"Новая почта" выставляет украинцам огромные счета за "просроченные" посылки. Люди, которые сделали заказы еще до войны, но не смогли их забрать, так как уехали в другие регионы или за границу, теперь вынуждены платить сотни гривен сверху "за хранение" товара.

Сумма доставки и хранения нередко даже превышает саму стоимость заказанного товара.

"Мы вчера заплатили 1500 гривен за четыре посылки. Считаю это нечестным заработком. Посылки пришли 23 февраля, но мы не забрали в тот день. А вчера пошла в отделение и меня шокировали",— жалуется в Instagram блогер и предприниматель из Киевщины Рита Бондаренко, которая с начала войны выехала в другой регион, а недавно вернулась домой.

И подобных жалоб — масса.

"Заказала несколько футболок на 600 гривен, посылка пришла уже в войну, я в это время была во Львовской области. На днях вернулась в Киев, решила забрать посылку, счет за доставку и хранение — почти 300 гривен, то есть, футболки мне обошлись намного дороже, чем рассчитывала. Понимаю, что не забрала товар вовремя, но возникает вопрос — неужели затраты на хранение небольшой посылки такие высокие? Лучше бы товар обратно продавцу вернули, чем драть три шкуры с покупателя",— возмущается киевлянка Татьяна.

Как пояснили нам в пресс-службе "Новой почты", бесплатное хранение посылок действовало до 21 марта. После чего вернули прежнюю тарификацию. Платное хранение начинается с 8 дня после того, как посылка приходит на отделение.

Тарификация следующая: за посылку весом до килограмма — 10 гривен в день, до 30 килограмм — 20 гривен, более 30 килограмм - 30 гривен, для палет — 100 гривен.

"Исключение — Донецкая область. Там сейчас действует услуга по бесплатному хранению, так как в регионе резко ухудшилась военная ситуация, и люди не успели забрать посылки. Что касается остальных регионов, то до 21 марта у нас действовала бесплатная переадресация, чтобы те, кто уехал, могли забрать свои посылки по новым адресам",— говорит руководитель отдела внешних коммуникаций "Новой пошты" Светлана Приступа.

Алла Мудрик, которая хотела заказать переадресацию в контакт-центре по указанному номеру телефона, не смогла этого сделать, так как по номеру никто не отвечает.

Юрий Мешевский сетует, что его посылку 23 марта отвезли в Донецкую область и он не может оформить переадресацию на Днепр. В итоге посылка с лекарствами уже почти месяц ездит по стране.

"Нашим коллегам поступило много запросов на переадресацию, поэтому они выполняются в порядке очереди",— пояснил администратор Фейсбук-страницы "Новой пошти".

Люди также жалуются, что их посылки неделями лежат на закрытых отделениях, но получить их они не могут, с переадресацией возникает путаница, посылки нередко просто теряются.

"Нашу посылку оформили как отказную. А мы и не знали, что она на отделении. Как такое возможно, без ведома клиента оформить отказ. Выяснить ничего невозможно, горячая линия не работает",— пишет Светлана Ткачук на странице "Новой пошти" в Фейсбуке.

"Моя посылка "Новой почтой" была утеряна. Сегодня 16 дней ожидания",— пишет на странице "Новой пошти" в Фейсбуке Катерина Обидець.

"Посылка нормально не отслеживается, из Новой пошти не отвечают. Подозреваю, что посылка утеряна",— жалуется и Руслан Яременко.

Впрочем, сбои в работа службы доставки могут поясняться в целом сложной военной ситуацией в стране. По данным пресс-службы "Новой пошти", на данный момент работает всего половина точек сети, хотя центры НП и почтоматы открываются как только есть такая возможность. Также проблемной остается логистика.