Украинский Институт Будущего написал доклад "Украина 2022. Как не упустить свой шанс стать сильным государством" о шагах, которые должна совершить наша страна, чтобы выжить и трансформироваться после начала войны.

"Страна" изучила доклад и публикует сценарии окончания войны, которые прогнозирует институт, а также главные действия, которые должна предпринять Украина, чтобы превратиться в сильное независимое государство.

Сценарии окончания войны

Нынешняя военная ситуация имеет четыре больших сценария окончания (приостановки) войны.

1. После "большого сражения" на Донбассе, не обнаружившего победителя, стороны переходят к позиционной войне. Украина де-факто остается в пределах своих границ. В этом варианте ни о какой заморозке конфликта речь не идет. Продолжительность активной фазы 3-6 месяцев.

2. После "большого сражения" на Донбассе РФ закрепляется на определенных заново завоеванных территориях, заключается определенное соглашение, и война переходит в позиционную или даже замороженную фазу (длительность 2-6 месяцев).

3. После "большого сражения" на Донбассе РФ пытается захватить территорию Украины по Днепру и создать сухопутный коридор в Молдову (продолжительность 6-18 месяцев).

4. После "большого сражения" на Донбассе РФ пытается захватить территорию всей Украины и установить свое марионеточное правительство (продолжительность несколько лет).

Ключевые особенности режима ЧС

Трансформация системы анализа госресурсов.

Усиление силового блока (восстановление предприятий ВПК, обеспечение силовых структур, реформирование системы управления).

Восстановление критической инфраструктуры (дороги, электроснабжение, газ, вода).

Обеспечение продовольственной и топливной безопасности.

Восстановление и строительство жилья, промышленных объектов.

Стимулирование и поддержка экспорта.

Сохранение ограничений в политической сфере.

Выход на реальную деолигархизацию.

Концентрация внешней помощи на нескольких государственных программах, а также на программе поддержки пострадавших от войны регионов.

Максимальное стимулирование деловой активности граждан, работы малого и среднего бизнеса.

Контуры новой системы после переходного периода

Ожидается что это будет в промежутке 12-24 месяца после войны.

Украина – президентская республика с сильной концентрацией власти в руках президента.

Счетная палата становится ключевым государственным органом.

Правительство поддерживает большой бизнес, а тот дистанцируется от непосредственного участия в политике.

Максимальная либерализация экономики, стимулирование малого и среднего бизнеса.

Создание особых условий для прихода технологических инвесторов.

Уменьшение количества политических партий.

Максимальные полномочия местного самоуправления.

Сохранение практики реализации государственных программ.

Внешняя политика

Среди краткосрочных и немедленных задач, которые появятся после войны, будут следующие:

Договоренности по гарантиям безопасности и нейтральному статусу.

Судебное преследование России и привлечение к ответственности виновных в войне.

Поиск и привлечение ресурсов для послевоенного восстановления.

Адаптация санкционной политики.

Настройка связи с зарубежными диаспорами и возвращение беженцев.

Возврат замороженных на Западе российских денег

Два способа, как можно претендовать на арестованные активы РФ:

Через подписание с РФ договора, в котором будет пункт о репарациях. Через получения вердикта Международного суда ООН, признающего Россию виновной и назначившего компенсацию.

Главные задачи периода восстановления

Формирование единого итогового документа, в котором будут определены масштабы потерь, объемы помощи, необходимой от других стран, приоритетность восстановления по секторам экономики.

Создание Международного стабилизационного фонда, в который будут перечисляться средства для послевоенного восстановления.

Запуск переговоров с отдельными странами с претензией на часть средств РФ, заблокированных в иностранных юрисдикциях.

Как возвращать людей

Переквалификация кадров и проведение информационной кампании в поддержку смены профессии (с финансовыми стимулами от государства).

Программа "Живи и работай" – при условии создания производства инвестором государство обязуется софинансировать жилье для работников.

Государственные субсидии для бизнеса при создании новых рабочих мест.

Создание системы взаимосвязи с украинцами, проживающими за границей.

Экономическая ситуация после войны

Экспорт. Необходимо максимально восстановить объемы экспорта основных товаров на фоне высоких мировых цен – зерна, руды и металла.

Производство продуктов питания. Необходимо поддержать производителей продуктов питания, которые могут продолжать работу. Ввести адресную программу для граждан, оставшихся в Украине и не имеющих работы. Защитить внутреннего изготовителя и противодействовать импорту.

Госзаказ как необходимый фактор сохранения стратегических отраслей. Главным инвестором в ближайшее время будет государство, поэтому нужно срочно пересмотреть именно принципы государственного заказа и направлять его в соответствующие отрасли.

Борьба с безработицей и утратой профессионалов. После стабилизации ситуации в отдельных регионах и уменьшения рисков восстановления/распространения боевых действий следует внедрять массовые программы трудоустройства для безработных, которые не смогли найти работу вместо утраченной.

Восстановление инфраструктуры

Создание "Агентства по восстановлению" и модернизация стандартов.

Создание инфраструктурных возможностей для экспорта в условиях блокады украинских морских портов.

Очистка территорий от мин и других взрывоопасных предметов.

Восстановление критической инфраструктуры в освобожденных пострадавших от боевых действий регионах, но масштабы разрушений в которых сравнительно невелики.

Решение проблемы жилья для внутриперемещенных лиц

Программа приобретения у застройщиков нескольких десятков тысяч квартир для внутриперемещенных лиц в 10 безопасных регионах Центральной и Западной Украины.

Программы компенсаций для восстановления уцелевшего, но поврежденного жилья в освободившихся регионах.

Комплексные программы восстановления городов, где в результате боевых действий уничтожен как жилой фонд, так и ключевые промышленные объекты, являвшиеся крупнейшими работодателями (Мариуполь, Тростянец и др.).

Развитие оборонно-промышленном комплексе

Первый этап. 1-2 года – потребность государственных заказчиков будет удовлетворяться в основном за счет импорта.

Второй этап. 2-4 года – отладка собственного серийного производства.

Третий этап. Масштабирование производства, наращивание пропускной способности предприятий с целью полного удовлетворения внутренней потребности и интенсивной экспансии на внешние рынки.

Финансовая система

Создание специального государственного института, который возьмет на себя бремя управления проблемными кредитами.

Ипотечное кредитование, восстановление инфраструктуры.

Введение минимального базового дохода.

Привлечение иностранных банков.

АПК - один из главных драйверов экономики

По мнению Института, нужно произвести следующие действия:

Произвести разминирование земель сельхозназначения;

Обеспечить полноту регистрации земель всех форм собственности в Государственном земельном кадастре;

Стимулировать крупные агрокомпании к инвестициям в развитие животноводства и переработку агропродукции;

Перепрофилировать программы доступных кредитов и государственных гарантий по кредитам в аграрной сфере;

Создать системы сертификации продукции в соответствии со стандартами ЕС;

Внедрить программы для поощрения малых агропроизводителей;

Разрешить продажу земель коммунальной и государственной собственности физическим лицам-нерезидентам;

Провести приватизацию сельскохозяйственных земель государственных предприятий и учреждений, управление которыми сейчас неэффективно;

Легализовать выращивание марихуаны.

Наукоемкая экономика