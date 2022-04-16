Анализируем 52-й день боевых действий в Украине.

Общая ситуация на фронте 16 апреля

Основные зоны операций - Харьковская и Донецкая области.

Утром Генштаб сообщил, что под Изюмом противник сосредоточил до 22-х батальонно-тактических групп (более 15 тысяч военных). Там же сейчас развертываются дополнительные силы.

Не исключена попытка выхода этой группировки в тыл силам ООС в районе Славянска через Барвенково.

Также под ударом Лозовая - к западу от Изюма в сторону Павлограда. Мэр города Сергей Зеленский призвал жителей срочно уезжать из-за участившихся обстрелов.

Лозовая - важный пункт, прикрывающий прямую дорогу на Павлоград, который является одним из главных логистических центров зоны ООС. И в последнее время он повергается постоянным обстрелам.

На Донбассе, как говорится в сводке Генштаба ВСУ, основные усилия РФ сосредоточены на взятии Рубежного и Попасной, а также установлении полного контроля над Мариуполем (к чему мы еще вернемся ниже).

В Попасной помимо мотострелков действуют ЧВК, сообщает Генштаб. Бои идут в самом городе. На российских телеграм-каналах сообщается, что РФ и "ЛНР" уже в центре (причем там также говорят, что в Попасной воюет ЧВК "Вагнер"), но подтверждений этому пока нет.

Также наносятся удары по Торецку (это уже севернее Нью-Йорка и Горловки). Идет подготовка к активизации боев за Авдеевку. Южнее наносятся удары по Угледару, которые пребывает в блокаде сил "ДНР" и РФ.

В Угледаре из-за обстрелов обесточена градообразующая шахта "Южнодонбасская-1". Из ее выработок перестали откачивать воду, и на данный момент невозможно уточнить масштаб повреждений или отремонтировать оборудование.

В Херсонской области российские войска оборудуют передовую линию и подводит туда новые силы. Как полагает Генштаб - с вероятной целью выйти на админграницы региона. Россияне укрепляются в районе сел Любимовка, Петровка и Крещеновка.

Также украинские власти сообщают, что у России есть не только военные планы на Херсонскую область. Там на начало мая готовят "референдум" для создания так называемой "Херсонской народной республики". Об этом заявила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в Херсоне планируют использовать схему, испробованную в 2014 году в Луганске и Донецке: "По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр".

На время проведения "референдума" (с 1 мая по 10 мая) Херсон собираются закрыть на въезд и выезд и отключить всю связь, пишет Денисова.

Отметим, что в российских телеграмм-каналах, близких к силовикам и власти, обсуждаются разные версии, что Москва будет делать дальше с захваченными украинскими территориями за пределами Донбасса. Часть говорит о создании новых "народных республик", другие - о присоединении их к России.

Кроме того, встречается версия, что "партия мира" в России (сторонники скорейшего прекращения войны) предлагает вернуть Украине захваченные за пределами Донбасса территории. Но считается, что позиции этой условной "партии" в последнее время заметно ослабли, а переговоры фактически зашли в тупик.

Критический Мариуполь

В Мариуполе положение для украинских войск ухудшается. Сегодня ночью, в разговоре с американским коллегой Марком Милли главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация в городе критическая.

В "ДНР" сегодня показали видео, как поднимают флаг на крыше областного главка полиции.

Здание находится в Приморском районе Мариуполя, где еще оставался очаг сопротивления ВСУ, прижатый к морскому порту. Порт, по сообщениям "ДНР" и России, был захвачен. Теперь противник заявляет что в городе остался только завод "Азовсталь", где еще продолжают держаться украинские силы (украинская сторона этого не подтверждает и пока установить реальный расклад по городу трудно). По "Азовстали" наносятся удары из всех видов артиллерии. Также для бомбежки территории завода Россия впервые с начала войны применила дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Также агентство Reuters сегодня показало видео у меткомбината Ильича, из которого на этой неделе ушли бойцы 36-й бригады морской пехоты (часть из них прорвалась к "Азовстали" на соединение с "Азовом", часть попала в плен, о чем заявил и Арестович).

На улицах лежат трупы мирных жителей.

В общем, повторимся, ситуация в городе очень тяжелая для оставшихся там украинских военных.

О дальнейшей судьбе Мариуполя Зеленский сделал сегодня несколько заявлений.

Самое резонансное - он сказал, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах".

Но не совсем понятно, что имел в виду Зеленский - то, что военные будут убиты в бою (если откажутся сложить оружие). Либо если их расстреляют, если они попадут в плен.

На последний вариант указывает другая фраза, которую сказал Зеленский:

"Они (россияне - Ред.) предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранят им жизнь".

Зеленский под теми, кого ненавидят россияне, имеет в виду, судя по всему, "Азов". И предполагает, что в плену их могут убить.

В целом по Мариуполю Зеленский сказал, что "ситуация очень сложная. Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы унести раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранит им жизнь. Да, может быть Иловайск".

Не исключено, что предмет переговоров по Мариуполю следующий: Украина хочет, чтобы РФ так или иначе выпустила защитников города (то ли гуманитарными коридорами, то ли кораблями).

Тогда спасение гарнизона будет преподнесено как если не военная (город в таком случае уйдет полностью под контроль России и "ДНР"), то крупная дипломатическая победа Украины и повод говорить, что своих мы не бросаем.

Но такая сделка выглядит маловероятной.

С одной стороны, Зеленский говорит, что нет доверия к тому, что российская сторона будет соблюдать какие-либо договоренности по выходу украинских войск из Мариуполя и упомянул Иловайск (когда при выходе из окружения украинская колонна была расстреляна противником).

Понятно, что Москва не хочет делать Киеву такого подарка, поскольку считает защитников Мариуполя обреченными, а их плен или гибель - делом ближайшего времени.

Кроме того, для РФ будет откровенно сложно пояснить внутри страны, почему дали уйти из окружения украинским войскам (особенно с учетом понесённых при штурме потерь).

Также в России, судя по настроениям в медиа, рассчитывают захватить в плен неких иностранных инструкторов, которые якобы находятся в Мариуполе.

Если их там найдут, это может серьезно усилить позиции РФ на переговорах по обменам пленными. А также дать Москве повод говорить, что "против нас воюет НАТО".

Пока, правда, в плен попали лишь британские добровольцы, которые на "инструкторов НАТО" явно не тянут. Но и на них уже есть планы. Находящаяся в Москве жена Медведчука Оксана Марченко предложила их обменять на своего мужа. МИД РФ это предложение очень быстро поддержало.

Когда начнется наступление России?

Тем временем, продолжаются обсуждения того, когда начнется вторая фаза боевых действий на востоке Украины.

Российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они уже готовы для прорыва.

Сегодня об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в теелэфире. По его мнению, российские войска будут пытаться одновременно начать прорыв и в Донецкой, и в Луганской областях.

"Очень им хочется прорваться со стороны Изюма, чтобы отрезать Луганскую область", - заявил глава ОВА.

"Их здесь десятки тысяч, сотни единиц техники, все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю так, дожди закончатся и начнется наступление. Пауза в наступлении была из-за дождей... по количеству личного состава и техники они уже все имеют для прорыва. Они, в принципе, не останавливаются в попытках продавить где-то нашу оборону".

Отметим, что дожди на севере Донбассе утихнут, судя по прогнозам, примерно через 8 дней.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска сейчас выискивают слабые места в украинской обороне вокруг Донбасса. Помимо пополнения запасов техники и личного состава они также подготавливают медицинскую инфраструктуру для помощи раненым и пополняют запасы провианта.

Из США сегодня поступило новое объяснение, почему РФ скоро может начать наступать.

Причина, по данным телеканала NBC - Украина практически израсходовала свой запас артиллерийских снарядов.

На этой неделе администрация Байдена объявила об отправке в Украину 40 000 артиллерийских снарядов и 18 155-миллиметровых гаубиц. Но с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 000 хватит всего на одну неделю, пояснил NBC чиновник из государственных структур.

Официальные лица США обзванивают союзников - то есть страны НАТО в Европе - чтобы направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.

Но, судя по реакции Украины, идет этот процесс не слишком оперативно.

Советник главы Офиса президента Подоляк у себя в твиттере выразил разочарование тем, как Европа предоставляет оружие Украине. По его словам, ЕС, во-первых, дает не то оружие, о котором просит Украина, во-вторых, оно идет слишком долго.

"В эту игру можно играть долго, но выиграет от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас", - пишет Подоляк.

Снова массовые обстрелы

Еще один важный аспект истекающих суток - это усиление ракетных ударов России, в том числе по Киеву.

Происходит это, судя по всему, в рамках "ответки" за недавние обстрелы российских приграничных территорий (хотя в Украине причастность к ним опровергают и говорят, что это провокации самой РФ), а также за потопленный крейсер "Москва" (в пятницу "Укроборонпром" подтвердил, что удар был нанесен по Жулянскому машиностроительному заводу, где изготавливаются комплектующие для ракеты "Нептун", которой был поражен крейсер).

За последние сутки обстреляли Киевский бронетанковый завод на Дарнице (один человек погиб, несколько в больнице) и Лисичанский НПЗ.

Также били по Александрии (Кировоградская область), Полтаве, окрестностям Днепра, Львову, Харькову.

То есть, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.