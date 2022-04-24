Сегодня - два месяца войне.

Анализируем, что произошло на 60-й день.

Ситуация на фронте 24 апреля

Утром Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях.

Особенно сильные бои продолжаются в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная. То есть, продолжаются попытки взять населенные пункты к северо- и юго-западу от группировки ВСУ в районе Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Чтобы, по всей вероятности, создать вокруг нее кольцо.

На Северодонецком направлении противник навел понтонные переправы через реку Красная (судя по всему, в районе трассы Купянск-Рубежное).

Российские СМИ публикуют репортажи своих военкоров, которые сообщают, что пересекла границу Харьковской и Донецкой областей, захватив уже на Донбассе населенные пункты Лозовое и Редкодуб. Также утверждают, что российские войска с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске.

То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

В вечерней сводке Генштаба подтверждают бои в направлении Яцковки (это около Лозового) и Лимана, но заявляют, что противник успеха не имел. При этом подтверждают, что армия РФ установила контроль над частью населенного пункта Заречное.

Генштаб ВСУ заявляет, что российские войска стянули "Искандеры" в 60 километрах от границы Украины в Белгородской области, где в целом наращивают группировку войск.

Южнее, на Авдеевском направлении РФ наращивает систему противовоздушной обороны. Это может быть признаком, что тут готовят большое наступление и опасаются массированных ответных обстрелов Донецка (Авдеевка - это ближайший к бывшему областному центру подконтрольный ВСУ город на севере).

К тому же уже сейчас Авдеевка активно обстреливается, сегодня из "Градов" попали в коксохимзавод.

Также активно идут обстрелы инфраструктуры, по которой в район Донецка могут перебрасываться подкрепления и снабжение для ВСУ в районе Донецка. Сегодня ночью разбомбили железную дорогу в Павлоградском районе. Также ударили по заводу (РФ говорит, что там производили взрывчатку).

На юге тоже напряженная ситуация.

Оперативное командование "Юг" выпустило сегодня сводку о том, что происходит в районе Николаева. Там россияне пытались штурмовать в направлении трех населенных пунктов: Александровки, Таврийского и Николаевки (не исключено, что имелась в виду Новониколаевка).

По району поселка Киселевка ВСУ нанесли артиллерийский удар. Там скопилась техника противника для наступления на Посад-Покровское (по трассе Херсон-Николаев).

"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки", - констатирует ОК "Юг".

В 22:00 вчера вечером из акватории Черного моря были запущены ракеты в сторону порта "Южный", но их сбила ПВО.

В целом российская корабельная группировка составляет сейчас около 20 единиц. Среди них есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами "Калибр".

По Мариуполю о боях нигде, кроме "Азовстали", не сообщается. Украина пытается задействовать международные контакты, чтобы выйти на эвакуацию окруженного там гарнизона - Зеленский сегодня по этому поводу говорил с Эрдоганом, тот собирается пообщаться с Путиным.

В Киеве пытаются придать этому процессу максимальную огласку и публичность. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил сегодня России спецраунд переговоров по Мариуполю. А именно:

Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. Немедленно дать гумкоридор для гражданских. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - написал Подоляк.

К теме подключился Красный Крест, который также требует коридора для "сотен раненых и тысяч гражданских".

Однако пока позиция России по "Азовстали" следующая: гражданские могут выходить и эвакуироваться из Мариуполя на общих основаниях. Военные же могут сдаться в плен, где им сохранят жизнь.

Украина же, видимо, хочет, чтобы все, кто есть на "Азовстали", вышли оттуда по международному коридору и без контроля со стороны РФ могли покинуть Мариуполь. На что Москва не соглашается.

Прогнозы на "вторую фазу"

Сегодня поступила новая порция аналитики о том, чего ждать от нынешнего наступления РФ на Донбассе.

Наиболее оптимистичен сегодня был советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он прогнозирует скорое окончание наступления РФ и прекращение активной фазы войны.

"Через две-три недели закончится наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать. То, что они сейчас собрали, — это предпоследние оперативные резервы. Есть еще в районе Белгорода — Валуек где-то 15 тысяч войска. Но это несчастные, которые вышли из-под Киева, Сум и Чернигова, — у них психология расстрелянных. Они очень не хотят воевать", – заявил Арестович в интервью российскому изданию Meduza.

Западные аналитики выпустили более сдержанные, но все же критические в адрес российских планов обзоры.

Британия сегодня опубликовала главные выводы о "спецоперации" за уходящую неделю.

1. На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

2. Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон.

3. "Плохой моральный дух" россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России.

Институт изучения войны (США) в своей последней аналитической сводке фиксирует, что Россия пока так и не создала ударного кулака на каком-то решающем направлении, и продолжает использовать на Донбассе тактику менее сильных ударов сразу по многим направлениям.

"Они продолжают действовать по той же схеме, которой следовали на протяжении всей войны: отправляют небольшие группы в широко рассредоточенные атаки по нескольким направлениям и отказываются принимать необходимые оперативные паузы, чтобы создать условия для решительных операций", - пишут в Институте.

При этом россияне "все еще могут начать массированную наступательную операцию", поскольку пока задействовали в боях лишь несколько батальонных тактических групп. Однако аналитики говорят, что начать такую операцию РФ не сможет из-за того, что ее войска до сих пор не отдохнули, а также потому, что сохраняются проблемы с управлением.

Но основной лейтмотив Института - цели россиян пока еще не ясны:

"Цели наступления русских на Изюмско-Донецком выступе неясны. Российские силы могут попытаться выйти на дорогу Изюм-Дебальцево (судя по всему имеется в виду трасса Харьков-Ростов - Ред.) по двум или более направлениям, чтобы окружить большое скопление украинских войск и населенных пунктов. Украинские официальные лица предположили, что российские войска в районе Рубежного и Попасной могут попытаться окружить район Северодонецк-Лисичанск, а не проводить более глубокий охват. Пока еще слишком рано оценивать вероятность этого курса действий России или вероятность его успеха".

В самой же России ряд военных телеграмм-каналов предполагают, что тактика армии РФ заключается в нанесении через ракетно-бомбовые и артиллерийские удары ощутимого урона в живой силе и технике украинским частям на Донбассе, после чего определить наиболее уязвимые точки в обороне ВСУ и начать наступление по этим направлениям.

При этом признается, что данный процесс может занять немало времени. И за это время на фронт может поступить тяжелое вооружение, которое сейчас передает Украине Запад. В связи с этим в российских телеграмм-каналах, связанных с силовиками, раздаются постоянные призывы наносить удары по транспортной инфраструктуре. В первую очередь - по железным дорогам и железнодорожным мостам. В том числе и через Днепр.

Оружейная сага

Продолжаем рассказывать и о том, как в Украину поставляют (или не поставляют) западные вооружения.

Сегодня стало известно, что не менее шести американских тяжелых транспортных самолетов прибыли в Польшу.

На аэродроме города Жешув, расположенного в 90 километрах от границы с Украиной, совершили посадку два военно-транспортных самолета ВВС США C-17A Globemaster, способные перевозить до 77,5 тонн груза, а также самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний, зафрахтованные Пентагоном. Зафиксировано также прибытие самолета С-17А из Великобритании.

Также Штаты могут начать впервые отправлять в Украину свою бронетехнику.

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис объявил, что Национальная гвардия штата направит Украине бронетранспортеры. Речь идет о модели M-113 в количестве, которое "не разглашается". Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия.

Но идут и другие тенденции. Болгария, например, пока отказалась от поставок оружия в Украину, пишет Bloomberg. Правящая коалиция из 4 партий до сих пор не пришла к согласию по этому вопросу.

"Для меня, как Кирилла Петкова, а не как премьер-министра, военная помощь абсолютно оправдана. Однако в этих условиях я премьер-министр, у меня есть партнеры по коалиции, у которых есть четкие "красные линии", и моя задача — не изображать из себя самого смелого", — заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Также и нейтральная Швейцария заблокировала Германии реэкспорт своих боеприпасов в Украину. Речь о снарядах для БМП Marder, сообщает немецкое издание Sonntags Zeitung.

Швейцария получала два запроса от Германии по этому вопросу - и на оба ответила отрицательно. Кроме того, страна в прошлом месяце отклонила просьбу Польши о поставках вооружения в Украину.

В Германии же бушует спор о поставках оружия в Украину. Канцлер Олаф Шольц выступает против передачи Киеву тяжелых вооружений. В том числе потому, что Бундесвер, по его мнению, может остаться без арсеналов.

Интересное развитие получила тема с "Байрактарами". На вчерашней пресс-конференции Владимир Зеленский дал понять, что ударные турецкие беспилотники "Байрактар" не играют решающей роли в войне с Россией.

"Роль Байрактара. Это наши дроны, у нас есть совместно произведенные дроны, огромное количество. Мы пользуемся этой техникой. Но я при всем уважении честно скажу - это другая война, специалисты говорят, ее нельзя ни с какой другой сравнивать в ХХI веке. Те или иные дроны могут помогать, но не влияют на результат. Потому что есть история ракет, артиллерии, ПВО", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста из Азербайджана.

Отметим, что уже достаточно давно Минобороны Украины не публикует видео ударов с Байрактаров по российским войскам.

Переговоры

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным.

С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

По словам собеседников газеты, Путин "пришел в ярость после того, как Украина потопила "Москву".

"Надежда на сделку была. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно было найти способ выйти из этого победителем", - рассказал один из источников.

Все изменилась после затопления "Москвы".

"Путин теперь против того, чтобы что-либо подписывать. После "Москвы" он бы не выглядел победителем, потому что подписывать соглашения после этого было бы унизительно", - пишет британское издание.

В общем, как и ранее, мы подходим к тому, что судьба переговоров будет прямо зависеть от исхода боев на фронте.

"Украине не нужно предлагать войти в ЕС"

Довольно неожиданно прозвучал мнение министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга. Он считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе.

По словам Шалленберга, должны быть другие модели, чем вступление Украины в Евросоюз. В частности, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.

Также министр говорит, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает украинский президент Владимир Зеленский.

Он объяснил свое мнение тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

На это заявление уже негативно отреагировали МИД Украины и Минобороны Латвии.

Но, в то же время, слова Шалленберга показательны тем, что демонстрируют: далеко не все в ЕС готовы видеть Украину членом Евросоюза. Пока трудно сказать насколько эта точка зрения распространенная и что думают в главных государствах ЕС - Германии и Франции. Но уже понятно, что путь в ЕС легким не будет. Тем более, что есть уже озвученная позиция Парижа - любые разговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться только после того, как закончится война.