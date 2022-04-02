Заканчивается 38-й день войны в Украине.

Анализируем, что произошло сегодня и к чему идут боевые действия.

Изюм и Донбасс

Главный вывод дневной сводки Генштаба ВСУ (а также заявлений других украинских лиц) - все усилия РФ сейчас направлены на создание котла вокруг донбасской группировки ВСУ.

"По имеющейся информации, враг намерен окружить группировку Объединенных сил и осуществить выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. В целях сковывания действий наших войск будет продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины", - заявляется в сводке.

О том же заявил и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также подтвердил вчерашнюю информацию военных о том, что российские войска уже контролируют Изюм (это около северной границы Донецкой области), а также начинается наступление с юга - в районе Угледара.

Основные атаки внутри Донбасса происходят на города Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. И, конечно, на Мариуполь, над которым противник пытается "установить полный контроль".

В России и "ДНР" касательно Мариуполя заявляют, что начинают штурм "Азовстали" (один из ключевых пунктов обороны украинских войск). Также, судя по публикуем видео, бои идут и на подступах к меткомбинату имени Ильича.

На подходах к Донбассу самые ожесточенные бои сейчас идут в районе Изюма в Харьковской области, войска РФ пытаются прорваться на север Донетчины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник МВД Украины Вадим Денисенко.

"Ключевое направление - это условная ось от Изюма до Волновахи. Это ключевое направление, куда хотят двигаться россияне. Все время идут бои у Изюма, они пробуют прорваться на Донбасс, мы их сдерживаем. Это одни из ключевых боев, которые происходят сейчас. Параллельно это конечно еще Луганская область, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Мариуполь. Это наиболее тревожная ситуация, тревожные бои", - сказал он.

В России также сообщают, что бои идут за Новобахмутовку, которая выходит на трассу Донецк-Константиновка (контроль за ней открывает дорогу для заход в тыл украинским частям под Авдеевкой).

Нанесли основные места боев на Донбассе и вокруг него на карту.

Киев и все остальные

По другим направлениям ситуация следующая.

Под Киевом продолжается отход российских сил. Севернее они продолжают блокировать Чернигов, но, по данным Генштаба, основная их часть собралась уходить в Россию.

Об освобождении новых населенных пунктов на Киевщине ВСУ сегодня еще не сообщали. Но о степени отступления говорит тот факт, что Чернобыльская АЭС (которая находилась в глубоком тылу "киевско-правобережной" группировки армии РФ) уже вернулась под контроль Украины. В 11-00 там подняли украинский флаг.

Повторимся, по некоторым данным (в том числе и из российских источников) российские войска уже полностью покинули правобережную часть Киевской области. По другим данным - еще находятся в отдельных приграничных пунктах. Но, судя по всему, там они задержатся тоже не долго. Арестович прогнозирует выход украинских войск на границу с Беларусью уже через пару дней.

Ближе к вечеру замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россиян в Киевской области больше нет.

Об улучшении ситуации говорит и уменьшение комендантского часа почти по всей Киевской области - теперь он с 21 часа до 6 утра. За исключением недавно освобожденных районов, где его наоборот усилили и ввели с сегодняшнего дня почти на двое суток.

В Черниговской области тоже наблюдается отступление российских сил. Как рассказали в опекомандовании "Север", украинские военные уже зашли к южным подступам к Чернигову - Ягодное, Ивановка, Золотинка, Шестовица, Лукашевка, Слобода.

От Ивановки, например, до областного центра менее 11 километров.

"Сегодня туда заходят подразделения территориальной обороны, которые проводят мероприятия по разминированию территории, сбору оружия, зачистке территории, фильтрационные мероприятия и т.п. Идёт расчистка от минно-взрывных предметов, чтобы можно было открыть дорогу сообщением Киев-Чернигов. Планируем, что через несколько суток мы эти мероприятия выполним", - заявил начальник оперативного командования "Север" Виктор Николюк в интервью "Суспильному".

По словам Николюка, сейчас вокруг Чернигова ещё есть большая группировка российских войск к северу от города (то есть, между Черниговом и границей с РФ).

Позже поступило сообщение, что начался отход армии РФ и оттуда. Председатель Городнянской территориальной громады Андрей Богдан заявил, что россияне оставили Городню - населённый пункт к северу от Чернигова, ближе к границе России.

По мере ухода россиян из-под Киева и Черниговской области они активно прибывают через Сумскую область, сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

"Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории России. Сформирован условный коридор, через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении в Россию".

На юге боевые действия шли на границах Херсонской области. Причем как со стороны Николаева, так и в направлении Кривого Рога.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, "мы откинули вчера на Таврическом направлении россиян, насколько это было возможно". Генштаб заявляет при этом, что "в Южнобугском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области".

То есть войска РФ атаковали в направлении Николаева, но были отброшены.

Вторая горячая точка - на стыке Херсонщины и Днепропетровской области.

"Сегодня они пробовали обстреливать Кривой Рог из артиллерии. Мы делаем все возможное, чтобы их отодвинуть, чтобы у них не было возможности обстреливать Криворожье", - сказал Денисенко.

Удары с воздуха

Обстрелы в ночь на второе апреля и днем сместились на Днепропетровскую и пожалуй впервые столь массированно - Полтавскую область.

На Днепропетровщине противник обстрелял военные аэродромы и разбомбил железную дорогу в Павлограде - ключевом городе, через который идет снабжение донбасской группировки ВСУ. Движение поездов в районе Павлограда сейчас остановлено.

В в Кременчуге, по заявлению минобороны РФ, разбомбили нефтеперерабатывающий завод (Украина официально этого не подтверждает). Также "прилетело" по Полтаве и Миргороду (что там попало под удар, пока не сообщается).

Также обстреляли Хмельницкую область в районе Шепетовки.

То есть, несмотря на передислокацию российских войск с севера Украины на восток, военные действия не утихают, и ракетные обстрелы тоже на спад не идут.

Это значит, что Россия не снимает цели уничтожения военного потенциала Украины и ее инфраструктуры. Более того - собирается усиливать нажим на Донбассе и попытается быстрее взять в кольцо находящиеся там украинские силы.

"Битва за Донбасс", о которой говорят уже несколько дней, все ближе.

Прогноз Подоляка и предложение Шольца по НАТО

По поводу текущих переговоров сегодня было мало новостей.

Хотя можно отметить заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Он считает, что Россия будет стремиться удержать за собой юго-восток Украины в любом случае. При этом она выберет такой формат войны, который не будет для нее изнурительным.

"Афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия", - сказал он.

То есть, по логике Подоляка, Россия хочет и дальше вести боевые действия на украинской территории (но минимизировав свои потери) до тех пор, пока Киев не согласится на условия Москвы с учетом разрушительных последствий продолжения войны для Украины.

Для того, чтобы поломать такой сценарий, по мнению Подоляка, Украине нужны поставки с Запада тяжелых вооружений.

По поводу поставок тяжелых вооружений, как известно, пока консенсуса на Западе нет. Хотя британские СМИ уже заявляли о готовности Джонсона поставить Украине крупнокалиберные артиллерийские системы. Из других стран таких сигналов не поступало. Кроме известий о том, что США хотят передать Украине из стран Восточной Европы часть запасов старого советского оружия, включая танки.

Тем временем, The Wall Street Journal выпустил объемный материал о причинах войны в Украине. Он называется: "20-летний марш Путина к войне в Украине - и как Запад не справился с этим".

В частности, издание приводит инсайд из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, куда Зеленский приехал 19 февраля (за несколько дней до вторжения России).

Там с украинским президентом имел разговор канцлер Германии Шольц.

"Шольц сделал последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Он сказал Зеленскому в Мюнхене 19 февраля, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Пакт подпишут Путин и Байден, которые совместно гарантируют безопасность Украины. Зеленский сказал, что Путину нельзя доверять в таком соглашении, и что большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Его ответ обеспокоил немецких чиновников тем, что шансы на мир тают", - пишет издание.

Тут стоит напомнить, что сам Запад в лице США, НАТО и той же Германии до того отказали России в ее требовании наложить вето на принятие Украины в Альянс.

Но, если верить инсайду The Wall Street Journal о разговоре Шольца с Зеленским, на Западе хотели бы, чтоб Украина сама отказалась от НАТО. Что, по их мнению помогло бы предотвратить войну и урегулировать отношения с Россией, но при этом без «потери лица» для самого альянса, которому не нужно было бы в таком случае соглашаться исполнить требование России о нерасширении НАТО. В случае, если б Украина сама отказалась от НАТО.

Но, как мы знаем, этого не произошло.

И сейчас, уже после начала войны, тема отказа Украины от НАТО стало центральной в переговорах Киева и Москвы. Украинские власти готовы на внеблоковый статус в обмен на получение международных гарантий безопасности.

И это пока единственный пункт переговоров, по которому Украина и Россия близки к компромиссу. Что из этого по итогу получится - узнаем уже в ближайшее время.