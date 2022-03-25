В Донецке над городом появилось странное небесное явление. Свечение в небе, похожее на гигантский салют вечером 25 марта наблюдали в небе жители города. В местных сообществах стали быстро распространяться видео "свечения".

Почти сразу в "ДНР" заявили, что это была "осветительная люстра" - разрыв осветительного боеприпаса, который запустили ВСУ на Ясиноватском направлении.

Также в Донецке заявляют, что сработала система ПВО. Отметим, что перед появлением "люстры" в городе слышали взрывы.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.