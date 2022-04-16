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Клиенты "Новой почты" жалуются на платное хранение посылок

"Новая почта" выставляет украинцам огромные счета за "просроченные" посылки. Люди, которые сделали заказы еще до войны, но не смогли их забрать, так как уехали в другие регионы или за границу, теперь вынуждены платить сотни гривен сверху "за хранение" товара.

Сумма доставки и хранения нередко даже превышает саму стоимость заказанного товара.

"Мы вчера заплатили 1500 гривен за четыре посылки. Считаю это нечестным заработком. Посылки пришли 23 февраля, но мы не забрали в тот день. А вчера пошла в отделение и меня шокировали",— жалуется в Instagram блогер и предприниматель из Киевщины Рита Бондаренко, которая с начала войны выехала в другой регион, а недавно вернулась домой.

И подобных жалоб — масса.

"Заказала несколько футболок на 600 гривен, посылка пришла уже в войну, я в это время была во Львовской области. На днях вернулась в Киев, решила забрать посылку, счет за доставку и хранение — почти 300 гривен, то есть, футболки мне обошлись намного дороже, чем рассчитывала. Понимаю, что не забрала товар вовремя, но возникает вопрос — неужели затраты на хранение небольшой посылки такие высокие? Лучше бы товар обратно продавцу вернули, чем драть три шкуры с покупателя",— возмущается киевлянка Татьяна.

Как пояснили нам в пресс-службе "Новой почты", бесплатное хранение посылок действовало до 21 марта. После чего вернули прежнюю тарификацию. Платное хранение начинается с 8 дня после того, как посылка приходит на отделение.

Тарификация следующая: за посылку весом до килограмма — 10 гривен в день, до 30 килограмм — 20 гривен, более 30 килограмм  - 30 гривен, для палет — 100 гривен.

"Исключение — Донецкая область. Там сейчас действует услуга по бесплатному хранению, так как в регионе резко ухудшилась военная ситуация, и люди не успели забрать посылки. Что касается остальных регионов, то до 21 марта у нас действовала бесплатная переадресация, чтобы те, кто уехал, могли забрать свои посылки по новым адресам",— говорит руководитель отдела внешних коммуникаций "Новой пошты" Светлана Приступа.

Алла Мудрик, которая хотела заказать переадресацию в контакт-центре по указанному номеру телефона, не смогла этого сделать, так как по номеру никто не отвечает.

Юрий Мешевский сетует, что его посылку 23 марта отвезли в Донецкую область и он не может оформить переадресацию на Днепр. В итоге посылка с лекарствами уже почти месяц ездит по стране.

"Нашим коллегам поступило много запросов на переадресацию, поэтому они выполняются в порядке очереди",— пояснил администратор Фейсбук-страницы "Новой пошти".

Люди также жалуются, что их посылки неделями лежат на закрытых отделениях, но получить их они не могут, с переадресацией возникает путаница, посылки нередко просто теряются.

"Нашу посылку оформили как отказную. А мы и не знали, что она на отделении. Как такое возможно, без ведома клиента оформить отказ. Выяснить ничего невозможно, горячая линия не работает",— пишет Светлана Ткачук на странице "Новой пошти" в Фейсбуке.

"Моя посылка "Новой почтой" была утеряна. Сегодня 16 дней ожидания",— пишет на странице "Новой пошти" в Фейсбуке Катерина Обидець.

"Посылка нормально не отслеживается, из Новой пошти не отвечают. Подозреваю, что посылка утеряна",— жалуется и Руслан Яременко.

Впрочем, сбои в работа службы доставки могут поясняться в целом сложной военной  ситуацией в стране. По данным пресс-службы "Новой пошти", на данный момент работает всего половина точек сети, хотя центры НП и почтоматы открываются как только есть такая возможность. Также проблемной остается логистика.

 

 

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