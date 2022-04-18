Анализируем ситуацию на 54-й день войны в Украине.

Начало российского наступления?

Сегодня, судя по многим сообщениям, началось то российское наступление, о котором шла речь последние недели.

"Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне", - отметил вечером Генштаб.

Но признаки начали появляться еще с утра - губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска ворвались в Кременную и захватили ее.

Это город к северо-западу от Рубежного. После его захвата российским войскам открывается дорога в тыл украинским силам, которые держат оборону в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

Судя по словам Гайдая, город, бои вокруг которого длились три дня, был взят из-за массированного потока российской бронетехники, которая пошла в атаку.

Подтверждают это и другие украинские комментаторы.

"Кременная полностью захвачена. Там осталось только несколько подразделений, которые содержат рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, не более взвода, выходило до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В общей сложности атаки продолжались в течение трех дней. Сейчас там продолжаются тяжелые бои на окраинах", - заявил глава Кременской военной администрации Александр Дунец.

В то же время вечерняя сводка Генштаба сообщает, что противник все еще ведет операцию по захвату Кременной. Как и Попасной, Рубежного и Лимана.

В любом случае очевидно, что россияне уже подвели в этот регион большое количество резервов. О чем появляется все больше свидетельств. Например, фото едущей колонны РСЗО со стороны Купянска на Изюм (на иллюстрации к этому материалу). Или тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

Всего на территории Украины у России сосредоточено уже 87 батальонно-тактических групп, сообщил Генштаб. Это более 60 тысяч военных. Еще несколько дней назад CNN сообщала о 65 российских БТГ.

Под Изюмом противник вчера произвел разведку боем на левом берегу Северского Донца в направлении Барвенково и Славянска.

Утром Генштаб зафиксировал наступление России также со стороны Запорожской области. Это подтвердили и на Банковой.

"Наконец-то южный фас российской группировки пришел в движение, двинулся. Мы ждали этого дня…Наконец-то поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратненько, по ротной тактической группе проползая от населенного пункта... Пока в первые два – три зашли, но наконец-то обозначили какое-то движение," - сообщил советник Ермака Алексей Арестович.

По его данным, на этом направлении находится около 10 тысяч российских военных.

С украинской стороны еще со вчерашнего дня звучат сообщения о контрнаступлении ВСУ под Изюмом и занятии ряда населенных пунктов. Но ни в одной сводке Генштаба об этом не говорится.

В США таке видят крупное движение сил России на востоке и считают, что Россия извлекла уроки из своих неудач на севере Украины и применяет эти уроки к своему новому фокусу внимания на востоке и юге, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

"То, что мы видели за последние несколько дней, это то, что они продолжают пытаться ставить условия, — сказал чиновник. Мы называем это формирующими операциями".

"Похоже, что они пытаются извлечь уроки из неудачных операций на севере, где у них не было надлежащих возможностей для поддержки в районе, который они собирались действовать", — сказал чиновник.

Чиновник добавил, что США видели, как Россия перебрасывала на восток тяжелую артиллерию, средства управления и контроля и авиацию, особенно винтокрылую авиацию в составе 11 новых батальонных тактических групп, которые переместились в этот район за последние несколько дней.

Ситуация в Мариуполе

Параллельно наступлению РФ на севере и юге Донбасса, продолжаются бои в Мариуполе.

Генштаб вечером сообщил, что продолжаются бои вокруг морского порта. Впрочем, сами россияне уже выкладывают видео с этого объекта. Причем портовые сооружения практически не разрушены.

Но основное внимание было приковано к "Азовстали", кольцо вокруг которой сжимается. По сути, это сейчас основной очаг сопротивление украинских войск.

В течение дня территорию предприятия и прилегающие к нему районы постоянно обстреливали российские войска и силы "ДНР". Над "Азовсталью" поднимались огромные клубы дыма. Как пишут, на предприятие с самолетов сбрасываются сверхтяжёлые фугасные бомбы ФАБ-3000. Очевидно, что россияне пытаются полностью разрушить укрепление и подземные коммуникации на "Азовстали" и нанести максимальный урон украинским военным, не вступая с ними пока в прямой бой.

Институт изучения войны (США) показал, как изменилась ситуация в Мариуполе за вчерашний день. Судя по карте, россияне захватили территории к северу от "Азовстали".

Ключевой вопрос сегодня - что будет с украинскими подразделениями, укрепившейся на заводе. По ряду данных, там находится порядка двух тысяч человек.

После вчерашнего отказа от сдачи в плен, промзону предприятия начали бомбить тяжелые стратегические бомбардировщики Ту-22М3. А украинские власти начали публично заявлять, что если защитников Мариуполя не выпустят и устроят "новый Иловайск", Украина выйдет из любых переговоров с Россией.

Впрочем, действия это не возымело, и штурм завода продолжился. Ситуацию усугубляет то, что у ВСУ на "Азовстали" заканчивается все самое необходимое, о чем они сегодня писали даже Папе Римскому.

"На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их", - написал понтифику командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына.

Информацию о том, что на "Азовстали", помимо военных, есть еще и сотни гражданских, вчера озвучили впервые. Сообщается, что в подвалах завода живут женщины, дети и старики, которые укрылись там от бомбежек.

Отметим, что информация о гражданских появилась после того, как закончилось "время тишины", когда Минобороны России предложило защитникам "Азовстали" сдаться в обмен на жизнь. Вчера это предложение не приняли военные. Не вышли по открытому коридору и гражданские.

Сегодня вице-премьер Ирина Верещук обратилась к руководству России и призвала выпустить окруженных в "Азовстали" гражданских.

"Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц. Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления", - заявила Верещук.

Пока реакции России на эти предложения нет.

Одна из последних попыток спасти ситуацию для защитников Мариуполя - видео от СБУ, где арестованный Виктор Медведчук, глядя в сторону от объектива камеры, предлагает обменять себя на всех украинских военных в Мариуполе, а также гражданских лиц, которым не дают гумкоридора.

Очевидно, что менять одного Медведчука (к тому же гражданина Украины) на сотни или тысячи украинских военных Россия не станет.

Собственно, на Банковой уже заявили, что скорее всего Россия откажется от предложения Медведчука. То есть пока ситуация в Мариуполе развивается по самому жесткому сценарию - "зачистки" Азовстали.

Впрочем, в Украине говорят, что все будет хорошо.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден.

"Я совершенно уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего. И я абсолютно уверен, что "обороняться до последнего" – это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет освобожден. Деблокирован и освобожден. А наши парни там - настоящие герои", - сказал Буданов в эфире телемарафона.

Отметим, что ранее Арестович заявлял, что деблокировать Мариуполь военным путём невозможно.

Впрочем, Арестович видит "победу Украину" даже в случае падения Мариуполя.

"Президент сказал, что если защитники Мариуполя будут уничтожены, то Украина выйдет из переговоров. Будем добивать, уничтожать, пока последний подонок не погибнет тут на нашей земле. А это уже совершенно другое дело, это Украина будет диктовать свои условия. И им нечего ответить, у них кризис и страшная политическая катастрофа, они не знают, как выходить из этой ситуации, прежде всего – на "внутреннем рынке". И все, это победа Украины на самом деле", - заявил Арестович.

Правда, пока непонятно - действительно ли он так думает, либо готовит уже тезисы на случай полного захвата Мариуполя противником.

Обстрелы за 18 апреля

Россияне сегодня нанесли удар по Львову, где впервые с начала войны погибли мирные жители. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о 4 прицельных ракетных ударах по городу, которые были нанесены с кораблей из Каспийского моря. Три удара были совершены по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Объекты получили существенные повреждения.

Как утверждают в Минобороны России, объект воной инфраструктуры - это логистический центр, где находились "крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран". В тоже время Козицкий заявляет, что военный объект не использовался.

"Радио Свобода" опубликовало видео разрушенного шиномонтажа после прилёта ракеты.

Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости, в котором живут эвакуированные украинцы.

В результате ракетного удара произошло попадание "рядом с железнодорожными объектами". Поезда, которые доезжали утром до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги. После окончания тревоги их движение было возобновлено. Пострадавших среди железнодорожников и пассажиров нет.

В результате ударов по Львову 7 человек погибли и 11 получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших - трехлетний Артём, который вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. По словам мамы, в результате взрыва разбились стекла и малышу отсекло полпальца.

"Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Младшему погибшему 30 лет", - сообщил мэр города Андрей Садовый. Он также заявил, что "удары по гражданским объектам могут увеличиваться".

Мэр Лозовой сообщил об ударах по городу. В Золотом из-за обстрелов погибли 2 человека, еще 4 пострадали.

В Лисичанске обстреляли здание патрульной полиции. 6 правоохранителей попали в больницу.

В Краматорске жилые кварталы подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

В Харьковской области за прошедшие сутки погибли 9 гражданских, еще 25 - получили ранения. Противник продолжал обстреливать жилые районы Харькова, в том числе центр города. По области обстреляли Дергачевский район, погибли два человека и один получил ранения. Также от обстрелов погиб человек в Золочевском районе.

Вчера в результате обстрелов Харькова погибло 5 человек, 20 человек ранено.

ГосЧС публикует видео пожара в жилом доме Харькова после обстрела.

Также, по данным "Суспильного", в Харькове обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро ранены.

По данным прокуратуры Харьковской области, армия РФ обстреляла Основанский район Харькова, снаряды рухнули на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов.

Харьковчан призывают не выходить из укрытий сегодня весь день, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги.

В Днепропетровской области заявили о ракетных ударах утром 18 апреля. Больше половины ракеты были сбиты ПВО, сообщил губернатор области Валентин Резниченко.

Также стало известно, что ракетный удар пришёлся на Синельниковский район - по инфраструктурному объекту. Здесь пострадали два человека.

Также часть ракет попала в дачные дома Днепровского района. Никто не пострадал, однако из-за повреждений электросистемы отсутствует свет. Проблему решают электрики.

Крупный обстрел в Киевской области зафиксировали около 9 утра. Над местом взрыва поднимались клубы дыма. По словам мэр города Василькова, украинское ПВО сбила российскую ракету над населенным пунктом.