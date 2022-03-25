Президент США Джо Байден пообещал обеспечить страны Европейского союза такими объемами газа, которые бы позволили им отказаться от закупок российского голубого топлива "задолго до 2030 года".

"Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели - будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый - помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй - сократить спрос на газ в целом", - сказал он, выйдя к журналистам вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы рассказать об итогах их встречи в Брюсселе.

Как указал Байден, для решения первого из этих вопросов "США совместно с международными партнерами будут работать над тем, чтобы обеспечить в этом году поставки (в страны ЕС) дополнительно 15 млрд куб. метров сжиженного природного газа (СПГ)".

"И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд куб. метров СПГ из США ежегодно к 2030 году", - добавил он.

Байден в ходе своего краткого выступления в целом озвучил опубликованное Белым домом незадолго до его выхода к прессе заявление "о создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива".

По его словам, сопредседателями этой группы будут "представители Белого дома и Еврокомиссии" и "она будет заниматься обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели - покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива".

Напомним, сегодня Евросоюз подпишет новое энергетическое партнерство с Вашингтоном, чтобы заменить поставки российского газа. Речь идет о дополнительных поставках сжиженного природного газа из США для Евросоюза взамен российского газа. Объемы такой замены не сообщаются.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.