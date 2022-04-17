Завершается 53-й день войны в Украине.

Враг продолжает стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Силы концентрируются вокруг Изюма и Северодонецка. Мощные обстрелы уже второй день идут в Харькове, где сегодня погибли пять человек.

Но главная точка кипения ("сердце войны", как сказал сегодня Зеленский) - в Мариуполе. Если город падет, Украина намерена выйти из переговоров с Россией. Вчера об этом заявил президент, сегодня тезис усилили в правительстве и на Банковой.

Проанализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля.

Ситуация в Мариуполе 17 апреля

Основной театр войны сегодня - это Мариуполь.

Вчера Россия заявила, что контролирует весь город, кроме территории завода "Азовсталь". Генштаб Украины сегодня утром выпустил сводку, где говорилось, что боевые действия идут и в районе морского порта, который россияне, как они утверждали, уже захватили.

Премьер Денис Шмыгаль сегодня заявил, что в городе сражаются несколько анклавов украинской обороны.

Но главный накал идет вокруг "Азовстали", где сосредоточились части 36-й бригады морской пехоты и полк "Азов". Вчера вечером Россия предложила им сдаться и объявила режим тишины с 6 часов утра. Но уже днем стало понятно, что сдачи не будет, и бомбить промзону полетели стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Российские телеграм-каналы, связанные с военными, подтверждают, что пока не все очаги украинского сопротивления помимо "Азовстали" ликвидированы. Так, по их данным, в Приморском районе (то есть там, где порт) еще продолжается "зачистка". РФ и "ДНР" закрепились в основных административных зданиях этого района.

В Левобережном районе Мариуполя, как признают российские обозреватели, ВСУ контролируют все еще микрорайон 6-й участок и бои идут в прилегающее к Азовстале промзоне.

При этом в "ДНР" заявили, что сегодня убит командир 36-й бригады Владимир Баранюк. Он якобы погиб еще во время прорыва украинских сил с территории завода Ильича несколько дней назад. В российских телеграм-каналах публикуют видео, где показывают "оружие Баранюка" и его шевроны, но установить правдивость кадров не представляется возможным. Украина смерти комбрига не подтверждала.

Также свой анализ ситуации в городе публикует Институт изучения войны (США).

По его данным, российские войска вчера продолжили медленное продвижение в городе. Части сил "ДНР" подошли к центральному мариупольскому побережью с севера. Российские войска зашли на базу 12-й Оперативной бригады Нацгвардии Украины, а подразделения "ДНР" захватили полицейский участок в центре города.

Украинские силы продолжали обороняться в окружении, особенно на заводе "Азовсталь".

Использование россиянами стратегических бомбардировщиков Ту-22М (которые могут сбрасывать мощные бомбы) над заводом говорит о том, что они намерены вскоре закончить бои, уничтожив оставшихся на предприятии украинских военных.

Позиция Киева по Мариуполю

В целом, очевидно, что ситуация для украинских сил в городе очень тяжелая и она близка к развязке.

Видимо, поэтому власти Украины ужесточают заявления в прессе. Владимир Зеленский вчера сказал, что если защитники Мариуполя будут уничтожены, он прерывает переговоры с Россией и отбрасывает дипломатический путь. Сегодня Зеленский усилил данный тезис и заявил, что Украина готова воевать с Россией хоть десять лет.

О том же заявили на международных площадках премьер Шмыгаль и глава МИД Кулеба. По их словам, Мариуполь станет "красной чертой", после которой война примет необратимый характер.

То есть, не исключено, что в случае возможного падения Мариуполя Украина объявит о выходе из переговоров.

В целом, сложно сказать, насколько войну можно остановить в ближайшее время.

Как рассказывал вчера сам президент, страны Запада пока не дают четкого ответа по поводу гарантий безопасности Украины на случай новой войны с Россией. Без чего вся идея международных гарантий в обмен на нейтралитет Украины для РФ перестает иметь смысл.

При том, что тема с гарантиями-нейтралитетом была единственной, где у сторон были хоть какие-то перспективы по поиску компромисса.

Также резко отрицательно в Москве восприняли вчерашние слова Зеленского о том, что Россия сначала должна вывести войска, а затем Киев будет готов обсуждать нейтралитет, статус Крыма и другие вопросы. Налицо явное ужесточение переговорной позиции Украины.

Спикер Госдумы РФ Володин заявил, что Зеленский таким образом хочет "выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью". И выставил "встречные" условия: отвести войска из Донбасса и "зафиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны".

При этом Зеленский заявил, что не будет соглашаться отдавать какие-либо территории в обмен на мир и сказал, что Украина готова воевать с Россией еще 10 лет.

То есть на данный момент взгляды двух стран разошлись весьма далеко.

Но, видимо, официальный выход из переговоров рассматривается на Банковой еще и как сильный ход в ответ на предполагаемую потерю Мариуполя. А по итогам сражения за Донбасс реальность будет уже совсем иной, и, возможно, переговоры снова обретут смысл.

При этом каждая сторона считает, что сможет по результатам новой фазы войны усилить свою переговорную позицию.

В целом, очевидно, что прорыв в переговорах возможен, если как минимум одна из сторон придет к выводу, что продолжение войны может привести страну к катастрофе. А на это прямо будет влиять ситуация и на фронте, и в тылу (экономика плюс внутриполитическая обстановка).

Что будет после "битвы за Донбасс"?

Британская разведка сегодня заявила, что конечная цель РФ остается прежней - заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и "утвердить свое региональное господство".

Аналогичные заявления сегодня весь день звучали от украинского руководства. Зеленский и военные чиновники заявили, что основная цель - Киев, и от планов нападения на столицу никто в России не отказывался.

Канцлер Австрии Карл Нехамеер, недавно побывавший в Кремле, заявил, что Путин уверен в успехе в своей военной кампании даже после того, как российские войска покинули северную часть страны.

"Он считает, что выигрывает войну... Я думаю, что у него сейчас своя собственная логика войны. Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе", - заявил Нехаммер.

Звоночки о том, что в России не намерены так просто уходить из Украины, доносятся и со стороны Крыма. "Глава" полуострова Аксенов заявил, что летом в Крым приедут учителя с недавно захваченных территорий, "чтобы обучаться российским стандартам образования".

То есть Москва намерена запускать свои институции в той же Херсонской и Запорожской областях.

Иными словами, со всех сторон идут заявления или намеки на то, что локализация боевых действий на Донбассе - явление временное.

В то же время на Банковой говорят, что намерены дат отпор Россию на Донбассе и не допустить указанных сценариев.