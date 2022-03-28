Владимир Зеленский дал два крупных интервью - россиянам и американцам.

Первое у него взяли журналисты российских изданий. В основном оппозиционных - "Медузы", "Новой газеты" (издание, кстати, на следующий день после интервью завило о приостановке свой деятельности), "Дождя", но был в списке и лояльный властям "Коммерсант".

В России это интервью уже стало скандальным - Роскомнадзор потребовал его не публиковать.

А сегодня вышло его интервью с американским журналом The Economist.

"Страна" выделяет наиболее интересные тезисы последних интервью Зеленского.

Четыре шага к внеблоковому статусу

Переговоры с Россией - главная тема, которая сейчас всех волнует. Общаясь с российскими журналистами, Зеленский впервые за долгое время развернуто пояснил, в чем позиция Украины на этих переговорах.

Первый момент - внеблоковый и безъядерный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. "Это самый главный пункт. Мы готовы на него идти", - сказал Зеленский.

Но, судя из слов Зеленского, сегодня все упирается именно в эти гарантии: "Меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум".

По его словам, нужен "серьезный договор". Который должен быть ратифицирован как парламентами стран-гарантов, так и одобрен украинцами на референдуме. Поскольку связан с изменением Конституции, откуда, следуя логике Зеленского, нужно будет вычеркнуть пункт о стремлении в НАТО.

При этом Зеленский настаивает на такой последовательности:

Сначала подписывается некий договор с Россией (о мире или перемирии). Его должны скрепить Зеленский и Путин на личной встрече.



Затем выводятся российские войска.



Затем проводится референдум. На него Зеленский отводит несколько месяцев.



После чего вносятся изменения в Конституцию.

На иное не согласятся страны-гаранты, считает украинский президент. Судя из его цитаты, это могут быть Британия, США, Польша и Турция.

"Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет?", - спросил Зеленский.

Правда, неизвестно, таким ли будет окончательный список стран-гарантов. Но та же Британия уже открыто высказывала заинтересованность участвовать в этих договоренностях. Вопрос в том, какие гарантии дадут Украине страны НАТО после того, как их отказался ей давать сам этот Альянс (к слову, от тех же США никаких заявлений о готовности давать какие-либо гарантии Украине не поступало).

Среди других моментов, которые здесь смущают - согласится ли Россия увести войска и несколько месяцев ждать референдума, а потом еще минимум полгода голосования за новую конституцию.

Если вспомнить историю Минских соглашений, то Россия так и не пошла на компромисс по выводу "народной милиции" для проведения выборов, к чему ее призывали в Украине и на Западе.

В нынешней ситуации, когда началась настоящая война, очевидно, что склонность к компромиссам у Москвы будет еще ниже.

И вывод войск, а потом длительное ожидание, пока Киев за что-то проголосует - в согласие России на такое верится с трудом. Выглядеть внутри РФ это будет как капитуляция. А Россия не считает себя проигравший стороной в войне - ее войска стоят на территории Украины и ведут наступательные действия.

Поэтому данный алгоритм от Зеленского на идущих переговорах как минимум дискуссионный.

В другом отрывке этого интервью президент Украины говорит, что российские войска могут быть отведены на позиции до 24 февраля. То есть, на территории "ЛДНР" и Крыма. Это значит, что Киев готов обсуждать статус этих территорий.

В то же время Москва недавно официально задекларировала цель выйти военным путем на административные границы Донецкой и Луганской областей. А ранее признала "ДНР" и "ЛНР" именно в этих границах. Поэтому и по данному пункту компромисса скорее всего пока нет.

"Денацификация", "демилитаризация" и русский язык

Итак, по теме нейтрального статуса и гарантий безопасности очень много вопросов. Но, создается впечатление, что только ее всерьез Украина и готова обсуждать.

Другие же требования, озвученные Москвой еще до начала "спецоперации", Зеленский обсуждать отказывается.

"Денацификация и демилитаризация" — вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это непонятные абсолютно вещи", - заявил он в интервью.

Единственный вопрос, отдаленно связанный с "денацификацией" - это статус русского языка. По этому поводу Зеленский готов договариваться. Он говорит, что в целом по языковой тематике можно будет подписать соглашение со всеми странами-соседями.

"Русский язык обсуждается. Уважение к языкам народов-соседей — меня интересует такой договор, я хочу его подписать со всеми соседними странами. Меня интересуют Россия, Венгрия, Польша, Румыния и так далее", - заявил Зеленский.

По его словам, "этот договор будет достаточным для уважения тех или иных языков внутри нашей страны. Вопрос языка, я уверен, уйдет с повестки, потому что будет решен таким договором".

Также Зеленский объяснил суть этого договора:

"Хотите русскую школу, кто-то хочет по-русски учиться — приватная, пожалуйста, открывайте, но с условием: вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то у вас издаем — значит, и тут издаем. Отношение какое хотим к русскому языку? Это ваш язык, государственный язык Российской Федерации, все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский, и все".

При этом он усомнился, что в Украине после нападения России русский язык будет вообще актуален (ранее Зеленский говорил, что после войны пройдет неминуемая "дерусификация").

То есть все далеко не все гладко на переговорах и этому вопросу. Кроме того, как и по другим статьям, Украина наверняка займется языковой темой только после вывода войск, что, повторимся, уже сейчас выглядит проблематично.

Впрочем, остается возможность того, что в реальности позиции сторон не столь сильно различаются, как об этом говорится публично.

"Спасти всех и не отдать территорию - невыполнимая задача"

Не менее знаковым оказалось сегодняшнее интервью Зеленского американскому журналу The Economist.

Во-первых, украинских президент дал понять, что без помощи тяжелым вооружением перспективы войны для Украины далеко не радужные.

По его словам, отсутствие таких поставок "не позволяет нам разблокировать оккупированные Россией города, подвозить туда еду жителям, брать военную инициативу в свои руки".

"Как бы ни был силен дух народа Украины, у России больше огневой мощи. У россиян есть тысячи военных машин, и они идут, идут и идут. Если можно шутить в этой ситуации, я это сделаю. Есть города, где так много танков, что они не могут уйти. У них танковые пробки", - заявил Зеленский.

Он также считает, что в НАТО есть те, кто "не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это означает гибель Украины и будет стоить украинских жизней".

Другие страны, по его мнению, хотят быстрого прекращения боевых действий, потому что "российский рынок большой, и их экономика страдает". К ним присоединяются "менее либеральные страны", которые "хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего".

Третья группа стран "признает нацизм в России" и хочет, чтобы Украина победила.

И, наконец, страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются "офисами Российской Федерации в Европе" (видимо, намек идет на Венгрию).

Далее Зеленский похвалил США и Великобританию. Хотя он и отметил "сложности американской политики", но, по его мнению, Байден проявляет все больше интереса к Украине.

Германия, по его словам, пытается найти баланс между Россией и Украиной. "У них давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и они могут остановиться, когда увидят, что сделали достаточно", - заявил Зеленский.

На вопрос, почему такие лидеры как Макрон на дают Украине танки, Зеленский ответил: "они боятся России. Вот и все".

Президент Украины также считает, что санкции Запада недостаточны. Он перечислил свои претензии: от SWIFT не отключили Сбербанк, а Европа покупает российские энергоносители.

"Мы слышим, что решение (об усилении санкций - Ред.) зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку на нас. Это неправильный подход. Мы не морские свинки", - заявил Зеленский.

Интересно он ответил на вопрос, что для него победа в этой войне. Дадим этот отрывок в дословном переводе:

"Победа — это возможность спасти как можно больше жизней… потому что без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но, в конечном счете, это просто территория". Спасти всех, защитить все интересы, при этом защитить людей и не отдать территорию, наверное, невыполнимая задача, признает он", - цитирует Зеленского The Economist.

Это очень важный отрывок интервью, где Зеленский фактически признает, что придется идти с Россией на те или иные договоренности - в том числе относительно территорий.

Напомним, выше, в интервью российским журналистам Зеленский говорил, что Россия может уйти в Крым и "ЛДНР" - то есть допустил, что их территории останутся под контролем Москвы.

Открытым остается вопрос, что по поводу территорий думают в Кремле.

Судя по различным заявлениям, там ставят цель выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. И, соответственно, видят будущие границы "ЛДНР" именно в этих пределах (и, к слову, именно на Донбассе и около него российские войска проявляют сейчас наибольшую наступательную активность, стремясь окружить находящуюся в зоне ООС украинскую группу войск).

Однако Россия заняла уже и обширные районы за пределами Донбасса. В том числе Херсонскую и юг Запорожской области, что стратегически важно Москве для связи с Крымом по суше, а также снабжения полуострова водой. Поэтому непонятно пока какая позиция у РФ на переговорах по поводу этих территорий.

Под конец интервью Зеленский рассказал The Economist, где он был, когда началась война.

"Он был дома с женой и двумя детьми. Это они разбудили его рано утром 24 февраля. "Мне сказали, что были громкие взрывы. Через пару минут я получил сигнал, что идет ракетный обстрел". Вскоре после нападения России Америка предложила ему убежище. Он решил остаться", - пишет журнал.