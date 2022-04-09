Президент Беларуси Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу в финальном матче XV Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба. Матч прошел 9 апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

На видео инцидента попал момент, как после удара игравший под первым номером Лукашенко покинул лед.

"Дело было так. В кругу вбрасывания шайба была у первого номера. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у седьмого номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер семь не попал по клюшке Лукашенко, а попал по лицу", – описал ситуацию канал и заверил, что на настроении Лукашенко это "никак не отразилось", а с седьмым номером все в порядке.

В итоге команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

Неделю назад в первой игре команда президента выиграла у соперника 6:1. Таким образом, команда президента 13-й раз стала победителем турнира.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года Путин и Лукашенко сыграли за одну команду в хоккей. Президент России забросил семь шайб, Бацька - две. В итоге команда с участием глав государств одолела своих соперников с разгромным счетом 18:7.

Также "Страна" сообщала, что сыновья Александра Лукашенко выиграли чемпионат Минска по хоккею среди любительских коллективов. В финальном матче младший сын президента Беларуси Коля отметился заброшенной шайбой.