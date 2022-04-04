Второй месяц в "ДНР" и "ЛНР" продолжается мобилизация. Пушилин и Пасечник объявили ее с 19 февраля - то есть за пять дней до начала российского вторжения в Украину.

После нападения РФ мобилизацию ввела и Украина. Но до масштабов того, что происходит в донецкой и луганской "республиках", Киеву еще очень далеко.

В "ДНР" и "ЛНР" людей стали с первых дней призыва массово забирать в армию. Многие мужчины возраста от 18 до 55 лет перестали выходить на улицу, но их пытаются достать всеми возможными способами.

Причем даже на второй месяц военных действий накал мобилизации не утихает. Причин может быть две: массовое уклонение от призыва и потери на фронте, которые нужно восполнять.

"Страна" разобралась, как жителей донбасских "республик" забирают в армию и куда их потом отправляют.

Обещали закончить быстро

"Страна" уже рассказывала, как мобилизуют в "ДНР" и "ЛНР": патрули ловят призывников на улицах, сотрудники военкомата и полиции ходят по адресам, предприятия отправляют своих работников служить по спискам.

Вся эта активность вызвала огромный стресс у местного населения. Все годы, начиная, с 2014-го, мужчин здесь никто не призывал, и даже учет в военкоматах проходил только при выдаче местных "паспортов". Да и то - многие это требование игнорировали.

Поэтому массовый призыв всего мужского населения в армию стал для многих неожиданностью и шоком. Тем более что началась масштабная война. И было понятно, что людей, не державших никогда оружия, будут отправлять именно туда.

Власти "ДНР" несколько раз пытались эту панику сбить и посылали сигналы, что скоро все закончится. Так, Пушилин еще 28 февраля заявлял, что есть "тенденция к завершению" мобилизации и "она постепенно приостанавливается".

Затем он повторил почти то же самое 17 марта. В эфире горловского телевидения "глава ДНР" заявил, что "мобилизационная кампания близка к завершению". При этом Пушилин заявил, что резервы еще нужны и призыв пока что будет продолжен.

В Донецке эти намеки на якобы скорое завершение мобилизации воспринимали как некий маневр. "Хотели, чтобы все, кто прячется, расслабились и начали выходить на улицу", - вот мнение многих дончан, с которыми пообщалась "Страна".

То, что местное население ищет во всем подвох, вполне объяснимо. В "ДНР" власти действительно проявляют крайнюю изобретательность при вручении повесток.

Как вручают повестки в "ДНР"

Самое простое - полиция и военные ходят по квартирам с почтальонами или работниками коммунальных служб. Так они ищут мужчин призывного возраста под предлогом "доставки писем" или "проверки счетчиков".

Но есть и более экзотические истории. В Донецке, например, ходят слухи о том, что повестку может привезти доставщик пиццы, с которым "в гости" зайдут представители полиции или военкомата.

"Стране" не удалось найти людей, которых мобилизовали подобным образом. Но некоторые наши собеседники, скрывающиеся дома от призыва, после появления этих слухов перестали заказывать доставку еды. Хотя для многих из них это была альтернатива походу в магазин.

Еще одна похожая история курсирует по Макеевке. Там внезапно объявили эвакуацию в одном из детских садов. Родителей начали обзванивать и требовать срочно забрать детей домой. Учитывая, что мамы сейчас ходят на работу, а папы сидят дома, то забирать детей в садик побежали они. Там их уже ждали с повестками.

Подлинность этого сюжета тоже подтвердить не удалось. Но он прекрасно характеризует уровень ожиданий от мобилизации среди дончан.

Другой способ мобилизации, который нам подтвердили жители Донецка, - жителей домов выманивают наружу под предлогом воздушной тревоги.

"К нам во двор заехала полицейская машина с громкоговорителем. Объявили, что здесь может быть обстрел, всем нужно пройти в бомбоубежище. Некоторых мужчин, которые вышли на улицу, увезли на распределительный пункт", - рассказал нам житель Киевского района Алексей.

Армия, домашний арест или "набьют морду"

В итоге многие дончане, которые не хотят идти воевать, уже больше месяца сидят по домам.

Хуже всего приходится тем, у кого некому сходить в магазин. Также особые меры предосторожности принимают жители первых этажей: по вечерам не включают свет и стараются не подходить к окнам.

Но основной вопрос - финансовый.

"Страна" знает жителей города, которые уволились с работы, чтобы не попасть под мобилизацию. Сергей, отец трех дочерей, уволился с малого предприятия, где работал коммерческим директором.

"Теперь мы живем только с тех денег, что я приношу домой. Но сейчас все стало хуже с клиентами, поэтому не хватает даже на самое необходимое", - рассказывает Екатерина, жена Сергея, которая работает косметологом.

Тем не менее в больших городах пока что можно "пересидеть" мобилизацию - в дома за призывниками пока не вламываются. Другое дело в небольших населенных пунктах.

В селах и поселках мобилизовали почти всех мужчин подходящих возрастов. Поэтому к тем, кто прячется от призыва, там относятся крайне отрицательно.

"В сёлах повестки в основном предпочитают брать, чтобы односельчане морду не набили. Те, кто служат, говорят, что вернутся с войны и набьют морду соседям или знакомым, кто "прятался под юбками" от мобилизации", - рассказала нам жительница одного из поселков "ДНР".

При этом часть людей решила от мобилизации не косить. Кто по идейным соображениям, кто ради того, чтоб сохранить рабочее место (в случае, если мобилизация проводилась через предприятие).

Тем более что первоначально заявлялось, что призывников без опыта службы в армии на передовую не пошлют. Но в реальности вышло иначе.

Что происходит с мобилизованными?

К нынешнему моменту уже многие дончане и луганчане прошли первый этап мобилизации, получили форму, оружие и отправились воевать.

Как правило, связи с этими людьми почти нет.

Периодически их родным приходят короткие эсэмэски в стиле "Я живой". Но где воюет человек - рассказывать им запрещено. Редким мобилизованным удается найти телефон с интернетом. Из той информации, которая просачивается, становится понятно, что многих отправили воевать под Мариуполь и Волноваху, некоторых - в Херсонскую или Запорожскую область, где они выполняют вспомогательные функции для российских войск и Росгвардии по контролю за уже захваченными территориями. Либо работают в тыловых службах.

Так, "Страна" поговорила с родственницей 50-летнего мужчины, которого мобилизовали, несколько дней везли поездами, после чего высадили в Херсоне. Затем перебросили в Николаевскую область, где он служит в медсанчасти.

Обратную связь с призванными можно держать через военкоматы. Родные имеют возможность раз в неделю передавать посылку. В неё может войти не все. Например, нельзя передавать готовую еду, алкоголь, деньги.

Женщина, готовившая передачу для мужа, сообщила нам, что положила трусы, носки, бритвенные принадлежности, блок сигарет, пряники, письмо от ребенка, запасные очки для зрения.

"Депутаты народного совета ДНР" также открыли приемные дни для родственников мобилизованных первой линии родства. Туда можно подать запрос о состоянии здоровья человека. А также передать информацию о его заболеваниях (справки, медицинские выписки и т.д.).

Это весьма характерный момент - он показывает, что мобилизация проводилась практически без медкомиссии. И теперь доказывать, что мужчина непригоден к боевым действиям, приходится задним числом.

На мобилизованных уже приходят похоронки. Также много раненых и тех, от кого нет никаких известий. Видимо, поэтому недавно в Донецке открыли горячую линию "народной милиции", где можно узнать, погиб ли мобилизованный.

При этом людям обещают, что все, независимо от паспорта, получат российские выплаты за "спецоперацию" в Украине. Это три миллиона рублей раненым и пять миллионов — семьям погибшим.

"Пока у нас нет данных, чтобы кто-либо это уже получил", - рассказал "Стране" директор одного из госучреждений в Донецке.

И в целом доверие к этим обещанием небольшое.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что за убитых мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не выплачивают компенсаций.

Самая плохая ситуация для мобилизованных, которые попали на линию на Донбассе.

В сети есть много видео, где они жалуются на отвратительные условия службы - негде жить, плохое обмундирование и оружие (выдают даже винтовки Мосина, которые применялись еще 100 лет назад).

Есть видео, которое записали мобилизованные, воевавшие в Сумской области, где они понесли большие потери.

Потери призывники в силу своей неопытности несут и при штурмах Волновахи и Мариуполя.

При этом мобилизованных часто используют для восполнения потерь в "армейских корпусах" "ЛДНР". В них до начала войны люди служили по контракту и получают деньги. А мобилизованным никаким денег не положено, что, как признают в самих "республиках", создает напряженные отношения в подразделениях.

Что в Украине говорят о мобилизации в "ЛДНР"

Украинские разведчики сообщают, что в Луганске открыли пункт выдачи тел погибших мобилизованных. Этим занимается полиция. Родным выдают свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никаких документов где, как и при каких обстоятельствах погибли мобилизованные, родным не дают.

А в Донецке на металлургическом комбинате могут сжигать тела, чтобы скрыть реальное количество погибших.

У разведки есть данные, что подавляющую часть "новобранцев" отправляют в горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Потери среди "новобранцев" составляют 70-80%.



Также в разведке Минобороны Украины сообщили, что мобилизованных из "ЛДНР" российские войска используют как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ. Для этого такие подразделения отправляют на военных автомобилях на линию столкновения, игнорируя высокие потери. Таким образом определяют расположение огневых позиций ВСУ.

В качестве примера в Минобороны приводят случай в Николаевской области, когда одно из таких подразделений, имевших в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении.

О мобилизации в "ДНР" рассказали девять пленных солдат. Это студенты Донецкого национального технического университета, Академии управления, технического колледжа, которым по 19-20 лет.

На брифинге в Украинском медиацентре они рассказали, что когда их "мобилизовали", они думали, что едут на российские полигоны проходить "курс молодого бойца".

"Нас принудительно призывали, шантажировали, что посадят в тюрьму за то, что мы откажемся. По слухам, за уклонение – на семь лет, а за то, что родители укрывают детей, еще два года", - рассказали пленные.

По их словам, им выдали по автомату и штык-ножу с советской маркировкой и на электричке привезли в Иловайск.

"Ремни нам выдали с советской символикой, каски времен Второй мировой войны. Когда мы грузились на поезд, у кого-то каска была плохо прикреплена, и она с метрового расстояния упала и раскололась на две части. То есть, выдали нам непотребное, списанное", рассказал Юрий Секач, который учится на экономиста.

Потом они оказались в Харьковской области и, по их словам, тогда поняли, что их забрали воевать.

Мобилизованные студенты из Донецкой области

Они оказались в селе Веселое в Харьковской области. Там они должны были копать опорные пункты для блокпостов на выезде из села, проверять машины, которые едут в село и из села.

По словам студентов, их плохо кормили, медицинского обеспечения не было.

Они также рассказали, что сами сдались в плен, когда услышали, что идет наступление украинских солдат.