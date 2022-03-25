В Украине с начала войны в результате российской агрессии уже погибли 135 детей. При этом ранения различной степени тяжести получили более 184 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Больше всего детей пострадало в Киевской — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 46, Черниговской — 34, Николаевской — 25, Запорожской — 26, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях, а также в Киеве — 16.

24 марта из-за обстрела российскими оккупантами села Новомихайловка Донецкой области двое детей 6 и 13 лет получили ранения.

В селе Обильное Запорожской области трое подростков — 13, 14 и 15 лет взорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

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