Одна из крупнейших в стране сеть "Сильпо" заявила, что с 21 марта временно закрывает ряд магазинов в столице, а также Киевской и Черниговской областях. Всего речь идет о 30 супермаркетах — 22 в Киеве, 6 в Киевской и 2 в Черниговской областях. Это пятая часть торговых точек этой сети на данной территории.

Примечательно, что основные закрытия будут как раз в Киеве, где другие сети работают более-менее стабильно, а военная ситуация не столь напряженная, как, например, в Харькове или на Донбассе.

Отметим, что перечисленным списком закрытия магазинов "Фоззи групп" (в которую входит сеть "Сильпо") не ограничится. Ранее было объявлено о закрытии магазина "Фора" на въезде в Новые Петровцы под Киевом — чтобы побыстрее освободить помещение, товары продавали со скидками до минус 50%.

В пресс-службе компании отметили, что закрытия магазинов связаны с перестройкой логистических маршрутов и поставок. Сложности с логистикой сейчас есть не только у "Фоззи групп". Поэтому возникает вопрос — что будет с продуктовым ритейлом и есть ли риски массового закрытия магазинов. Разбирались, почему закрываются супермаркеты.

Закрывает магазины и раздает гуманитарку

Сеть "Сильпо" выставила список супермаркетов, которые закрываются с 21 марта. В Киеве это магазины в центре (на улицах Антоновича, Жилянской, Еленовской и др), на Оболони и Троещине (проспект Героев Сталинграда, Оболонский, Малиновского, Минский, Маяковского), Воздухофлотском проспекте, Чоколовском бульваре и другие — всего 22 торговые точки. В Киевской области закрылись супермаркеты в Борисполе, Броварах, Василькове, Вита-Почтовой, Славутиче, Софиевской Борщаговке. В Черниговской области не будут работать магазины в городе Остер.

В компании пояснили — в связи с военными действиями они перестраивают логистические маршруты и налаживают поставки. И, как только смогут полноценно обеспечивать торговые точки товаром — сражу откроют магазины.

Среди ритейлоров тема массовых закрытий магазинов "Сильпо" сейчас активно обсуждается.

Тем более, что сеть "сдает" киевское направление, где особых ЧП нет, и остальная розница работает более-менее нормально. Многим сетям удалось даже улучшить снабжение супермаркетов и хотя бы частично решить проблему дефицита товаров.

Как рассказал нам представитель одной из сетей, у "Сильпо" (и в целом у "Фоззи") сейчас действительно проблемы с логистикой в столичном регионе.

Распределительные центры находятся в селах Апрельское и Победа Броварского района, где сейчас неспокойно.

Кроме того, закрытие магазинов можно объяснить особенностями довоенной стратегии сети — она развивалась очень активно, часто магазины открывались буквально в двух шагах друг от друга. Понятно, что сейчас держать так много точек работающими, особенно с учетом проблем с доставкой, попросту нет смысла.

В то же время "Сильпо" активно осваивает новые ниши. В частности, на днях сеть подписала меморандум с Минсоцполитики по обеспечению продуктами уязвимые категории населения.

"Сильпо" будет привлекать за рубежом гуманитарную помощь, обеспечит логистику, организует точки выдачи в торговой сети. В то же время министерство организует зеленые коридоры для такой гуманитарной помощи, чтобы она как можно быстрее попала к людям",— сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, каждую поставку станут контролировать и продажа полностью исключена — только бесплатная раздача людям.

Отметим, что на 21 марта не работает также много магазинов "Фора" (вместе с "Сильпо" входят в "Фоззи Групп"). Речь идет о более чем 70 магазинов — и тоже в основном и в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

В Чернигове проблемы с электричеством, в Сумах — с доставкой, из Киева уехали покупатели

На фоне массовых закрытий супермаркетов "Сильпо" и "Фора" возникает вопрос — есть ли риски, что и магазины других сетей перестанут работать?

Как рассказал нам руководитель по коммуникациям сети АТБ Сергей Демченко, у них не работают магазины в населенных пунктах, где идут боевые действия, а также в регионах, попавших под оккупацию.

"Список постоянно меняется. Как только ситуация позволяет, мы открываемся. Что касается Киева, то тут не ко магазины, попавшие под обстрелы. Функционирует более 30 базовых торговых точек. С логистикой мы более -менее решили вопрос, товар оперативно подвозится и уже даже есть излишки. Что касается других регионов, то сложная ситуация в Черниговской области, где большие проблемы с электроэнергией. Возможно, будем ставить дизельные генераторы. В Сумской области есть сложности с доставкой продукции. В целом на распределительные центры сейчас повышенная нагрузка, так как меняется конфигурация поставок. Скажем, центр в Днепре обеспечивает также соседние регионы, во Львове — работает на всю Западную Украину",— говорит Демченко.

"Новус" ежедневно обновляет список работающих магазинов, отмечая, что ситуация может меняться даже в течение дня. Большинство функционирующих торговых точек — в Киеве и области. В регионах работают на 21 марта только супермаркеты в Ривном, Черкассах и Тернополе.

Директор Украинской торговой гильдии Евгения Локтионова говорит, что супермаркеты останавливают работу во многих торговых центрах. "Причина — не в аренде, а в логистике и персонале",— говорит она.

"Ситуация по магазинам зависит не только от войны м сложностей в логистике, как утверждают сами сети. Но еще и от того, кАк с начала войны перераспределился спрос. С учетом миграции украинцев по стране и за границу, нагрузка на среднестатистический супермаркет во многих регионах изменилась. То есть, держать открытыми магазины и платить персоналу попросту невыгодно. В больших городах, где сети до войны развивались наиболее активно, эта проблема особенно обострилась. Поэтому "зачистка" подуктового ритейла и дальше будет идти, в том числе, в Киеве",— подытожил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.