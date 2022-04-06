Власти США объявили о награде в 5 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Семена Могилевича, которого Вашингтон квалифицирует как одного из наиболее разыскиваемых преступников.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, пишет ТАСС.

Ведомство утверждает, что Могилевич в настоящий момент проживает в России. Известно, что он разыскивается в США за его предполагаемое участие в период с 1993 по 1998 год в "многомиллионной схеме по обману тысяч инвесторов, связанных с компанией со штаб-квартирой в Ньютауне, штат Пенсильвания". Схема рухнула в 1998 году после того, как тысячи инвесторов потеряли более 150 млн долларов.

Официальные обвинения в мошенничестве, отмывании денег и рэкете в его адрес были выдвинуты в апреле 2003 года.

По данным ФБР, Семен Могилевич входит в США в первую десятку людей, разыскиваемых по подозрению в совершении опасных преступлений.

В 2008 году он находился в России под стражей, поскольку под именем Сергей Шнайдер проходил по делу о неуплате налогов коммерческой сетью магазинов "Арбат Престиж". Позже дело против него было прекращено.

В 2013 году ФБР США заявило, что российские правоохранительные органы могут помочь найти Могилевича.

Ранее мы писали, что опубликован список пяти самых опасных преступников мира, в который входит Семен Могилевич.