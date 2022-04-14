Сегодня подтвердилась информация о том, что в Черном море загорелся ракетный крейсер "Москва". Это флагман Черноморского флота России, который активно был задействован в войне против Украины.

Украина говорит, что попала по кораблю ракетой "Нептун" собственного производства (ее поставили на вооружение в 2020 году, подробно о "Нептуне" мы рассказывали здесь).

Также были разговоры о том, что крейсер затонул. Но в России это опровергают и говорят, что корабль на плаву и его буксируют в Севастополь.

Тем не менее удар по флагманскому кораблю России, который прикрывал морские силы вторжения - серьезный успех ВСУ. Особенно после того, как этот крейсер стал поводом для украинских мемов про "русский военный корабль", которыми обклеены все бигборды страны.

Разбирались, что случилось с крейсером "Москва" и что о нем известно.

Что произошло с "Москвой"?

Вчера в Украине сообщили, что в районе острова Змеиный подбит флагман российского Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва". Как заявлялось, его поразила украинская ракета "Нептун".

Об этом сначала заявляли волонтеры. Затем подтвердили Алексей Арестович и Антон Геращенко. А чуть позже - глава военной администрации Одесской области Максим Марченко.

По их данным, военный корабль вследствие украинского ракетного удара загорелся.

Сегодня утром Россия подтвердила, что на крейсере идет пожар и детонируют боеприпасы. Причину в минобороны РФ не назвали, сказав только, что ее устанавливают. Также с корабля эвакуировали экипаж.

Тем временем начали шириться неофициальные версии.

Телеграм-каналы (в том числе российские) писали, что крейсер после ракетного удара дал крен на левый борт, подал сигнал SOS и затонул. Часть экипажа якобы подобрали турецкие торговые суда. Также в российских телеграмм-каналах со ссылкой на источники в военных кругах публикуется неофициальная информация о том, как произошло поражение корабля. Якобы предварительно к нему запустили ударный беспилотник Байрактар, на который и "отвлеклась" система защиты судна в момент, когда был нанесен удар "Нептуном". Также пишется, что накануне удара в небе над Черным морем появились натовские самолеты-разведчики, которые и могли навести на цель.

Но это, повторимся, пока неофициальная информация.

Позже этим утром информацию о затоплении воспроизвел спикер Офиса президента Алексей Арестович.

"Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Гештальт закрыт. Где "Москва"? "Она утонула".

Днем, после обеда, новые заявления по инциденту сделали в минобороны России. Там опровергли затопление крейсера и заявили, что очаг возгорания локализован, открытого горения нет, а взрывы боеприпасов прекращены.

"Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - сообщило ведомство.

Причины пожара на крейсере по-прежнему "устанавливаются". О ситуации доложили Путину, позже сообщил Кремль.

Последнюю порцию данных по поводу "Москвы" выпустило украинское оперкомандование "Юг".

"В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России - получивший существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть", - сообщили военные.

При этом из сообщения непонятно - потонул ли он полностью, либо его смогли удержать на плаву. Заявлено лишь, что корабль "начал тонуть".

Подтверждающих кадров того, в каком состоянии "Москва" находится сейчас, россияне пока не публикуют.

Прокомментировали ситуацию и в США. Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что пока не располагают информацией о причине взрыва на крейсере "Москва". При этом в Пентагоне не исключается попадание украинской ракеты "Нептун", но говорят, что пока у них недостаточно информации.

При этом Кирби сказал, что крейсер находится на плаву и движется в порт.

Что известно о ракетном крейсере "Москва"

Этот корабль был построен еще в СССР. Крейсер "Москва" заложили на стапеле Николаевского судостроительного завода в 1976 году - как ракетный крейсер "Слава".

Спущен на воду он был 27 июля 1979 года. В "Москву" его переименовали в 1994 году. При разделе Черноморского флота между Украиной и Россией вошел в состав российских ВМС.

Длина корабля 186,5 м. Ширина: 20,8 м. Высота: 42,5 м. Осадка: 8,4 м.

Оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить воздушную оборону, защитить район или эскадру от атак противника.

Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.

В 2008 году участвовал в вооружённом конфликте с Грузией в водах Абхазии.

В марте 2014 года совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав.

В 2015-м участвовал в российско-египетских военно-морских учениях "Мост дружбы-2015″ в Средиземном море, являлся походным штабом группировки.

С 30 сентября 2015 возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России, расположившееся в восточной части Средиземного моря, осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии.

Затем находился на трехлетнем ремонте. В сентябре 2020 года крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота.

24 февраля 2022 года в ходе российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный. Как заявляют в Украине, угрожая обстрелом, российская сторона потребовала от украинских пограничников острова сдаться.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - так звучало обращение, запись которого распространили в Украине. Пограничники ответили фразой, которая стала в Украине крылатой: "Русский военный корабль, иди нах@й".

"Москва" вышла из строя. Что это значит для войны?

Судя по своему функционалу, в текущей войне "Москва" выполняла функции прикрытия других кораблей, которые вели "спецоперацию" против Украины.

При этом нужно понимать, что крейсер не обладал ракетами вроде "Калибра" и собственно украинскую территорию не обстреливал - его крылатые ракеты "Вулкан" предназначались для поражения надводных целей противника.

Также он мог "закрыть небо" над дружественной эскадрой, поскольку располагал зенитно-ракетным комплексом С-300. И это была его главная функция.

Эксперт Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщает, что после вывода из строя крейсера "Москва" суммарный залп "Калибров" российского черноморского флота не уменьшился. Он, как и прежде, составляет 56 ракет за один пуск.

Клименко перечисляет российские суда с "Калибрами", которые находятся в черноморской акватории:

1. Фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет) - ранее утверждалось, что его подбила Украина, однако судно в строю

2. Фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет)

3. Корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет)

4. Корвет "Ингушетия" (8 ракет)

5. Корвет "Грайворон" (8 ракет)

6. Подлодка "Ростов-на-Дону" (4 ракеты) - пч - підводний човен

7. Подлодка "Старый Оскол" (4 ракеты)

8. Подлодка "Великий Новгород" (4 ракеты)

9. Подлодка Колпино" (4 ракеты)

То есть огневая мощь российского флота против украинской территории на данный момент не снизилась. Но повысилась уязвимость кораблей, которые ведут операции против Украины. "Москва" их пока больше прикрывать не сможет.