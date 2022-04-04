Сегодня - 40-й день войны в Украине.

Россия продолжает аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Резервы подтягиваются, судя по всему, с оставленных территорий Киевской и Черниговской областей.

Сколько они будут подтягиваться - неизвестно, но за этим должно последовать некое "генеральное сражение", которое, впрочем, пройдет по разным направлениям, но с одной целью - окружить украинские войска на Донбассе.

Война идет и на политико-дипломатических фронтах. История с массовыми убийствами в Буче, которые, как заявляют в Украине совершили российские войска (и это же мнение поддерживают и на Западе, в то время как в России свою причастность отрицают), может иметь самые разные последствия.

Проанализировали, какие именно. И что изменилось на полях битв за 4 апреля.

Ситуация на фронте 4 апреля

Основные сообщения от Генштаба сегодня следующие. Россия готовится к наступательной операции на востоке Украины и пытается улучшить свои тактические позиции на юге. Власти РФ создают и перебрасывают в Украину дополнительные подразделения.

Далее конкретика по главным фронтам войны. Север и северо-восток, от Киева до Сумской области (включая Черниговскую область), уже практически очищен от противника. Точнее, россияне ушли или уходят оттуда самостоятельно, без боя. Также полностью ушли войска противника и из Житомирской области (что логично, так как после отступления российских войск из под Киева делать россиянам на Житомирщине больше нечего).

Сеголня впервые смогли провести гуманитарный груз напрямую из Киева до Чернигова. То есть, дорога эта полностью свободна. С Сумской области также шел отвод войск.

На востоке же ситуация иная. Харьков продолжают блокировать.

Минобороны Украины считает, что город россияне попытаются захватить, и сейчас идет формирование сил под эту задачу. Даже прошел слух, что Путин якобы приказал взять Харьков к 9 мая (также как и добиться к этому времени успехов на Донбассе).

Южнее Изюма, на северной границе Донецкой области, продолжаются серьезные бои. Туда подтягиваются подкрепления войск РФ. Например, со стороны Купянска.

Генштаб рассказал, что россияне ведут разведку в районе Барвенково - города, нахождение ВСУ в котором с одной стороны мешает продвижению противника на Славянск (с него могут наноситься фланговые удары по наступающей группировке), с другой стороны его взятие перекроет одну из основных дорог на Донбасс с "большой земли".

На пути к Барвенково противник сегодня атаковал село Бражковка. Генштаб сообщает, что это была разведка боем - Бражковку атаковала танковая рота.

Бой у этого села подтверждают и российские телеграм-каналы. Они сообщают, что населенный пункт никем не контролируется, и там произошел встречный танковый бой - группа РФ наткнулась на такую же группу ВСУ.

В самом Изюме противник, по данным Генштаба, пытается восстановить мосты через Северский Донец и в целом готовится к наступлению на Славянск. То есть пока основной смысл происходящего в этом районе - накопление сил и подготовка к прорыву в Донецкую область.

Глава Славянской военной администрации Вадим Лях уже обратился к жителям города с призывом временно выехать с территории Донецкой области.

На самом Донбассе Генштаб изменений не отмечает. По-прежнему идет подготовка к штурму Северодонецка, бои в Попасной и боевые действия в Мариуполе. Ничего не упоминается о ситуации вокруг Донецка, где находятся наиболее мощные подразделения ВСУ.

Российское минобороны сегодня утром сообщило, что "ДНР" якобы взяла Новобахмутовку - важный пункт на трассе Донецк-Константиновка. Ее перекрытие - один из элементов окружения Авдеевки с севера. Украинская сторона взятие Новобахмутовки не подтверждает.

Также разные сведения идут из Мариуполя. В "ДНР" говорят, что контролируют в Мариуполе практически все районы, кроме промзоны и порта. По другим данным, бои в центре города еще идут.

Британская разведка сегодня назвала Мариуполь ключевой точкой российских усилий во всей этой кампании, предполагая, что Россия хочет создать сухопутный коридор в Крым.

Эхо Бучи

Сегодня продолжается история с массовым убийством людей в Буче Киевской области, откуда 31 марта ушли российские войска.

С политической точки зрения она имеет два основных измерения.

Первое - санкционное. Запад обвинил Россию в массовых убийствах жителей города и раскручивает новый санкционный пакет против РФ. Байден снова назвал Путина "военным преступником" и затем - "варваром".

Основные страны-оппоненты Москвы уже требуют от Германии и других стран "старой Европы" отказаться от закупок российского газа и нефти.

То есть, после истории с Бучей в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестко санкций против России.

Но пока что Берлин, Вена и другие зависимые от российского газа государства согласны вводить любые другие санкции, кроме этих. Причина - европейская экономика впадет в рецессию. Пока что лишь Дания ввела мораторий на закупки российской нефти.

Хотя вряд ли это конец санкционной истории. Украина и другие страны - например, Британия - уже активно занимаются подготовкой международного расследования "Бучанской резни". И если Россию сделают юридически виновной в этих убийствах, расклад по санкциям вполне может стать другим.

Тем более, что отказ от покупки российских энергоносителей - это уже фактически принятое европейцами решение. Дискуссия идет лишь о сроках, в течение которых можно найти замену российским газу и нефти.

Второе - переговорное. Переговоры Украины и России об условиях мира и без того идут в крайне тяжелой обстановке боев и обстрелов. Но идут. Что, кстати, нравится далеко не всем. Британия с Польшей, к примеру, прямо говорят, что на компромиссы с Путиным Зеленскому идти нельзя.

Учитывая, что переговоры без компромисса могут быть только при капитуляции, по сути многие на Западе предлагают нынешний переговорный трек закрыть и подождать, пока Россия проиграет на поле боя.

В контексте такого давления от ряда западных союзников история с Бучей может резко усложнить переговорный процесс. Или вообще приостановить его.

Но сегодня в Буче Зеленский заявил, что переговоры будут продолжаться.

"Потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - сказал украинский президент.

То есть пока что власти в Украине намерены вести переговоры дальше. Хотя там хватает проблем и без того, что случилось в Буче.

"Денацификация" никуда не делась

Судя по российским публикациям, в повестке переговоров с Украиной есть два момента, которые в последнее время из публичной плоскости выпали. Это "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Газета "Ведомости" сегодня опубликовала взгляд источников с российской стороны на переговорный процесс с Украиной.

По их данным, переговоры между Россией и Украиной разделили на четыре основных направления.

1. Внеблоковый статус Украины. "В его рамках обсуждается, должна ли страна в дальнейшем сохранять нейтральность или может стать членом НАТО. При этом до сих пор нет согласия по вопросу гарантий такого внеблокового статуса между сторонами, - говорит собеседник "Ведомостей". - Украинцы хотят гарантий безопасности, которые напоминали бы ст. 5 договора НАТО, т. е. обещали прямую военную помощь в случае угрозы".

2. "Демилитаризация". "Украина настаивает на том, чтобы сохранить текущую численность войск, в то время как, по мнению России, она должна быть меньше в несколько раз и не иметь ряда дальнобойных систем. Позиция России заключается в том, что армия Украины не должна быть больше 50 000 человек. А Украина, по словам источника "Ведомостей", предлагает взять за образец Финляндию – оценить численность армии этой страны и провести корреляцию с учетом численности ее населения. В Финляндии в 2020 году было 21 500 солдат на 5,5 млн человек (в Украине проживает более 42 млн)", - пишут "Ведомости".

3. Политическое устройство Украины. Здесь консенсуса тоже нет. Так как Россия настаивает на "устранении праворадикальных политических группировок". Но это не рассматривает Киев.

4. Самым сложным, по словам источника "Ведомостей", является четвертое направление переговоров – о границах Украины. В этом вопросе нет даже признаков компромисса.



Напомним, Россия настаивает на признании Украиной российского статуса Крыма и независимости "ЛДНР". Но украинская делегация заявляет, что категорически не рассматривает какие-либо уступки по территориальному вопросу.

Также ранее Зеленский заявлял, что "денацификация" и "демилитаризация" вообще не рассматриваются на переговорах. Судя по публикации "Ведомостей", которую пока официально никто не подтвердил (но и не опроверг), по сокращению вооружений Россия своих требований не сняла (а Украина вряд ли их вообще готова рассматривать в нынешней ситуации).

То же самое и по "денацификации". Другой вопрос - насколько они для нее приоритетны. И могут ли они сняты в процессе переговоров. Здесь пока ситуация неопределенная.

Но главный вывод из этой информации - проблемных тем на переговорах с Россией еще очень много. Ну а главная проблемная тема - это положение на фронте. Россия в течение апреля попытается переломить в свою пользу ситуацию на Донбассе и, возможно, на юге страны и под Харьковом. От исхода этой попытки и будет зависеть дальнейший ход переговоров и условия возможного соглашения.