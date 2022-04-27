Сегодня на фронтах и вокруг Украины был насыщенный событиями день.

Во-первых, зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. На Западе говорят, что они сменили тактику своих действий.

Во-вторых, в НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр.

В-третьих, сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Многие считают это созданием повода к вступлению этого пророссийского анклава в войну.

Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины, что дополнительно повышает ставки в этом конфликте.

На подконтрольных России территориях идут свои движения. В Херсоне россияне поставили своих "мэра" и "губернатора". А на территориях "ДНР" и "ЛНР" сменили куратора - им стал чиновник администрации президента Путина Сергей Кириенко, отвечающий за внутреннюю политику (раньше "республиками" занимались "внешние" департаменты).

Все настойчивее ходят слухи о "референдуме" за вхождение всех захваченных территорий в состав России.

Анализируем, что произошло на 63-й день войны.

Ситуация на фронте 27 апреля

Утром генеральный штаб ВСУ выпустил информативную сводку. Основные бои, как и в предыдущие дни разворачиваются на севере Донбасса и на примыкающем к нему юге Харьковской области.

К юго-западу от Изюма противник овладел селом Заводы и ворвался на окраины Великой Камышевахи (это крупный узел обороны ВСУ в этом районе).

О том, что россияне пытаются ведут бои уже внутри этого населенного пункта заявил днем и спикер минобороны Александр Мотузяник. Он также рассказал, что противник штурмует село поселок Курулька на юг от Изюма.

Все эти движения, видимо, направлены на приближение к городу Барвенково, который стоит на стратегически важной дороге на Донбасс.

Еще одно направление - приближение к Лиману в Донецкой области (город восточнее Славянска). К востоку от Лимана противник взял село Заречное и продвигается к Ямполю. Российские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ подорвали в районе Ямполя мост на трассе Лиман-Северск.

От Ямполя открывается дорога в тыл группе украинских войск, которые удерживают Северодонецк и Лисичанск. Также это означает угрозу блокирования Славянска с востока.

К югу от Лисичанска россияне установили контроль над Новотошковским (о его взятии заявлялось еще позавчера). Оттуда противник ведет наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово. В Ореховом уже идут танковые бои, сообщает местная военная администрация.

Также Генштаб сообщил, что из Белгородской области в Харьковскую ввели еще две новых батальонных тактических группы, преимущественно из состава войск ВДВ.

Кстати, именно воздушно-десантные войска ведут наступление на Барвенково, сообщил сегодня Мотузяник.

Вечером Генштаб сообщил, что на направлении Изюм - Барвенково российские войска предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки, но понесли потери и отошли.

Ситуация в районе Донецка особенно не изменилась. Генштаб заявляет, что противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Курахово.

Южнее, в Мариуполе же продолжается штурм наземной части "Азовстали" и сжимание кольца блокады. Об этом говорят видео, публикуемые российскими военкорами. При этом общий "нарратив" такой, что подземную часть штурмовать пока не собираются и призывают украинских военных к сдаче.

Оттуда записал сегодня обращение исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным Волына.

В нем он говорит о крайне тяжелой ситуации на Азовстали. Сказал, что там находятся 600 раненых военных, которым невозможно отказать надлежащую помощь. Говорит, что есть большие проблемы с водой, едой и боеприпасами.

"Волына" призвал провести процедуру "экстракшен" - вывести оставшиеся украинские подразделения из Мариуполя. Как пример он привел эвакуацию из Дюнкерка англо-французских войск в 1940 году.

Напомним, что Россия отвергает план вывоза с Азовстали украинских военных в третьи страны. И предлагает им сдаться. А историю с Дюнкерком повторить вряд ли удастся, потому что Азовское море полностью контролирует Россия.

Также российские войска продолжают наступление в Николаевской области и в сторону Кривого Рога. В тоже время украинские войска проводят контрнаступления под Харьковом и Николаевом.

Смена тактики РФ и шансы Украины

Сегодня от западных аналитиков звучало несколько тезисов о том, как меняется ситуация с боевыми действиями на Донбассе.

Институт изучения войны (США) заявил, что российские силы "приняли более рациональную схему оперативного передвижения на востоке Украины, по крайней мере, на линии от Изюма до Рубежного".

"Российские войска продвигаются несколькими параллельными путями, на расстоянии, позволяющем оказывать поддержку друг другу. Это помогает им использовать больше боевой мощи, чем раньше", - говорится в отчете.

Сообщается, что российские войска на этом рубеже "продвигаются вперед лучше, чем было ранее на этом этапе войны".

"Они наступают из Изюма на юго-запад в сторону Барвенково и на юго-восток в сторону Славянска. Они также продвигают несколько колонн к западу и югу от Рубежного, вероятно, намереваясь окружить его и завершить захват", - пишут эксперты.

Однако наступление даже в этом районе идет "скорее методично, чем быстро", и неясно, как далеко россияне смогут продвинуться. И смогут ли окружить украинские силы в больших количествах, говорится в отчете.

Агентство Reuters, анализируя перспективы "битвы за Донбасс", пишет со ссылкой на глава американского генштаба Марка Милли, что ближайшие недели в Украине будут "критическими". "Время не на стороне Украины", - заявил Милли, выступая за закрытыми дверями перед своим пулом журналистов. "Исход этой битвы, прямо здесь, сегодня, зависит от людей в этой комнате".

По словам официальных лиц США, Россия по-прежнему обладает "передовыми возможностями" и "превосходящими силами", и продемонстрировала готовность продолжать направлять в бой солдат и подразделения.

Москва также экономически может позволить себе вести длительную войну в Украине, несмотря на западные санкции, считают военные эксперты и экономисты.

Со своей стороны, Украина может похвастаться высоким моральным духом, творческой и адаптивной тактикой на поле боя и знанием местности, а также оружием и разведданными США и их союзников. "У них определенно есть шансы в бою", - сказал Reuters американский военный чиновник на условиях анонимности.

Но эти шансы прямо увязаны с поставкой западного оружия.

Поставки оружия Украине и проблемы с ними

Вчера стало известно, что Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель, возможно, до 10 мая. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Brimstone (от англ. brimstone – сера) – самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля", разработанная международным консорциумом MDBA для британских ВВС. Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения.

Вместе с этим в США заявляют об угрозе нехватки вооружений, если поставки в Украину будут продолжаться в прежнем объеме. Как пишет Bloomberg, запасы оружия в США рискуют иссякнуть через несколько месяцев.

"Это огромная угроза нашей безопасности", - заявила на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Конгресса бывшая замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

По ее словам, США отправили в Украину почти четверть своих запасов ракет Stinger.

Это подтвердил генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс. Он сообщил инвесторам, что компания не сможет нарастить производство ракет Stinger до 2023 года из-за нехватки деталей и материалов для оружия, которое западные союзники срочно отправили в Украину.

Тысячи зенитно-ракетных комплексов Stinger сняты со складов в Европе и США и отправлены в Украину, но пока нет четкого плана пополнения запасов для стран, которые их передали, пишет американская газета Politico.

Компания производит ограниченное количество новых ракет Stinger для неназванного международного заказчика на своем заводе в Аризоне.

В руководстве Raytheon заявили, что предстоящая работа по пополнению мировых запасов потребует от правительства США более значительных обязательств по финансированию. "К сожалению, Министерство обороны не покупало "Стингер" около 18 лет, а некоторые компоненты больше не используются", - заявил Хейс.

Еще один эксперт из США заявил, что Вашингтон готовит к передаче в Украину треть имеющихся запасов оружия - без контрактов с заводами на производство новых образцов. Об этом сообщил глава Совета по профессиональным услугам Дэвид Берто после вчерашней встречи министров обороны стран НАТО в Германии на американской военной базе Rammstein.

Впрочем, пока непонятно, что означают данные публикации - констатация реальной проблемы, либо попытка лоббистов ВПК выбить дополнительное госфинансирование на расширение производства.

Тем не менее, американцы пока не снижают темпов поставок. И, одновременно, пытаются убедить своих союзников по НАТО активнее снабжать Украину (возможно, в том числе, и из-за уже упомянутого исчерпания собственных арсеналов).

Не исключено, что во многом поэтому американцы и собрали вчера большую встречу на базе Rammstein. Но пока сопротивление у отдельных стран Альянса сохраняется.

В Германии канцлер Олаф Шольц выступает против поставок в Украину тяжелых вооружений - даже если сейчас он санкционирует продажу. Об этом пишет Der Тagesspiegel.

Издание также приводит данные соцопросов, согласно которым не менее 50% населения Германии скептически относится к поставкам оружия Украине, особенно тяжелого.

Болгария тоже отказалась от поставок оружия в Украину - из-за того, что правящая в Болгарии коалиция из 4 партий до сих пор не пришла к согласию по этому вопросу. Против поставок оружия выступил и президент страны Румен Радев.

Он считает, что поставки вооружения это "прямое вовлечение в конфликт"

"Категорическое "нет" предоставлению военной помощи Украине, ведь это означает шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру исчезают, а на смену им приходит все более жесткая риторика и призывы к победе. Если победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то мы быстро движемся в этом направлении", - заявил Радев.

По словам Радева, Болгария должна прикладывать все усилия для скорейшего достижения мира и прекращения конфликта. "Затягивание конфликта будет иметь катастрофические последствия во многих отношениях. Суверенная болгарская позиция вырабатывается в Софии, а не в Киеве, и я не думаю, что есть необходимость в визите туда", - заявил он.

Тем временем премьер-министр Болгарии Кирил Петков, который находится с визитом в Киеве, признал, что в стране нет общественного и политического единства относительно поставок оружия в Украину.

В то же время Украина говорит о том, что встреча в Германии открыла путь к более масштабным поставкам вооружений. А также к переходу на стандарты НАТО - в частности, на 155-миллиметровый калибр для артиллерии, о чем рассказал министр обороны Алексей Резников после встречи на базе Rammstein.

Отметим, что переход украинской армии на западные калибры и технику является неизбежным, поскольку запасы техники и вооружения советских калибров быстро исчерпываются. А свое производство боеприпасов под эти калибры отсутствует. Поэтому единственный способ постоянно получать боеприпасы - перейти на западные образцы вооружений и завозить патроны и снаряды из стран НАТО.

Но весь вопрос в том, насколько быстро западные страны могут наладить эти поставки и смогут ли вообще они это сделать в ближайшее время.

"Референдум" в Херсоне и на Донбассе

Слухи о том, что Россия готовит "референдум" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий становятся все более настойчивыми.

Хотя и официально не подтверждены. Говорят о них украинские власти. А также пишут оппозиционные российские издания.

Так, издание "Медуза" со ссылкой на свои источники пишет, что в середине мая в «ЛНР» и «ДНР» собираются провести референдум о присоединении к России, а в Херсонской области — о создании «ХНР».

Два собеседника издания назвали даты готовящихся референдумов на Донбассе — 14 и 15 мая 2022 года. Предполагается, что «республики» официально присоединят в границах, признанных РФ 21 февраля, — то есть в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

В эти же даты, по информации источников «Медузы», может пройти референдум и в Херсонской области. На голосование планируется вынести вопрос о независимости региона от Украины и создании «Херсонской народной республики» по образцу «ДНР» и «ЛНР». Она в дальнейшем также может быть присоединена к России, считают собеседники издания.

Также "Медуза" сообщила, что Кремль сменил ответственного за Донбасс: курировать «ДНР» и «ЛНР» теперь будет глава внутриполитического блока Кремля, первый замглавы АП Сергей Кириенко в паре с главой кремлевского управления внутренней политики Андреем Яриным — он в АП считается человеком, близким к ФСБ.

Ранее куратором был Козак.

Информацию о смене куратора сообщили сегодня и другие российские СМИ. А на выходных по телеграмм-каналам проходила информация, что Кириенко уже приезжал в Донецк и проводил совещание с руководством "ЛДНР".

А Кириенко является ответственным именно за внутреннюю политику.

Поэтому в целом версия о том, что Россия готовит присоединение "республик" Донбасса, выглядит вполне реальной.

Тем более, что ранее о возможности «референдума» о присоединении «ЛДНР» к России заявляли Пушилин и Пасечник. Другой вопрос, что вряд ли его будут проводить до окончания активной фазы боевых действий в регионе.

В тоже время подготовку «референдума» по Херсонской области (о которой говорят украинские власти и против которого сегодня в Херсоне был митинг) российские власти не подтверждали. Мэр Херсона Колыхаев также говорил, что не видит подготовки к «референдуму».

Тем временем, в Херсоне россияне назначили своих «мэра» и «губернатора».

«Мэром» стал депутат горсовета Александр Кобец. Украинского же мэра Херсона Колыхаева россияне "уволили".

«А губернатором» назначен экс-мэр Херсона Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.

Колыхаев уже направил президенту письма с просьбой срочно сообщить инструкцию - как ему действовать в новой ситуации. И оставаться ли в городе (до сих пор он был в Херсоне).

Война на российской территории

Тем временем, ставки в конфликте поднимаются не только на международной арене. Сегодня ночью и с утра снова пошел поток сообщений об атаках на российские области, пограничные с Украиной.

Сегодня продолжали гореть склады боеприпасов в России. Так, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в селе Старая Нелидовка (под Белгородом, со стороны украинской границы) произошел пожар на складе с боеприпасами. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Местные жители, снимавшие видео пожара, заявили, что это был обстрел и публиковали кадры случившегося.

После этого ФСБ заявила, что задержала двух "диверсантов", которые планировали взрывы на транспорте в Белгородской области. И они якобы связаны с Украиной.

Также два взрыва произошли в российском Воронеже. Их наблюдали в микрорайоне Шилово с юго-западной стороны города. Местные телеграм-каналы пишут, что ПВО сработала у военного аэродрома "Балтимор" (От украинской границы до Воронежа по прямой примерно 175 км).

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил работу ПВО над Воронежем. Говорит, что был сбит беспилотник.

Помимо этого о взрывах сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. Они были похожи на громкие "хлопки" и происходили поздно ночью. По предварительным данным, работала система ПВО.

На видео заметно зарево.

Отметим, что советник главы ОП Михаил Подоляк дал понять, что за последними атаками на склады с оружием в России стоит Украина (касательно ударов по российском селам в приграничье украинская сторона опровергает свое причастность, называя это провокацией ФСБ). Правда, взрывы в приграничных с Украиной областях РФ он объяснил "кармическими процессами".

"При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая", - написал он.

В конце дня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал идею, чтобы Киев атаковал цели на территории России.

По словам Джонсона, Британия не хочет, чтобы война перекинулась за пределы Украины, но он согласен с заявлением замминистра обороны Джеймса Гиппи, что украинцы имеют право атаковать объекты в РФ в ответ на вторжение.

Москва пока что лишь наращивает удары по украинской инфраструктуре (прежде всего - транспортной), но предупреждает, что может наносить удары и по "центрам принятая решений в Киеве" в ответ на обстрелы российской территории.

Также стоит отметить и сегодняшнее заявление Путина.

"Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера - удары будут молниеносными. Все решения по молниеносным ударам в случае угрозы стратегической безопасности РФ приняты", - заявил Путин.

Эти слова читаются как прямой намек на угрозу ядерного удара по тем странам, которые "захотят вмешаться в ситуацию".

Газ и санкции

Вчера "Газпром" пустил пробный шар по торговле газом за рубли - начал отключать страны, которые отказались платить в российской валюте.

Точнее, по схеме, предложенной Путиным: деньги в евро переводятся в "Газпромбанк", а там конвертируются в рубли.

"Газпром" вчера отключил от поставок госкомпании Польши и Болгарии. Последняя зависит от российского газа на 90%.

Это действие вызвало вал гневных комментариев из указанных стран, а также от руководства ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это "газовым шантажом". А Финляндия заявила, что не будет платить за газ в рублях.

Понятно, что без газа эти страны не останутся - они смогут закупать его на спотовом рынке. Но это будет уже гораздо дороже, да и создаст давление на этот рынок, что может вызвать новое повышение цен.

В то же время Bloomberg заявляет, что уже десять европейских компаний согласились на новую схему покупки газа через "Газпромбанк". В том числе крупная итальянская компания Eni. Из каких стран остальные компании - неизвестно. Однако ранее открыто об этом заявляли Венгрия и Сербия. Также сегодня прошла информация, что на это согласилась Австрия, но канцлер Карл Нехаммер это опроверг. Позже в австрийской газовой компании уточнили, что все еще изучают вопрос оплаты по новой схеме. Также об изучении возможностей оплаты в рублях завили и в немецкой компании Uniper.

В любом случае, действия Москвы уже подтолкнули к разговорам о новых санкциях в сфере энергоносителей. В частности, предлагается ограничить цену закупаемого у России топлива. В Польше по этому поводу посетовали, что "Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", и поэтому нужно их ужесточать.