Ураза-байрам — второй по значимости после Курбан-байрама (9 июля) праздник в исламском календаре. В переводе с тюркского означает "праздник окончания поста" или "праздник разговения". Он знаменует окончание поста, который длился на протяжении всего священного месяца Рамадана. Ид аль-Фитр — так звучит название на арабском языке.

Праздник переходящий, то есть не имеет постоянной даты и приходится на первый день десятого месяца исламского лунного календаря. В 2022 году — 2 мая. День разговения — древнейшее торжество, оно празднуется еще со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

Ураза-байрам 2022: что нужно сделать, что категорически нельзя

К окончанию Рамадана готовятся очень тщательно и заранее.

Проводится генеральная уборка в доме и во дворе, готовят самые лучшие праздничные блюда: из баранины, рыбы, овощей, очень много выпечки и сладостей.

Совершается полное омовение и надевают лучшие наряды.

В этот день обязательным ритуалом является раздача милостыни — закят аль-фитр. Это является не только помощью нуждающимся, но и считается, что это поможет очиститься от мелких прегрешений, совершенных во время Рамадана.

Накануне праздника очень важно помириться с теми, с кем по каким-либо причинам возникла вражда. Попросить прощения и простить ближних.

В этот день принято принимать гостей или ходить в гости к родным и близким. Также посещают могилы усопших родственников.

В праздник Ураза-байрам категорически нельзя ссориться и даже держать на кого-либо обиду, нельзя выполнять тяжелую работу по дому и в огороде.

В этот день мусульмане собираются в мечетях для коллективной молитвы. Время начала праздничной молитвы — Ид-намаза — наступает, когда солнце поднимется над линией горизонта "на высоту копья" — примерно через 20-30 минут после восхода, и продолжается до того момента, когда оно уйдет в зенит.

После молитвы все идут в свои дома, где их уже ждет щедро накрытый стол и отмечают праздник со своими семьями, друзьями, соседями, приветствуя друг друга выражением: "Ид мубарак!", что в переводе означает: "Желаю тебе благословенного праздника!"

Наша редакция от всей души поздравляет всех мусульман с этим священным праздником!

"Да ниспошлет Аллах милость Свою вам!", "Да примет Аллах ваши молитвы!"