В пятницу, 8 апреля, пошёл уже 44-й день полномасштабного вторжения России в Украину

О хронике военных действий, ситуации на недавно освобожденных территориях, перспективах завершения войны и, в целом, о том, что изменилось на фронте на 44-й день войны в Украине разобралась Олеся Медведева в блоге "ЯсноПонятно".

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