Украинский Институт Будущего написал доклад "Украина 2022. Как не упустить свой шанс стать сильным государством" о шагах, которые должна совершить наша страна, чтобы выжить и трансформироваться после начала войны.
"Страна" изучила доклад и публикует сценарии окончания войны, которые прогнозирует институт, а также главные действия, которые должна предпринять Украина, чтобы превратиться в сильное независимое государство.
Сценарии окончания войны
Нынешняя военная ситуация имеет четыре больших сценария окончания (приостановки) войны.
1. После "большого сражения" на Донбассе, не обнаружившего победителя, стороны переходят к позиционной войне. Украина де-факто остается в пределах своих границ. В этом варианте ни о какой заморозке конфликта речь не идет. Продолжительность активной фазы 3-6 месяцев.
2. После "большого сражения" на Донбассе РФ закрепляется на определенных заново завоеванных территориях, заключается определенное соглашение, и война переходит в позиционную или даже замороженную фазу (длительность 2-6 месяцев).
3. После "большого сражения" на Донбассе РФ пытается захватить территорию Украины по Днепру и создать сухопутный коридор в Молдову (продолжительность 6-18 месяцев).
4. После "большого сражения" на Донбассе РФ пытается захватить территорию всей Украины и установить свое марионеточное правительство (продолжительность несколько лет).
Ключевые особенности режима ЧС
- Трансформация системы анализа госресурсов.
- Усиление силового блока (восстановление предприятий ВПК, обеспечение силовых структур, реформирование системы управления).
- Восстановление критической инфраструктуры (дороги, электроснабжение, газ, вода).
- Обеспечение продовольственной и топливной безопасности.
- Восстановление и строительство жилья, промышленных объектов.
- Стимулирование и поддержка экспорта.
- Сохранение ограничений в политической сфере.
- Выход на реальную деолигархизацию.
- Концентрация внешней помощи на нескольких государственных программах, а также на программе поддержки пострадавших от войны регионов.
- Максимальное стимулирование деловой активности граждан, работы малого и среднего бизнеса.
Контуры новой системы после переходного периода
Ожидается что это будет в промежутке 12-24 месяца после войны.
- Украина – президентская республика с сильной концентрацией власти в руках президента.
- Счетная палата становится ключевым государственным органом.
- Правительство поддерживает большой бизнес, а тот дистанцируется от непосредственного участия в политике.
- Максимальная либерализация экономики, стимулирование малого и среднего бизнеса.
- Создание особых условий для прихода технологических инвесторов.
- Уменьшение количества политических партий.
- Максимальные полномочия местного самоуправления.
- Сохранение практики реализации государственных программ.
Внешняя политика
Среди краткосрочных и немедленных задач, которые появятся после войны, будут следующие:
- Договоренности по гарантиям безопасности и нейтральному статусу.
- Судебное преследование России и привлечение к ответственности виновных в войне.
- Поиск и привлечение ресурсов для послевоенного восстановления.
- Адаптация санкционной политики.
- Настройка связи с зарубежными диаспорами и возвращение беженцев.
Возврат замороженных на Западе российских денег
Два способа, как можно претендовать на арестованные активы РФ:
- Через подписание с РФ договора, в котором будет пункт о репарациях.
- Через получения вердикта Международного суда ООН, признающего Россию виновной и назначившего компенсацию.
Главные задачи периода восстановления
- Формирование единого итогового документа, в котором будут определены масштабы потерь, объемы помощи, необходимой от других стран, приоритетность восстановления по секторам экономики.
- Создание Международного стабилизационного фонда, в который будут перечисляться средства для послевоенного восстановления.
- Запуск переговоров с отдельными странами с претензией на часть средств РФ, заблокированных в иностранных юрисдикциях.
Как возвращать людей
- Переквалификация кадров и проведение информационной кампании в поддержку смены профессии (с финансовыми стимулами от государства).
- Программа "Живи и работай" – при условии создания производства инвестором государство обязуется софинансировать жилье для работников.
- Государственные субсидии для бизнеса при создании новых рабочих мест.
- Создание системы взаимосвязи с украинцами, проживающими за границей.
Экономическая ситуация после войны
Экспорт. Необходимо максимально восстановить объемы экспорта основных товаров на фоне высоких мировых цен – зерна, руды и металла.
Производство продуктов питания. Необходимо поддержать производителей продуктов питания, которые могут продолжать работу. Ввести адресную программу для граждан, оставшихся в Украине и не имеющих работы. Защитить внутреннего изготовителя и противодействовать импорту.
Госзаказ как необходимый фактор сохранения стратегических отраслей. Главным инвестором в ближайшее время будет государство, поэтому нужно срочно пересмотреть именно принципы государственного заказа и направлять его в соответствующие отрасли.
Борьба с безработицей и утратой профессионалов. После стабилизации ситуации в отдельных регионах и уменьшения рисков восстановления/распространения боевых действий следует внедрять массовые программы трудоустройства для безработных, которые не смогли найти работу вместо утраченной.
Восстановление инфраструктуры
- Создание "Агентства по восстановлению" и модернизация стандартов.
- Создание инфраструктурных возможностей для экспорта в условиях блокады украинских морских портов.
- Очистка территорий от мин и других взрывоопасных предметов.
- Восстановление критической инфраструктуры в освобожденных пострадавших от боевых действий регионах, но масштабы разрушений в которых сравнительно невелики.
Решение проблемы жилья для внутриперемещенных лиц
- Программа приобретения у застройщиков нескольких десятков тысяч квартир для внутриперемещенных лиц в 10 безопасных регионах Центральной и Западной Украины.
- Программы компенсаций для восстановления уцелевшего, но поврежденного жилья в освободившихся регионах.
- Комплексные программы восстановления городов, где в результате боевых действий уничтожен как жилой фонд, так и ключевые промышленные объекты, являвшиеся крупнейшими работодателями (Мариуполь, Тростянец и др.).
Развитие оборонно-промышленном комплексе
Первый этап. 1-2 года – потребность государственных заказчиков будет удовлетворяться в основном за счет импорта.
Второй этап. 2-4 года – отладка собственного серийного производства.
Третий этап. Масштабирование производства, наращивание пропускной способности предприятий с целью полного удовлетворения внутренней потребности и интенсивной экспансии на внешние рынки.
Финансовая система
- Создание специального государственного института, который возьмет на себя бремя управления проблемными кредитами.
- Ипотечное кредитование, восстановление инфраструктуры.
- Введение минимального базового дохода.
- Привлечение иностранных банков.
АПК - один из главных драйверов экономики
По мнению Института, нужно произвести следующие действия:
- Произвести разминирование земель сельхозназначения;
- Обеспечить полноту регистрации земель всех форм собственности в Государственном земельном кадастре;
- Стимулировать крупные агрокомпании к инвестициям в развитие животноводства и переработку агропродукции;
- Перепрофилировать программы доступных кредитов и государственных гарантий по кредитам в аграрной сфере;
- Создать системы сертификации продукции в соответствии со стандартами ЕС;
- Внедрить программы для поощрения малых агропроизводителей;
- Разрешить продажу земель коммунальной и государственной собственности физическим лицам-нерезидентам;
- Провести приватизацию сельскохозяйственных земель государственных предприятий и учреждений, управление которыми сейчас неэффективно;
- Легализовать выращивание марихуаны.
Наукоемкая экономика
- МОН реорганизуется в два отдельных ведомства: Министерство образования и развития человеческого капитала и Министерство образования и инноваций с Национальным агентством развития науки и технологий.
- ВУЗы делятся на два типа: университеты и высшие профессиональные школы
- Главным распорядителем денежных средств становится Национальный фонд исследований.
- Получателями институционного финансирования могут быть только неприбыльные организации.
- Финансовая автономия университетов и научных институтов предполагает возможность проводить транзакции через банковские счета.