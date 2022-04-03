Анализируем главные события 3 апреля - хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Главная тема, безусловно, это массовые убийства в Буче, которые наверняка окажут большое влияние на ход событий и на войне, и на дипломатическом и санкционном фронтах.

Представляем ситуацию на 3 апреля и карту боевых действий.

Ситуация на фронте 3 апреля

Основные усилия противника направлены на то, чтобы возобновить наступление на Донбассе и выйти на его административные границы, сообщает украинский Генштаб.

Из правобережной части Киевской области противник завершил вывод войск. Сегодня в Чернобыле и на участке белорусско-украинской границы поставили украинский флаг.

В направлении Броваров и Чернигова, по данным Генштаба ВСУ, Россия завершила отведение войск Центрального военного округа. Но продолжается вывод других соединений. В целом, судя по всему, из Черниговской области российская армия будет выведена.

И не только из Черниговской.

Продолжается выход противника из Сумской области. Вечерняя сводка говорит о том, что снимают блокаду и с областного центра - Сум. Из чего Генштаб делает вывод, что Россия, вероятно, откажется от планов атаковать регион.

При этом российские войска перемещают свою активность восточнее. Уже все украинские официальные лица говорят, что готовится масштабное наступление на Донбассе.

Продолжаются бои и в районе Изюма, который контролируется российскими войсками (Изюм прикрывает путь на Северный Донбасс). Там сегодня сбили российский самолет и взяли в плен летчика.

На сам Донбасс Россия перебрасывает десантников из Калининграда, утверждает украинская разведка. И там по-прежнему намечаются, ла и ведутся масштабные боевые действия. Губернатор Павел Кириленко уже призвал мирных жителей выехать из региона.

К слову, такие же призывы звучат уже из города Лозовой Харьковской области, которую стали все чаще бомбить (Лозовая - важный транспортный узел для связи украинских войск на Донбассе с "большой землей" - то есть, она одна из целей плана российских войск по охвату зоны ООС).

В дневной сводке Генштаб сообщил, что идет бой за поселок Александровка около Николаева.

Также был обстрелян сегодня сам Николаев, а также Очаков. В соседней Одессе атаковали ракетами нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива (днем ранее был нанесен удар по Кременчугскому НПЗ).

Да и Киевская область, несмотря на уход россиян, продолжает быть мишенью: сегодня нанесли ракетный удар по Василькову.

Массовые убийства в Буче

В сети со вчерашнего вечера появляется очень много фото и видео трупов на улицах Бучи - города под Киевом.

Также есть фото убитых людей, у которых руки связаны за спиной (осторожно, кадры 18+).

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе нашли братскую могилу, где лежит почти три сотни расстрелянных людей. По его мнению, это те, кто пытался самостоятельно убежать из города через реку.

Также сообщается о том, что найдена убитой староста Мотыжина Ольга Сухенко вместе с супругом Игорем. Их взяли в плен десять дней назад, с тех пор супруги на связь не выходили, информации об их судьбе не было.

Минобороны Украины в Твиттере заявило, что люди убиты российскими войсками и назвало это "новой Сребреницей" - делая отсылку к резне боснийских мусульман во время войны в Югославии.

А глава МИД Британии Лиз Трасс уже заявила, что эти фото лягут в основу уголовного трибунала против России за военные преступления.

Позже международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что собрала доказательства военных преступлений в Буче. У правозащитников есть показания женщины, которая была свидетелем того, как российские войска окружили пятерых мужчин и выстрелили одному из них в затылок, убив его.

"Мы зафиксировали доказанный случай массовой казни силами Российской Федерации в Буче 4 марта", — заявил представитель Human Rights Watch.

История Бучи вышла на глобальный уровень. Президент Евросоюза Шарль Мишель запустил хештег "Бучанская резня" (#BuchaMassacre) и пообещал поддержку со стороны ЕС в преследовании за военные преступления, совершенные армией РФ на территории Киевской области.

О событиях в городе написали и другие иностранцы - в том числе, послы разных стран в Украине. Высказалась об этом и глава МИД Германии, обвинив лично Путина в этой жестокости.

Также резко осудил убийства президент Макрон и другие западные лидеры.

Украинские власти после убийств в Буче призвали Запад перестать бояться вводить жесткие меры против России.

Глава МИД Кулеба привел список, что нужно сделать:

- эмбарго на российскую нефть, газ, уголь;

- закрытие всех портов для российских судов и товаров;

- отключение всех российских банков от SWIFT.

Зеленский же упрекнул НАТО, что не спасло Украину от кровопролития.

"Бухарест, декларация саммита НАТО (на этом саммите альянс не дал Украине План действий по членству по настоянию Франции и Германии - Ред.). 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить это. Сделать так, чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла", - написал Зеленский.

Позже, в вечернем видеообращении Зе снова упрекнул Запад: "Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок".

Также он сказал, что инициирует создание специального механизма расследования военных преступлений в Украине с привлечением международных экспертов.

В конце дня отреагировала Россия.

Минобороны РФ отрицает обвинения в массовых убийствах. И заявляет, что опубликованные фотографии и видеоматериалы якобы являются "провокацией" и "постановкой".

"Все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта. 31 марта, мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Все "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Все тела людей, изображения которых опубликованы по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь", - утверждают в России.

Но в целом по реакции Запада уже понятно, что веры там российской версии событий нет.

Шольц и другие западные лидеры уже анонсировали в ближайшее время принятие пакета жестких санкций против РФ.

Что они в себя будут включать - до конца не понятно. Но вчера министр обороны Германии впервые допустила, что может быть введен запрет на импорт российского газа (что ранее в ФРГ отметалось как немыслимое, так как немецкой экономике просто пока нечем его заменить).

Но в любом случае те или иные санкции будут. Причем болезненные (этот вопрос, похоже, после Бучи уже решен на 100%).

Также, наверняка, будут увеличены поставки оружия (Джонсон уже анонсировал поставку противокорабельных ракет). Не исключено, что и тяжелого, которое давно просит Украина, но до сих пор не хотел давать Запад.

Близки ли переговоры к прорыву?

Сильным контрастом на фоне волны жестких заявлений по Буче с обвинениями в адрес России в военных преступлениях выглядел поток сообщений от украинских властей о ходе переговоров с той же Россией. В них отмечался определенный позитив.

Вчера поздно вечером несколько заявлений о переговорах сделал член украинской делегации Давид Арахамия. Судя из его слов, сейчас идет финальная проработка проекта мирного договора. Который готовится для подписания двумя президентами.

Арахамия также сказал, что Россия устно во время переговоров поддержала украинский проект "нейтралитет в обмен на гарантии" - за исключением вопроса Крыма.

По Крыму Киев предложил открыть 15-летние переговоры, но Москва от этого отказывается, поскольку считает, что статус Крыма нечего обсуждать. И требует от Киева признать полуостров российским, а Донбасс - независимым. Украина же отказывается это делать.

Сегодня слова Арахамии прокомментировал глава российской делегации Мединский. Он заявил, что Россия еще на переговорах в Стамбуле поддержала согласие Украины стать нейтральным и безъядерным государством, без иностранных баз и антироссийских военных учений.

"Это собственно и есть то, что Россия добивалась с 2014 года. Мы видим, что украинская сторона к этим вопросам стала подходить реалистично... Что касается Крыма и Донбасса позиция России неизменна", - сказал Мединский.

При этом, в отличие от Арахамии, он пока не видит перспектив для скорой встречи Путина и Зеленского.

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах, к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу", - сказал российский представитель. Также он заявил, что есть уже некие договоренности, на которые Киев согласился, но украинские военные их не исполняют. О чем речь - Мединский не уточнил.

Тем не менее, Зеленский считает, что участники переговоров близки к согласованию договоренностей, которые могут предполагать безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Также, по его словам, договоренности должны включать в себя возможность вступления Украины в ЕС. При этом обязательным условием договорённостей он назвал гарантии безопасности Украины.

"Важная часть этих договоренностей - гарантии безопасности. Гарантии безопасности должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать нашу страну. И в случае агрессии со стороны России против Украины лидеры этих стран будут помогать Украине различным образом", - сказал Зеленский.

К слову, в этом же интервью Зеленский заявлял, что США пока не соглашаются предоставить гарантии безопасности в том виде, в котором их просит Киев. О том же вчера говорил и Арахамия - американцы и британцы пока думают над гарантиями.

Кстати, в связи с этим, а также по причине "слабых" санкций против России, на Банковой все чаще звучат упреки, о которых еще раньше нельзя было помыслить. Зеленский заявил недавнем интервью, что Запад "играет" украинцами. А советник Офиса президента Подоляк вообще призвал США сказать, что они "воюют до последнего украинца".

Кстати, что касается США, то интересное заявление сделал госсекретарь Блинкен.

Он допустил, что санкции против России могут отменить, если это будет нужно для успеха российско-украиснких переговоров о прекращений войны.

"Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим. Цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

То есть, американцы показывают для российской власти стимул быстрее двигаться в переговорном процессе - отмена санкций.

Впрочем, куда большее влияние на ход переговоров, судя по всему окажет ситуация на фронте. На западе и в Украине бытует мнение, что Путин попытается до 9 мая добиться некоей победы. Например, на Донбассе, куда сейчас перебрасываются дополнительные силы.

Или же на юге Украины (в направлении Николаева и Одессы).

От того, смогут ли российские войска реализовать этот план, как быстро и в какой степени, и будет зависеть дальнейший ход и войны, и переговоров по ее окончанию.