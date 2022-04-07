В последние дни обостряется ситуация вокруг Тайваня - китайского острова, который контролируется Соединенными Штатами.

Формально это территория Китая, фактически - непризнанное государство, чья независимость держится на американской военной помощи.

Это очень похоже на Украину и "республики" Донбасса до нынешней войны.

Все чаще начали звучать обещания китайского правительства решить вопрос Тайваня военным путем. Они возникли после того, как США начали усиливать поставки вооружений на Тайвань и посылать туда с официальными визитами американских политиков.

Напряженность вокруг Тайваня может иметь серьезные последствия и для Украины. Разобрались, какие именно.

Чем важен Тайвань

Ситуация с Тайванем стала накаляться параллельно тому, как портились отношения России с Западом в последние месяцы.

Китай в этом геополитическом противостоянии выступил в общем и целом на стороне Москвы и, соответственно, против США. Это не замедлило отразиться на Тайване - в одной из главных конфликтных точек китайско-американских отношений.

Эта территория входит в международно-признанные границы Китая, но де-факто пребывает под военным протекторатом США. Длится это уже десятилетиями, с момента бегства на Тайвань (после поражения в Гражданской войне) китайских националистов из партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши, которых взяли под крыло американцы в 1949 году.

И в определенные периоды это совершенно не мешало глубоким партнерским отношениям КНР с Америкой. Более того, в конце 70-х США разорвали дипломатические отношения с Тайванем ради укрепления союза с китайцами.

Но в последние годы Пекин и Вашингтон перешли к открытой геополитической конфронтации по всем фронтам. Что обострило и тайваньскую проблему.

Причем обострять ее начали сами американцы. В 2016 году Трамп решил официально поздравить нового руководителя острова Цай Инвэнь с победой на выборах. А в 2018 году он одобрил официальные визиты между чиновниками США и Тайваня (и следующий президент Байден эту норму не отменил).

То есть, по сути, Трамп сделал шаг снова в сторону дипломатических отношений с китайским островом. Хотя окончательно их не установил и посольство в Тайбэе не открыл.

В Китае это вызвало ожидаемое возмущение, поскольку нарушало декларированную самими же американцами "политику одного Китая". Ее разделяют практически везде на Западе, да и в мире. Суть этой политики сводится к тому, что нельзя вести дипломатические отношения с Пекином, если они поддерживаются с Тайбэем.

У американцев этот принцип записан в "Закон об отношениях с Тайванем" 1979 года. Также в нем указывается, что США могут поставлять на остров оружие и оказывать услуги по безопасности в объемах, которые сами и определят.

То есть это был не договор о том, что Штаты обязаны воевать за Тайвань. Но по нему остров регулярно вооружался американцами.

В 2020 году Китай ограничил автономию Гонконга, а ответ на это в январе 2021 года США сняли последние ограничения на работу своих дипломатов на Тайване (при этом дипломатические отношения формально не устанавливались).

Разговоры о войне

Уже после прихода Байдена к власти - и параллельно резкому обострению отношений в треугольнике Украина - Россия - НАТО - вокруг Тайваня стала накаляться не только дипломатическая, но и военная ситуация.

Все началось примерно как с Украиной: на протяжении 2020 и 2021 годов постепенно наращивался объем военных учений в этом регионе.

Особенно они активизировались осенью. В ответ на японско-американские учения с участием авианосцев Китай начал свои маневры как на море, так и в воздухе, когда военные самолеты КНР несколько раз делали облеты острова внушительными армадами в десятки машин.

Наращивалась и конфронтационная риторика. Байден в конце октября заявил, что США смогут защитить Тайвань от Китая. Но какой именно эта защита будет, непонятно: в американском законе обязательство воевать за остров не прописано (Штаты лишь обязаны предоставить ему средства для самозащиты).

При этом в Пентагоне заявили, что не видят вероятности нападения Китая на Тайвань в ближайшие два года. На острове же заявили, что КНР будет готова к вторжению только к 2025 году.

Тем не менее успокоительного в этих словах было мало. В декабре США и Япония, по данным агентства Reuters, начали внедрение мер на случай обострения вокруг Тайваня. Они включали развертывание ракетных вооружений и временных военных баз на японских островах, которые примыкают к Тайваню.

В январе 2022 года Китай заявил, что между Пекином и Вашингтоном может начаться война из-за Тайваня.

"Если тайваньские власти с одобрения Соединенных Штатов продолжат идти по пути объявления независимости, это, скорее всего, приведет к тому, что Китай и Соединенные Штаты, две большие страны, будут втянуты в вооруженный конфликт", - заявил посол КНР в США Цинь Ган.

Более прямолинейно высказались китайские военные. "Мы предупреждаем элементы, ратующие за независимость Тайваня: кто играет с огнем, сам им и обожжется, а независимость Тайваня подразумевает войну", - заявил представитель миниобороны КНР У Цянь.

В последние дни ситуация с Тайванем снова серьезно обострилась.

6 апреля США заявили, что выделят 96 миллионов долларов на усиление ПВО Тайваня - в том числе системами зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Напомним, что Украине в таких системах отказывают из-за нежелания провоцировать Россию, как заявляют официальные лица США. Китай же, видимо, "провоцировать" можно.

Также на остров собирается нанести визит спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, что уже вызвало негодование Пекина.

Китай предупредил, что, если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси будет настаивать на посещении Тайваня, то КНР примет "решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, и американская сторона будет нести полную ответственность за все вытекающие последствия".

Представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что запланированный визит Пелоси на Тайвань должен быть немедленно отменен.

А сегодня, 7 апреля, министр финансов Джанет Йеллен пригрозила Китаю санкциями в случае нападения на остров. И привела в пример Россию, против которой ввели масштабные ограничения.

После этих заявлений министерство обороны Китая выпустило новое заявление с жесткой риторикой. "Армия Китая примет действенные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и попыток сепаратистских сил добиться независимости Тайваня", - заявило ведомство.

Будет ли война за Тайвань?

Обострение на Тайване, как мы уже говорили, плотно увязано с украинским сюжетом. И в целом с геополитической напряженностью по линии Запад - Россия - Восток.

Позиция Китая в этом сюжете следующая. В политическом смысле Пекин поддерживает Россию - по крайней мере, на уровне риторики, которая мало чем отличается от нарративов российской власти.

Обострение отношений РФ и Запада с одной стороны более надежно привязывает Москву к союзу с Пекином, для которого Россия - надежный тыл и источник бесперебойной поставки энергоносителей и другого сырья.

Без России Китай становится очень уязвимым для энергетической блокады с моря, которое контролируют страны НАТО. Да и в целом РФ - ценный союзник Пекина для глобального противостояния со Штатами (и менять этот курс власти Китая пока не намерены).

С другой стороны, на Западе находятся крупнейшие рынки для китайских товаров. И попадать под санкции, хотя бы приблизительно аналогичные российским, Пекин не хочет.

Именно поэтому поддержка от Китая в адрес России идет достаточно осторожная и половинчатая. В международных организациях Китай напрямую не поддерживает вторжение России и призывает все стороны к деэскалации. Но при этом говорит, что войну в Украине спровоцировал Запад. И не голосует в ООН за резолюции против России.

В экономике тоже поведение КНР двойственное. Reuters, к примеру, пишет, что китайские НПЗ не торопятся покупать российскую нефть марки Urals, на которую сегодня идут рекордные 30-процентные скидки.

Заводы опасаются получить статус "покупателя российской нефти" и попасть под санкции США и Британии. Собственно, по той же причине эти скидки и были введены - поскольку та же самая мотивация и у других покупателей по всему миру.

При этом Bloomberg сообщает, что китайские компании уже начали оплачивать уголь и нефть из России юанями. Это позволит обойти отключение российских банков от SWIFT и пересылать деньги по российской системе "Мир".

То есть отдельные проекты по обходу санкций Китай помогает России реализовать. Но пока не включает свои возможности на полную мощность, выстраивая баланс между геополитикой и экономикой.

В том числе и исходя из экономических потерь.

По большому счету, война в Украине бьет и по экономике Китая из-за роста цен на импортируемое сырье (причем много Китай импортировал из Украины - например, железную руду), а также из-за проблем с глобальным китайским проектом "один пояс-один путь", который предусматривает создание транспортных коридоров между КНР и Европой. Причем этот коридор должен был проходить в том числе и через Россию и Беларусь, которые сейчас оказались под санкциями из-за чего стабильность транспортного сообщения через эти страны под большим вопросом.

Исходя из публичных заявлений китайских руководителей, для них оптимальным вариантом развития событий было бы скорейшее заключение мирного договора между Киевом и Москвой с фиксацией нейтрального и внеблокового статуса Украины.

В этом контексте маловероятно, что Китай самостоятельно ринется воевать за Тайвань - рискуя понести огромные, куда масштабнее российских, убытки из-за вероятных санкций.

И это не говоря уже о риске прямого военного конфликта с Америкой - то есть войны двух ядерных держав. И, хотя у США нет прямых обязательств воевать за Тайвань собственными силами, предсказать уровень их вмешательства в эту войну сейчас невозможно.

Впрочем, вряд ли ядерного конфликта хотят и сами Штаты. Поэтому можно предположить, что они, по аналогии с Украиной, будут вести поставки вооружений и консультировать тайваньскую армию.

В ней, кстати, 300 тысяч военных, вооруженных новейшими образцами военной техники. Плюс от Китая остров отделяет широкий пролив, который китайцам еще нужно будет преодолеть. Поэтому завоевание острова для Китая легким не станет. И это, в дополнение к санкциям, является еще одним фактором, который не сулит скорой войны.

Другое дело, если американцы будут и дальше накачивать остров оружием (особенно современной ПВО) и усиливать дипломатическую поддержку Тайваня. В этом случае ситуация может стать взрывоопасной - поскольку через время "цена победы" для Китая вырастет многократно. Если она вообще будет достижима.

Тайвань и Украина

То есть способы спровоцировать этот конфликт сейчас существуют. И если эта война (или как минимум вооруженное обострение) начнется, для Украины она будет иметь самые прямые последствия.

Как уже говорилось выше, Китай сейчас ведет половинчатую политику в адрес России - с одной стороны поддерживает, с другой - старается не идти на усиление конфликта с американцами.

Но, в случае войны за Тайвань, китайская поддержка России многократно усилится. Что во многом ослабит и сделает бессмысленным санкционный режим, который ввели против Москвы западные страны.

РФ как минимум получит большой рынок для своей нефти и газа (морские поставки в Китай из других источников могут в случае войны быть заморожены).

Как максимум - страны усилят сотрудничество в военной сфере. А значит, Москва сможет иметь доступ к высокотехнологичным китайским системам вооружений, поставок которых России для войны в Украине опасались американцы.