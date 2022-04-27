В Китае выявили первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа H3N8.

Мутацию, которой раньше болели только птицы и животные, обнаружили у четырехлетнего мальчика из центральной провинции Хэнань. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Разбирались, что известно об этом штамме и грозит ли он новой пандемией.

Чем птичий грипп грозит человеку

Есть семь типов вирусов гриппа, из которых три - А, B и C - заражают человека. Естественный резервуар вирусов гриппа А - дикие водоплавающие птицы. Отсюда название - птичий грипп. Для диких видов птиц вирус не опасен, а для домашних некоторые его штаммы смертельны.

Вирус эволюционирует и иногда может преодолевать межвидовой барьер, заражая человека, который контактировал с птицами. В группе риска сельские жители, которые держат птицу, а также работники фермер.

Основные симптомы заболевания у птиц такие: уменьшение яиц, осложнения дыхания, быстрая гибель без предшествующих симптомов.

Человек, заболевший птичьим гриппом, чувствует симптомы ОРВИ:

температура,

кашель,

боль в горле и в мышцах,

конъюнктивит

в случае осложнения - пневмония.

Диагноз - птичий грипп - могут поставить исключительно в поликлинике, поэтому в случае проявления симптомов нужно обратиться в больницу. Лечат таких заболевших в инфекционном стационаре, назначая антибиотики.

Насколько это заразно?

При этом заболевший таким вирусом человек с очень низкой вероятностью может заразить другого. То есть основное распространение: от птицы к человеку, без последующей цепочки.

Среди штаммов, которыми заражался человек, и которые вызвали беспокойство, был H5N1. Были зафиксированы случаи передачи его от человека к человеку. Первые случаи - в Гонконге в 1997 году.

С 2003 по 2014 год всего 15 стран официально уведомили ВОЗ о 665 лабораторно подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом птичьего гриппа A(H5N1), у людей. Из всех этих случаев 392 закончились летально, то есть почти 60% заразившихся умерли.

В Европе 20 случаев заражения этим штаммом зафиксировали в 2006 году - в Турции и Азербайджане. Но пандемии не произошло, а количество заражений пошло на спад.

В 2014 году в Китае выявили случаи заражения человека штаммом H5N6. С тех пор им заразилось около четырех десятков человек - все в КНР.

После этого обнаружили очередную мутацию - штамм H5N8. Впервые он был выявлен в Китае. Затем вспышки были замечены в Японии и Южной Корее как у домашних, так и у диких птиц. В 2016-м вирус подтвердился у птиц в Индии, России, Монголии, США и в части Европы. К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах.

Птичий грипп и Украина

Дошли они и до Украины, где был зафиксирован мор птицы. Из-за этого в 2020 году Европа даже ограничивали поставки птиц из Украины.

Случаи заражения H5N8 были зафиксированы в России - у семи сельскохозяйственных рабочих. При этом у них не было каких-либо симптомов или признаков заболевания.

Год назад китайские ученые заявили, что состав и история штамма H5N8 могут стать причиной еще одной пандемии. Однако этот прогноз пока не оправдался.

Соответствующий отчет ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао опубликовали на медицинском портале Medical Xpress.

В 2013 году в Китае были случаи заражения гриппом H7N9 - 453 случая болезни человека. В итоге умерли 175 человек.

В 2021 году в китайской провинции Цзянсу был выявлен первый случай заражения человека штаммом H10N3 вируса птичьего гриппа. Тогда эксперты сообщали, что этот вариант вируса малопатогенный, поэтому риск эпидемии оценивали как низкий.

Что известно о новом штамме H3N8?

Лихорадка и другие характерные симптомы появились у ребенка 5 апреля. Известно, что его семья выращивала кур. Также заболевший контактировал с воронами.

Вариант птичьего гриппа H3N8 ранее был обнаружен в других местах в мире у лошадей, собак, птиц и тюленей, но о случаях заболевания людей H3N8 еще не сообщалось. В Китае - это первый подобный прецедент.

При этом о пандемии говорить рано. Другие члены семьи заболевшего мальчика вирусом от птиц не заразились. А Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что этот штамм не обладает способностью эффективно заражать людей, поэтому риск крупномасштабной эпидемии низкий.