В апреле украинцы отмечают один из самых больших религиозных праздников - Пасху. Светлое Воскресенье Христово напоминает о воскрешении сына божьего, который искупил грехи человека, а также о победе жизни над смертью.

Каждый год религиозный праздник отмечают в разные даты, это зависит от соотношения солнечного и лунного календарей, но неизменно он выпадает на воскресенье.

Когда Пасха в Украине в 2022 году

В этом году православные христиане отмечают Пасху 24 апреля.

До этого следует череда важных предпасхальных дат, которые напоминают о последних днях земной жизни Христа.

7 апреля - Благовещение.

Дата это праздника каждый год остается неизменной. Благовещение Пресвятой Богородицы напоминает о событии, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии о ее непорочном зачатии и сыне, который спасет человечество.

16 апреля - Лазарева суббота.

В этот день верующие вспоминают одно из чудес, совершенное Христом накануне его триумфального возвращения в Иерусалим - воскрешение праведного Лазаря.

17 апреля - Вербное воскресенье.

Дата напоминает о входе Господнем в Иерусалим накануне смерти на Голгофе. В этот день принято святить веточки вербы в церкви.

21 апреля - Чистый четверг.

В этот день в церкви напоминают о Тайной вечере, омовении ног ученикам Христа, молитве Христа в Гефсиманском саду, а также о его предательстве Иудой

22 апреля - Страстная пятница.

В этот день вспоминают о страданиях Христа на кресте и его погребении. Это самый строгий день поста. Его проводят в молитвах.

24 апреля - Пасха.

На праздничных службах в храмах напоминают о Воскрешении Христа. Традиционно в церкви освящают паски и крашанки.

Когда польская Пасха

Католическую Пасху, которую еще называют "польская Пасха", отмечают в другую дату. Расхождение произошло после того, как в 16 веке католическая церковь перешла на более точный григорианский календарь, а православная продолжила пользоваться юлианским.

В этом году христиане западного обряда отмечают Пасху 17 апреля.