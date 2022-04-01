Уже второй день наблюдается отход российских войск из Киевской и Черниговской областей.

Его масштаб еще точно не ясен, но, не исключено, что идет речь об отводе войск со всей территории Киевской области и с большей части Черниговской.

Причем есть два важных момента.

Во-первых, россияне во многих случаях уходят самостоятельно, без боя. Хотя и не везде. Украинское командование сообщает, что ВСУ с боями оттесняет российские войска в ряде районов Киевской и, особенно, Черниговской областей.

Во-вторых, в тех случая, когда российские войска отходят сами, украинские войска (опять же - во многих случаях) не преследуют отходящие колонны противника, а выдерживают паузу и заходят в оставленные россиянами населенные пункты спустя какое-то время. Так, первые сообщения о том, что армия РФ покинула ранее занимаемые позиции в Киевской области появились вчера днем. А сообщения о том, что туда зашли украинские войска начали поступать только сегодня с утра. А официально переход поселков под контроль ВСУ подтвердили лишь днем в сводке Генштаба. И то не по всем.

То есть, не исключено, речь идет о некоем согласованном между двумя сторонами процессе, старт которому был дан во время переговоров в Стамбуле, когда Минобороны РФ заявило о "значительном снижении активности" под Киевом и Черниговом.

Правда, изначально было распространено мнение, что это будет означать переход российских войск к обороне и об отказе от активных наступательных действий. Но оказалось, что армия РФ вообще ушла из Киевской области.

Арестович это объясняет так: "противник совершает частичную ротацию с отводом войск и перебрасыванием их, вероятно, в зону ООС. "Но ему не удается полностью обеспечить заслонами те участки и районы, которые они хотели бы удержать. Украинские войска их оттесняют, делая невозможным штурм Киева".

"Страна" разбиралась, что это означает для хода войны.

Первые данные об отступлении РФ

Еще со вчерашнего дня поступали данные о том, что российские войска организованно отходят с территорий Киевской и Черниговской областей.

Сообщалось, что они ушли из Чернобыля и Славутича. И сегодня эту информацию подтвердил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

По его словам, российских военных нет на территории Чернобыльской АЭС, но часть из них все еще находится в зоне отчуждения

Также появились видео, что противника нет уже и в Гостомеле, и в Буче (впрочем, это пока официально так и не подтверждено).

С утра 1 апреля таких сообщений стало больше.

Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский заявил, что часть российских войск покинула Бучу. Но в городе остаются диверсионные группы, а потому возвращаться пока нельзя.

А позже появились сообщения, что в городе уже ВСУ.

Также появилось видео из Великой Дымерки под Броварами, которую раньше удерживали россияне. В поселке теперь ВСУ.

Кроме того, журналист Богдан Аминов сообщил, что поселок Иванков в 80 километрах к северу от Киева также освобожден ВСУ. Он опубликовал фото из центра города.

Кого освободили на 100%

К полудню список оставленных Россией населенных пунктов опубликовал Генштаб ВСУ.

"На Полесском направлении подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глебовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная", - говорится в заявлении ведомства.

На Черниговском направлении россияне вышли из таких пунктов как Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

То есть всего 28 сел и поселков.

На карте это выглядит так:

Если отдалить карту и посмотреть, какая часть Киевской и Черниговской областей оставлена российской армией, картина следующая:

Правда, как уже писалось, в сводке Генштаба не говорится об освобождении Бучи, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля и Иванкова.

Хотя о том, что россияне оттуда ушли поступает все больше информации. Поэтому не исключено, что перечень районов, откуда уже ушли российские войска, гораздо больше, чем указано на картах Генштаба.

То есть, не исключено, что в вечерней сводке Генштаба появятся новые пункты, из которых ушли россияне. Куда попадут в том числе города, где шли наиболее кровопролитные бои.

Почему уходит российская армия?

Итак, мы видим масштабный отход российских войск от столицы и фактически полное освобождение Киевской области (на это указывает, например, военкор "Комсомольской правды" Коц, который был в частях российской армии под Киевом и сегодня написал, что войска отводят "за ленточку" - то есть - за границу с Украиной).

Причем, во многих случаях (хотя и не во всех), сделано было без боя.

То есть, россияне ушли по своему плану. А с учетом паузы, которое выдерживает украинское командование с заходом в освобожденные населенные пункты и с официальным информированием об этом, Киев с этим планом был также знаком (к слову, Арестович о том, что россияне собираются отойти от Киева говорил еще на прошлой неделе).

Вероятно, это и есть практическая реализация объявленных в Стамбуле решений России о "значительном снижении активности". О которых, вполне возможно, было также заранее договорено с украинской стороной.

Для России этот отход обусловлен сменой приоритетов. Минобороны РФ, убедившись, что сломать украинскую оборону столицы оно имеющимися силами не в состоянии, объявило, что главная цель - это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

И с этой точки зрения пребывания крупных российских сил под Киевом потеряло смысл. Так как единственное, что они могли сделать - это удерживать позиции, подвергаясь постоянным огневым ударом украинских войск и угрозой удара с западного направления, где сосредоточились резервы украинской армии. В такой ситуации оставаться им под Киевом было не только бесполезно, но и опасно.

Потому их и решили вывести из Киевской области, чтоб перебросить на другие участки фронта. Прежде всего - на Донбасс (который и обозначен основной целью), а также, возможно, на юг. Для повторения удара в направлении Николаева и Одессы.

О том, что российские войска перебрасываются из под Киева на восток и юг Украины завил вчера и Зеленский.

Но в любом случае, уход россиян из Киевской области - это большая военная, политическая и информационная победа Украины. Теперь часть войск, которые были задействованы для защиты столицы, можно будет перебросить на юг и восток, усилив там участки фронта. А публикуемые сейчас повсеместно кадры с освобожденными городами сами по себе являются иллюстрацией к первой большой победе Украины в этой войне.

Которая, однако, конечно же еще не закончена.

Теперь основные события будут разворачиваться на востоке (Харьковская, Донецкая и Луганская области) и, возможно, на юге страны.

Российские войска наверняка попытаются там взять реванш, чтоб "перебить" эффект от ухода от Киева.