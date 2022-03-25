В Славутиче Киевской области местным жителям запретили выходить на улицу и передвигаться по улицам на авто из-за работы снайперов.

Славутич находится недалеко от ЧАЭС.

Напомним, что в среду мэр города Юрий Фомичев сообщил, что Славутич заблокирован. Выехать из него невозможно.

Ранее мы писали, что в новой сводке Генштаб заявил, что войска РФ продолжают наступать под Киевом.

Также сообщалось, что, по данным британской разведки, войска РФ отступили под Киевом, а ВСУ заняли позиции в радиусе до 35 км к востоку от столицы.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.