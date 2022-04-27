Государственный департамент США объявил награду до 10 млн долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию") предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, ведущую к идентификации или установлению местонахождения любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранного правительства, принимало участие в злонамеренной деятельности в киберпространстве, направленной против критически важной инфраструктуры США", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что вся шестерка служит в ГРУ генштаба ВС РФ и была в 2017-м причастна к заражению компьютеров по всему миру вредоносной программой NotPetya.

В РФ отвергли подобные обвинения.

Напомним, в 2020 году шестерым россиянам в США предъявили обвинение в кибератаках вируса NotPetya.

Ранее мы писали, что в июне 2017 года в Украине с помощью вируса Petya (другие разновидности – NotPetya, Petya.D, ExPetr) хакеры парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях.

Также "Страна" сообщала, что США ввели новые санкции против россиян за их кибердеятельность.